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إبراهيم سعدون.. حكم الإعدام سيكون رميا بالرصاص وسيطبق في هذا التاريخ!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
إبراهيم سعدون watanserb.com
إبراهيم سعدون

وطن- بعد نحو شهر من قرار المحكمة العليا في إقليم “دونتسيك” الموالي لروسيا بإعدام المرتزق المغربي إبراهيم سعدون، واثنين من البريطانيين بتهمة قتالهم في صفوف الجيش الأوكراني، أعلن انفصاليو الإقليم، الجمعة، أن عقوبة الإعدام سيبدأ تنفذها اعتبارًا من عام 2025 ، وفقًا لقانون جنائي محدث لجمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية.

ووفقا لوكالة “رويترز“، فقد وضعت جمهورية دونتسيك الشعبية عقوبة الإعدام في كتب قوانينها منذ عام 2014 ، لكن لا يوجد تشريع يحدد كيفية تنفيذها حتى الآن، في حين لم تسجل منظمة العفو الدولية الحقوقية، التي تتعقب استخدام عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم ، أي حالات إعدام رسمية في المنطقة.

الحكم بإعدام “سعدون” واثنين بريطانيين

وحكمت محكمة في جمهورية دونتسيك الشعبية في يونيو / حزيران على بريطانيين اثنين – أيدن أسلين وشون بينر – والمغربي إبراهيم سعدون بالإعدام بتهمة “أنشطة المرتزقة” بعد أسرهما في القتال مع القوات الأوكرانية. ويقول محاموهم إنهم سيستأنفون القرار، الذي صدر بعد محاكمة متسرعة بدون هيئة محلفين مع عدم وصول وسائل الإعلام المستقلة أو الدولية.

ولفتت “رويترز” إلى أنه لم يكن من الواضح ما الذي تعنيه القواعد الجديدة – التي تم تحديدها في نسخة محدثة من القانون التنفيذي الجنائي لمجلس النواب الشعبي الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للهيئة التشريعية للكيان المنشق – بالنسبة للرجال. ولم يتسن الاتصال بمحاميهم للتعليق.

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الإعدام سيكون رميا بالرصاص

كما ينص القانون الجنائي الجديد، الذي يسري اعتبارًا من يوم الجمعة ، على أن عقوبة الإعدام يجب أن تنفذ رميا بالرصاص وأن لرئيس الجمهورية الانفصالية المدعومة من روسيا القول الفصل في إصدار العفو لأي شخص محكوم عليه بالإعدام.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، إنها أصدرت أمرا لروسيا لضمان عدم مواجهة الرجال لعقوبة الإعدام.

الكرملين يرفض الالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية

وقال الكرملين إنه غير ملزم بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي انسحبت منها روسيا منذ أن شنت غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وكان قادة في جمهورية دونتسيك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية المجاورة التي نصبت نفسها من تلقاء نفسها ، والتي لا تعترف بها سوى روسيا وسوريا ، عن رغبتهم في أن تصبح جزءًا من روسيا.

وقال سياسيو جمهورية دونتسيك الشعبية إنه في حالة انضمام المنطقة إلى روسيا ، فسوف يلتزمون بالقانون الجنائي الروسي ، حيث يوجد حظر على عقوبة الإعدام.

وتقول روسيا ووكلائها في دونباس إن المقاتلين الأجانب هم “مرتزقة” وبالتالي لا تشملهم حماية اتفاقية جنيف التي تحظر إعدام أسرى الحرب.

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المصدررويترز, ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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