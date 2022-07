“أطلق النار في قلبها” .. أب إيراني ينتقم من ابنته المراهقة بطريقة وحشية (شاهد)

وطن- قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن أب إيراني اعترف بقتل ابنته المراهقة ببندقية في جريمة شرف مشتبه بها ، لكنه ادعى أنها كانت حادثًا ولم يقصد سوى “إخافتها”.

وأضافت الصحيفة أن محمد كاظم لشكري ، 43 عامًا، استشاط غضبًا عندما رأى ابنته أريانا لشكري ، 15 عامًا ، في حديقة بإيران مع رجل.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد إلقاء القبض عليه ، ادعى محمد أنه كان يريد فقط إخافة ابنته بالبندقية عندما أطلقت بطريق الخطأ ، مما أسفر عن مقتلها في نور آباد ، جنوب إيران ، في 27 يونيو.

وقال للشرطة: “بعد مشادة ، ذهبت أريانا إلى منزل والدتي ولم أستطع السيطرة على غضبي..ذهبت إلى هناك مع بندقيتي لإخافتها. أنا حقا لم أقصد قتل ابنتي. لقد أطلقت النار كرها”.

ومع ذلك، قال أحد أقارب أريانا إن والدها قتلها بعد أن كافح لقبول اعتقاد ابنته بأنها لا تريد حياة القهر.

وقال الناشط الحقوقي مسيح علي نجاد: “كانت أريانا فتاة لم تستمتع بظلم والدها”، مضيفا أنها “أرادت أن تختار أسلوب حياتها وأن يكون لها عقل حر. كان قبول آرائها صعبًا على والدها”.

وأضاف: “كانت أريانا فتاة هادئة تذهب إلى المدرسة كل يوم مليئة بالأمل. كانت هذه الفتاة لطيفة للغاية وعشقها جميع أصدقائها وزملائها. ما زلت في حالة صدمة. إنه أمر لا يصدق أن أريانا قد ذهبت”.

واكد على أن النظام جاهدا عدم نشر هذه المأساة في وسائل الإعلام، وقال “آمل ألا يُداس دم هذه الفتاة البريئة مثل العديد من الفتيات الأخريات اللاتي قُتلن بهذه الطريقة”.

Aryana’s father believed his daughter’s lifestyle was against family’s honor so on Monday he shot his 15 yr old daughter in heart in the city of Noorabad in Iran.

Listen to a relative: Aryana Lashkari was a cheerful schoolgirl. Her classmates loved her. pic.twitter.com/Kr5g9voNEQ

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) June 30, 2022