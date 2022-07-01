الجمعة, يوليو 1, 2022
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حياتنا

“أطلق النار في قلبها” .. أب إيراني ينتقم من ابنته المراهقة بطريقة وحشية (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
أب إيراني يقتل ابنته watanserb.com
أب إيراني يقتل ابنته

وطن- قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن أب إيراني اعترف بقتل ابنته المراهقة ببندقية في جريمة شرف مشتبه بها ، لكنه ادعى أنها كانت حادثًا ولم يقصد سوى “إخافتها”.

وأضافت الصحيفة أن محمد كاظم لشكري ، 43 عامًا، استشاط غضبًا عندما رأى ابنته أريانا لشكري ، 15 عامًا ، في حديقة بإيران مع رجل.

زعم انه كان يقصد إخافتها

وأوضحت الصحيفة أنه بعد إلقاء القبض عليه ، ادعى محمد أنه كان يريد فقط إخافة ابنته بالبندقية عندما أطلقت بطريق الخطأ ، مما أسفر عن مقتلها في نور آباد ، جنوب إيران ، في 27 يونيو.

وقال للشرطة: “بعد مشادة ، ذهبت أريانا إلى منزل والدتي ولم أستطع السيطرة على غضبي..ذهبت إلى هناك مع بندقيتي لإخافتها. أنا حقا لم أقصد قتل ابنتي. لقد أطلقت النار كرها”.

ومع ذلك، قال أحد أقارب أريانا إن والدها قتلها بعد أن كافح لقبول اعتقاد ابنته بأنها لا تريد حياة القهر.

ناشط حقوقي يأمل ألا يذهب دم أريانا هدرا

وقال الناشط الحقوقي مسيح علي نجاد: “كانت أريانا فتاة لم تستمتع بظلم والدها”، مضيفا أنها “أرادت أن تختار أسلوب حياتها وأن يكون لها عقل حر. كان قبول آرائها صعبًا على والدها”.

وأضاف: “كانت أريانا فتاة هادئة تذهب إلى المدرسة كل يوم مليئة بالأمل. كانت هذه الفتاة لطيفة للغاية وعشقها جميع أصدقائها وزملائها. ما زلت في حالة صدمة. إنه أمر لا يصدق أن أريانا قد ذهبت”.

واكد على أن النظام جاهدا عدم نشر هذه المأساة في وسائل الإعلام، وقال “آمل ألا يُداس دم هذه الفتاة البريئة مثل العديد من الفتيات الأخريات اللاتي قُتلن بهذه الطريقة”.

عقوبة قتل الأب لابنه في إيران

وعادة ما تكون عقوبة القتل في إيران هي الإعدام. ومع ذلك ، فإن قتل طفل أو حفيد على يد والدهم أو جدهم هو استثناء ويعاقب عليه بالسجن لمدة عشر سنوات كحد أقصى.

ويُطلق على 15 إلى 18٪ من جرائم القتل في إيران جرائم الشر، حيث يرتكب أحد أفراد الأسرة ما يصل إلى 62 في المائة من جرائم قتل النساء.

وقال أحد الجيران لوسائل الإعلام المحلية إن محمد كان مدمنا للمخدرات وقد طلق زوجته، وككان يعيش مع أريانا وشقيقتها، اللتين ورد أنه هددهما بالقتل.
وأضاف قال إنهم يشتبهون في أنه كان يتصرف تحت تأثير المخدرات مرة أخرى.

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المصدرتويتر، ديلي ميل، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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