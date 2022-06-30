الأهلي والزمالك يدخلان سباق التنافس على صفقة عمر السومة

وطن – ذكرت تقارير صحفية سعودية، بأن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك قد دخلا صراع المنافسة القوية للتعاقد مع النجم السوري عمر السومة 33 عاماً، الهداف التاريخي لنادي الأهلي السعودي الهابط إلى الدرجة الثانية مع نهاية الموسم الماضي.

وقالت صحيفة ( المواطن) السعودية، بأن إدارة نادي الأهلي السعودي ( قلعة الكوؤس)، يريد الاستغناء عن خدمات السوري عمر السومة خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقة عمر السومة وصراع الأهلي والزمالك

وأردفت الصحيفة، ” الأهلي السعودي يريد التخلص من السومة بسبب راتبه الكبير، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الفريق الهابط إلى دوري الدرجة الثانية، وهو ما فتح باب التنافس بين الغريمين الأهلي والزمالك اللذين يتنافسا على هذه الصفقة بقوة”.

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كما وأضافت، ” هناك العديد من الأندية قد دخلت سباق التنافس بجانب الأهلي والزمالك، وهما الريان القطري والقادسية الكويتي للتفاوض مع اللاعب المخضرم هذا الصيف”.

العودة إلى القادسية الكويتي

لكن برنامج الديربي الكويتي، قد تحدث عن رغبة السوري عمر السومة في العودة إلى نادية القادسية الكويتي كخيار أول له، وهو ما جعل اللاعب ينتظر نهاية الموسم الذي انتهى بهبوط الأهلي السعودي للدرجة الثانية من أجل حسم قراره.

وانتقل السومة إلى نادي الأهلي السعودي في صيف عام 2014، قادماً من نادي القادسية الكويتي. حيث حقق معه العديد من الألقاب والأرقام القياسة، كان أبرزها التتويج بلقب هداف الدوري السعودي 3 مرات.

🚨🚨🚨🚨 — كورة: عمر السومة يرفض عروض خليجية، ويفضل البقاء مع الأهلي في دوري يلو من أجل الوفاء. pic.twitter.com/gwNGWbhFsj — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) June 28, 2022

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كما ويعد عمر السومة الهداف التاريخي لنادي الأهلي السعودي، فقد شارك خلال مشواره مع الأهلي السعودي 240 مباراة. في كافة المسابقات المختلفة، استطاع من خلالها تسجيل 192 هدفاً.

نــهــاية حــقــبـة الأهلي في دوري المحترفين 😢 للمرة الأولى في تاريخه وبعد تتويجه باللقب عام 2016، الراقي يهبط إلى الدرجة الأولى ❌ للنسيان يا أهلي في موسم قد يكون الأخير للعقيد عمر السومة بقميص الفريق 🏆 ستعود أقوى، نراك قريبًا 🔜#الشباب_الأهلي pic.twitter.com/wKcXKKQrcu — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) June 27, 2022

الدوري السعودي

وخاض نجم المنتخب السوري عمر السومة في الموسم المنصرم، مع نادي أهلي جدة السعودي. في 27 مباراة في مختلف المسابقات، مسجلاً 11 هدفاً.

🚨 | المصري اليوم –

النادي الأهلي المصري يرغب بالتعاقد مع السوري عمر السومة لمدة موسم واحد بنظام الاعارة . pic.twitter.com/W9CYFEfHp8 — KingsAFC (@KngsAFC) June 30, 2022

وتبقى الخيارات مفتوحة أمام السوري السومة أمام العروض المقدمة من الأهلي الزمالك المصريين، والريان القطري، إلى جانب القادسية الكويتي، أو البقاء مع الأهلي السعودي. لمساعدة في صعوده والعودة من جديد إلى دوري الدرجة الممتاز مع نهاية الموسم المقبل.

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