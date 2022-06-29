كم يوما يمكننا تخزين الطعام في الثلاجة؟ من المهم معرفة العمر الافتراضي لكل طعام

وطن-لا شك في أن جميعنا يحب الاحتفاظ ببقايا اللحوم أو الخضار أو الحساء في الجزء الخلفي من ثلاجتنا. ثم غالبًا ما ينتهي بنا الأمر بإلقائها في سلة المهملات خوفا من أن تمثل خطرًا على صحتنا. لذلك من المهم معرفة العمر الافتراضي لكل طعام.

في هذا الصدد، أوضحت خبيرة سلامة الغذاء بياتريس روبلز في كتابها “(Manger en toute sécurité en mangeant tout)” (تناول الطعام بأمان): أن هناك كائنات دقيقة تغير رائحة أو طعم أو ملمس الطعام وتعطينا أدلة على أن الطعام غير صالح للأكل.

ولكن هناك أيضًا مسببات الأمراض التي لا تنتج هذه التغيرات. ويمكن أن تكون بنفس الخطورة، بحسب ما أوردته مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية.

الطريقة الوحيدة للتأكد من أن الطعام في حالة جيدة هي معرفة تاريخ انتهاء الصلاحية الدقيق للطعام، ولكن أيضًا معرفة متى تم فتح الحاوية أو صنعنا الوصفة وعدد الأيام التي ستبقى في حالة جيدة.

ما هي الأطعمة التي يجب أن تضعها في الثلاجة؟

لا يجب تبريد جميع الأطعمة؛ تحتوي العديد من الأطعمة على حماية طبيعية تمنع انتشار مسببات الأمراض على غرار: الأطعمة شديدة الحموضة (مثل المخللات)، وجميع الأطعمة المجففة والغنية بالملح وقليلة المغذيات أو التي تحميها قشرة، كما هو الحال مع العديد من الفواكه والخضروات، وفق ترجمة “وطن“.

هناك أيضًا العديد من الأطعمة التي نأكلها عادةً وعلى الرغم من كونها قابلة للتلف، خضعت لعملية بسترة تسمح بالاحتفاظ بها لفترة أطول طالما لم يتم فتح العبوة التي تحتوي عليها، وفي هذه الحالة يجب حفظها باردة.

هذه قائمة من جميع الأطعمة التي يجب أن تبقى باردة:

لحم ني

مسحضرات اللحوم وشرائح اللحم

السمك النيء والمدخن والمتبل

الصلصات والكريمات المصنوعة من الحليب

أجبان طرية

الزبادي والحليب المخمر

حلويات الألبان

الزبدة

البيض وجميع المستحضرات المحتوية على بيض نيئ أو مطبوخ

الأطعمة المطبوخة

أطباق محضرة بمزيج من الأطعمة النيئة والمطبوخة

سلطة معبأة

الفواكه والخضروات المقشرة أو المقطعة أو المطبوخة

جميع الأطعمة الجاهزة للأكل، باستثناء الأطعمة المعلبة التي يتم شراؤها على وجه الخصوص في منطقة غير مبردة في السوبر ماركت.

العمر الافتراضي للطعام في الثلاجة

بمجرد معرفة الأطعمة التي يجب وضعها في الثلاجة، من المهم أيضًا معرفة المدة التي ستجعلها تبقى في حالة ممتازة. كقاعدة عامة، تتمتع الأطعمة النيئة القابلة للتلف بفترة صلاحية أقصر من الأطعمة المطبوخة.

الغذاء/ عدد أيام التخزين

اللحم المفروم النيء والدجاج النيء 1-2

اللحوم النيئة ( الدجاج) 3-5

فضلات الذبائح 1-2

مرق اللحم 1-2

لحم مطبوخ 3-4

أطباق اللحوم بالحشوة أو الصوص 1

الأسماك والمأكولات البحرية النيئة 1-2

سمك مطبوخ 3-4

الأسماك المعلبة 3-4

البيض المطبوخ 7

أطباق البيض المطبوخ 3

حساء دون سمك أو لحم 3-4

المعكرونة والأرز 1