شاهد..مواطن عماني متهور يقطع النهر بسيارته بولاية الجبل الأخضر..هذا مصيره!

وطن- أعلنت شرطة عمان السلطانية عن توقيف مواطن خاطر بحياته بعد تعمده قطع النهر بسيارته بولاية لجبل الأخضر.

وقالت الشرطة السلطانية في بيان مقتضب عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” إن “قيادة شرطة محافظة الداخلية تستوقف مواطنًا بولاية الجبل الأخضر لتعمده عبور الوادي أثناء جريانه بشكلٍ نجم عنه تعريض حياته للخطر، وتُستكمل الإجراءات القانونية بحقه”.

قيادة شرطة محافظة الداخلية تستوقف مواطنًا بولاية الجبل الأخضر لتعمده عبور الوادي أثناء جريانه بشكلٍ نجم عنه تعريض حياته للخطر، وتُستكمل الإجراءات القانونية بحقه#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/EPsfcA84tN — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) June 29, 2022

مواطن يغامر بقطع النهر بسيارته

وكان ناشطون قد تداولوا، الثلاثاء، مقطع فيديو للمواطن العماني أثناء محاولته قطع النهر الجاري.

وأظهر الفيديو كيف علقت السيارة ذات الدفع الرباعي في النهر، حيث عجز المواطن عن الخروج من المياه التي سحبته لمكان آخر، معرضا حياته وحياة من معه في السيارة للخطر.

الشرطة تستوقف مواطنًا تعمد عبور الوادي أثناء جريانه pic.twitter.com/fHHf7YIfxF — أخبار عمان (@omaniyanews) June 29, 2022

تساقط الامطار على ولاية الجبل الأخضر

وشهدت ولاية الجبل الأخضر في سلطنة عمان خلال اليومين الماضيين سقوط كثيف للأمطار.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر كمية الامطار التي سقطت على الولاية.

ما شاء الله اجواء جميلة وامطار الخير تهطل على ولاية الجبل الأخضر ولله الحمد والفضل

عبر @mohsin181818 #أمطار_عمان #سلطنة_عمان #روايح_2022 pic.twitter.com/bH10JtA3Fa — أمطار عُمان 🇴🇲 (@rains_oman) June 28, 2022

توقعات سقوط الأمطار على جباب الحجر

ووفقا لموقع طقس العرب، تُظهر صور الأقمار الإصطناعية نشاط جيد للسُحب الركامية على جبال الحجر وخاصةً الحجرين الأوسط والغربي، تترافق بهطول أمطار غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد ونشاط في الرياح الهابطة.

تكون سحب ركامية على المناطق الصحراوية

ويُتوقع أن تمتد بعض السُحب الركامية للمناطق الصحراوية مع ساعات المساء، مع فُرص لحدوث عواصف تُرابية ناتجة عن الرياح الهابطة.

وبحسب النماذج الحاسوبية في طقس العرب فإنه يُتوقع أن يتسع نشاط التكونات المحلية على جبال الحجر، وخاصةً الحجرين الأوسط والغربي، وتترافق بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة وبالبرق والرعد أحياناً، ونشاط في الرياح الهابطة، كما لا يُستبعد جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.

تدفق للسحب على محافظتي الوسطى وظفار

وتزامُنا مع ذلك، تكون الفُرصة مهيأة لتدفق بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة من بحر العرب لأجزاء عشوائية من مُحافظتي الوسطى وظفار، تترافق بهطول زخات مُتفرقة من المطر.