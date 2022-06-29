الرئيسيةالهدهدشاهد..مواطن عماني متهور يقطع النهر بسيارته بولاية الجبل الأخضر..هذا مصيره!
الهدهد

شاهد..مواطن عماني متهور يقطع النهر بسيارته بولاية الجبل الأخضر..هذا مصيره!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مواطن عماني في ولاية الجبل الأخضر watanserb.com
مواطن عماني في ولاية الجبل الأخضر

وطن- أعلنت شرطة عمان السلطانية عن توقيف مواطن خاطر بحياته بعد تعمده قطع النهر بسيارته بولاية لجبل الأخضر.

وقالت الشرطة السلطانية في بيان مقتضب عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” إن “قيادة شرطة محافظة الداخلية تستوقف مواطنًا بولاية الجبل الأخضر لتعمده عبور الوادي أثناء جريانه بشكلٍ نجم عنه تعريض حياته للخطر، وتُستكمل الإجراءات القانونية بحقه”.

 

مواطن يغامر بقطع النهر بسيارته

وكان ناشطون قد تداولوا، الثلاثاء، مقطع فيديو للمواطن العماني أثناء محاولته قطع النهر الجاري.
وأظهر الفيديو كيف علقت السيارة ذات الدفع الرباعي في النهر، حيث عجز المواطن عن الخروج من المياه التي سحبته لمكان آخر، معرضا حياته وحياة من معه في السيارة للخطر.

تساقط الامطار على ولاية الجبل الأخضر

وشهدت ولاية الجبل الأخضر في سلطنة عمان خلال اليومين الماضيين سقوط كثيف للأمطار.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر كمية الامطار التي سقطت على الولاية.

توقعات سقوط الأمطار على جباب الحجر

ووفقا لموقع طقس العرب، تُظهر صور الأقمار الإصطناعية نشاط جيد للسُحب الركامية على جبال الحجر وخاصةً الحجرين الأوسط والغربي، تترافق بهطول أمطار غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد ونشاط في الرياح الهابطة.

تكون سحب ركامية على المناطق الصحراوية

ويُتوقع أن تمتد بعض السُحب الركامية للمناطق الصحراوية مع ساعات المساء، مع فُرص لحدوث عواصف تُرابية ناتجة عن الرياح الهابطة.

وبحسب النماذج الحاسوبية في طقس العرب فإنه يُتوقع أن يتسع نشاط التكونات المحلية على جبال الحجر، وخاصةً الحجرين الأوسط والغربي، وتترافق بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة وبالبرق والرعد أحياناً، ونشاط في الرياح الهابطة، كما لا يُستبعد جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.

تدفق للسحب على محافظتي الوسطى وظفار

وتزامُنا مع ذلك، تكون الفُرصة مهيأة لتدفق بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة من بحر العرب لأجزاء عشوائية من مُحافظتي الوسطى وظفار، تترافق بهطول زخات مُتفرقة من المطر.

قصة الجثة التي عادت ودفنت في سلطنة عمان بعد موافقة السلطان هيثم بن طارق

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

عمان: محكمة الاستئناف تصدر حمكها على قاتل مصيرة

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022.. انخفاض محدود

الهدهد

محكمة عمانية تعاقب كبار المديرين الذين احتالوا على “حلويات عُمان”.. تفاصيل الحكم

الهدهد

شرطة عمان السلطانية تعلن إحباط عملية احتيال إلكتروني كبيرة عبر شبكة دولية

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022.. انخفاض محدود

الهدهد

هكذا استقبل سلطان عُمان السيسي وقدم له هذه الهدية الخاصة (فيديو)

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الإثنين 27 يونيو 2022.. ارتفاع محدود

الهدهد

“سعر الجرعة وابتزاز جنسي”.. قصة صادمة لفتاة عُمانية مُدمنة وهذا ما وُجد على هاتفها (شاهد)

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد 26 يونيو 2022

الهدهد

البلاط السلطاني يكشف عن موعد زيارة “السيسي” لسلطنة عمان

الهدهد

فيديو مؤثر.. بطل عماني ينقذ طفلين من جريان مروع لأحد الأودية ومطالب بتكريمه

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 24 يونيو 2022.. انخفاض محدود

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا