إبراهيم سعدون.. فحص طبي يكشف عن معاناة المرتزق المغربي من هذا المرض!

وطن- كشفت وكالة “تاس” الروسية بأن فحصا طبيا أجري على المرتزق المغربي إبراهيم سعدون والذي قضت محكمة في إقليم دونتسيك الإنفصالي الموالي لروسيا بإعدامه بسبب قتاله في صفوف الجيش الأوكراني، يعاني من اضطرابات نفسية.

ووفقا لما نقله موقع “روسيا اليوم” عن الوكالة، فقد أفاد مصدر بأن الفحوصات أظهرت اضطرابات نفسية يعاني منها أحد المرتزقة الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهو المواطن المغربي إبراهيم سعدون، الذي أدين بالمشاركة في الأعمال القتالية ضمن التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

وقال المصدر، إن “الاضطراب النفسي الذي تم اكتشافه من خلال فحوصات أجراها خبراء في الطب النفسي لسعدون لا يصنف مرضا”، وأشار المتحدث إلى أن هذا الاضطراب هو “سمة من سمات شخصيته”.

وأضاف أن سعدون درس في جامعة كييف وحصل على أحد التخصصات التقنية من جامعة أوكرانية.

المغرب تطلب التواصل بشأن المرتزق إبراهيم سعدون

وكانت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا قد أعلنت الاثنين، أن المغرب أرسل “إشارات معينة” فيما يتعلق بمرتزق من هذا البلد أدين في دونيتسك، وتم قبول طلب الاتصال.

وقالت نيكونوروفا لقناة “روسيا-24” التلفزيونية أن هناك إشارات معينة وتحركات معينة من المغرب.

وأضافت: “اتصل الأقارب بالمحامين الذين تم توفيرهم للسيد، وكان هناك طلب للتواصل، وأعربوا عن رغبتهم في توفير محاميهم، على حد علمي، تم قبول هذا الطلب وهذا يؤكد أن إمكانية التواصل مع المحامين والأقارب موجودة”.

والد إبراهيم سعدون يناشد “بوتين”

وكان والد إبراهيم سعدون المدان بالمشاركة في القتال ضمن مرتزقة في جمهورية دونيتسك الشعبية قد أعلن أنه حرر رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي حوار مع برنامج “قصارى القول” على قناة RT، قال والد الشاب المغربي المحكوم بالإعدام متحدثا عن بوتين “نحن نعرف أنه يحب العالم العربي وله علاقة كبيرة بحيث أن سياسييه يتكلمون العربية بطلاقة”.

وأعرب في هذا السياق عن تمنياته بأن تصل الرسالة التي سيرسلها إلى الرئيس فلاديمير بوتين، مضيفا “وهو أب ويعرف إحساس وشعور أب مكلوم وأم نقول إنها ثكلى منذ الآن، عندما أتكلم معها تقول إنها رأت ابنها في الأحلام ميتا”.

كما أفاد بأنه سيبعث برسالة أيضا إلى السيد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، طالبا منه الدخول على الخط والمساهمة في إنقاد ابنه من حكم الإعدام.

وكانت المحكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية قد أصدرت حكمها على ثلاثة أجانب تم أسرهم في ماريوبول بالإعدام، وهم مواطنان بريطانيان شون بينر وأيدن آسلين، وكذلك مواطن مغربي هو سعدون إبراهيم، حيث اعترف الثلاثة بتورطهم في العدوان المسلح الذي شنته أوكرانيا بهدف الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

كذلك أقر آسلين بجريمة “التدريب للقيام بأنشطة إرهابية”، ووفقا لقوانين جمهورية دونيتسك، فمن حقه الطعن على الحكم في غضون شهر.