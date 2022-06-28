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لماذا يجب ألا تستحم بعد الأكل مباشرة؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
لا ينصح الخبراء بالاستحمام بعد الأكل watanserb.com
لا ينصح الخبراء بالاستحمام بعد الأكل

وطن-لا شك في أنه من الممكن الاستحمام في كل وقت من اليوم، ويمكن أن يكون ذلك في الصباح أو في الليل، لكن هناك من يتساءل عما إذا كان هذا تصرفا صحيحًا، لا سيما إذا كان الاستحمام سيكون بعد الأكل مباشرة.

للتأكد، سنقوم أولاً بتحليل كمية الطعام وكذلك درجة حرارة الماء.

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لماذا يجب ألا تستحم بعد الأكل مباشرة؟

من المنطقي ألا تذهب مباشرة إلى غرفة الاستحمام، إذا تناولت وجبة كاملة. ف ما تريده في ذلك الوقت الراحة أو تناول شاي مثلج أو قيلولة، لتسير عملية الهضم بشكل جيد.

وعلى الرغم من أننا نعلم أن دخول المسبح بعد تناول الطعام مسألة لم يتحدث عنه العلماء كثيراً، فإنه من الأفضل القيام بذلك تدريجيا، ومع الاستحمام ربما يجب أن نكون أكثر حرصًا.

الاستحمام مباشرة بعد الأكل يبطئ عملية الهضم
الاستحمام مباشرة بعد الأكل يبطئ عملية الهضم

ارتفاع درجة حرارة الجسم

أحد الأسباب التي تجعل من الأفضل الانتظار قليلاً، له علاقة بدرجة حرارة الجسم، لأنه عندما تأكل ترتفع درجة حرارة الجسم وإذا كنت ستستحم بالماء الساخن، فسوف ترتفع حرارة الجسم أكثر، بحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

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يعطل الهضم

وكل هذا يعني أننا قطعنا عملية الهضم. وإذا أكلنا الكثير، سنشعر بتقلبات وبالسوء.

ما هي درجة حرارة الماء؟

لذلك، بالنسبة لمن يستحمون بعد العشاء، فإنه من المثالي أن يفعلوا ذلك باستخدام ماء فاتر، أي ليس ساخنا أو باردًا، ويكون هذا طوال العام، سواء في الشتاء أو الصيف، وفقا لما ترجمته “وطن“.

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أما إذا كنت ترغب في الحصول على حوض استحمام ساخن في الشتاء  فسيتعين عليك الانتظار لفترة أطول أو القيام بذلك في وقت آخر. بنفس الطريقة، يجب أن تستحم بالماء البارد في الأشهر الحارة.

عدم ممارسة الرياضة بعد الأكل

وفي حال كنت تمارس الرياضة بشكل طبيعي، فيجب أن تعتمد على رأي الخبراء الذين يستخدمون هذه القاعدة أيضًا عند ممارسة الرياضة؛ يجب أن تعلم أنه ليس من الجيد ممارسة الرياضة بعد الأكل مباشرة، يجب أن تنتظر قليلاً وسيكون أداؤك دائمًا أفضل.

يجب أن تنتظر نصف ساعة على الأقل للاستحمام
يجب أن تنتظر نصف ساعة على الأقل للاستحمام

كم من الوقت تنتظر؟

لقد أشرنا بالفعل إلى أن ذلك يعتمد على عوامل مختلفة. إذا كانت كمية الطعام التي تناولناها ثقيلة جدًا، فستنتظر أكثر. أما إذا تناولنا طعامًا خفيفًا، فسننتظر حوالي 30 دقيقة فقط.

وإذا لم نتمكن من ذلك لأنه يتعين علينا الذهاب إلى الحمام، فمن الأفضل دائمًا استخدام الماء الدافئ كما أشرنا من قبل. اتبع هذه الملاحظات وانتبه لها جيدا وطبقها على عاداتك اليومية.

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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