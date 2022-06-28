بعد هبوط أهلي جدة .. عمر السومة خارج قلعة الكؤوس

وطن – أفادت تقارير صحفية بأن نادي أهلي جدة السعودي، يفكر في الاستغناء عن النجم السوري عمر السومة 33 عاماً، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية (الميركاتو)، بعد هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الأولى (الأدنى) في الدوري السعودي لأول مرة في تاريخه.

وكشفت صحيفة (الجريدة) الكويتية، بأن الهداف السوري عمر السومة، قد دخل حسابات نادي القادسية الكويتي، من أجل تدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم المقبل، وقيادة هجوم الفريق إلى جانب الإيفواري مامادو سيورو.

انتقال عمر السومة إلى الدوري السعودي

وبينت الصحيفة، بأن إدارة نادي القادسية قد فتح بالفعل خط المفاوضات مع السوري السومة، الذي طالب مهلة حتى انتهاء الموسم الجاري. في ظل الأزمة التي يمر بها ناديه أهلي جدة السعودي بعد هبوطه إلى الدرجة الأولى.

• القادسية الكويتي يفاوض السوري عمر السومة الذي طالب مهلة حتى نهاية الموسم الحالي كونه فريقه الاهلي معرض للهبوط • فواز الحساوي داعم لصفقة عمر السومة@fawaz_alhasawi1 #الديربي pic.twitter.com/CEvpzabFaY — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) June 26, 2022

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كما وختمت، ” رئيس نادي القاسية السابق فواز الحساوي داعم الصفقة بقوة، خصوصاً أنه تكفل بجلب محترفين من الخارج، وكان نجم أهلي جدة السعودي السومة ضمن الخيارات ال5 للتعاقد معهم هذا الصيف.

مسيرة السومة مع أهلي جدة

وانضم نجم المنتخب السوري عمر السومة، إلى صفوف الأهلي السعودي في صيف عام 2014. قادماً من نادي القادسية الكويتي. كما وينتهي عقده مع أهلي جدة في صيف عام 2024.

🎥|| ملخص : أبرز ما قدمه التاريخي عمر السومة 16/17 – مشاهدة ممتعة 💚 pic.twitter.com/9VhS4y6Vwx — باسل 📊 (@Bsl_09) June 18, 2022

وشارك السومة في 179 مباراة في مختلف البطولات، نجح من خلالها من إحراز 143 هدفاً وصناعة 24 تمريرة حاسمة لزملائه، كما وتوج هدفاً للدوري السعودي الممتاز 3 مرات. وهداف أهلي جدة السعودي التاريخي.

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هبوط أهلي جدة

ويمر نادي أهلي جدة السعودي في موقف لا يحسد عليه، بجانب الفيصلي والحزم، بعد تأكيد هبوطهم من الدوري السعودي الممتاز، بعد التعثر أمام الشباب بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف.

ولم يحقق الأهلي السعودي سوى 6 انتصارات فقط، بعد خوضه 30 مباراة في منافسات الدوري السعودي الممتاز. كما وتعادل في 13 مباراة، وتلقى الهزيمة في 10 مباريات.

صورة تختصر الكثير.. عمر السومة يبكي بعد هبوط فريقه الأهلي الى الدرجة الأولى 💔 pic.twitter.com/nuX4dwSgrl — Kooora (@kooora) June 27, 2022

يشار إلى أن فريق الهلال (الزعيم الآسيوي) بلقب الدوري السعودي الممتاز للمرة ال3 على التوالي، والمرة ال18 في تاريخ مسيرته، بعد تحقيق الفوز على نظيره الفيصلي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في المباراة الختامية لهذا الموسم.

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