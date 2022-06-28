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رياضة

بعد هبوط أهلي جدة .. عمر السومة خارج قلعة الكؤوس

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
رحيل السوري عمر السومة عن أهلي جدة السعودي watanserb.com
رحيل السوري عمر السومة عن أهلي جدة السعودي

وطن – أفادت تقارير صحفية بأن نادي أهلي جدة السعودي، يفكر في الاستغناء عن النجم السوري عمر السومة 33 عاماً، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية (الميركاتو)، بعد هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الأولى (الأدنى) في الدوري السعودي لأول مرة في تاريخه.

وكشفت صحيفة (الجريدة) الكويتية، بأن الهداف السوري عمر السومة، قد دخل حسابات نادي القادسية الكويتي، من أجل تدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم المقبل، وقيادة هجوم الفريق إلى جانب الإيفواري مامادو سيورو.

انتقال عمر السومة إلى الدوري السعودي

وبينت الصحيفة، بأن إدارة نادي القادسية قد فتح بالفعل خط المفاوضات مع السوري السومة، الذي طالب مهلة حتى انتهاء الموسم الجاري. في ظل الأزمة التي يمر بها ناديه أهلي جدة السعودي بعد هبوطه إلى الدرجة الأولى.

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كما وختمت، ” رئيس نادي القاسية السابق فواز الحساوي داعم الصفقة بقوة، خصوصاً أنه تكفل بجلب محترفين من الخارج، وكان نجم أهلي جدة السعودي السومة ضمن الخيارات ال5 للتعاقد معهم هذا الصيف.

مسيرة السومة مع أهلي جدة

وانضم نجم المنتخب السوري عمر السومة، إلى صفوف الأهلي السعودي في صيف عام 2014. قادماً من نادي القادسية الكويتي. كما وينتهي عقده مع أهلي جدة في صيف عام 2024.

وشارك السومة في 179 مباراة في مختلف البطولات، نجح من خلالها من إحراز 143 هدفاً وصناعة 24 تمريرة حاسمة لزملائه، كما وتوج هدفاً للدوري السعودي الممتاز 3 مرات. وهداف أهلي جدة السعودي التاريخي.

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هبوط أهلي جدة

ويمر نادي أهلي جدة السعودي في موقف لا يحسد عليه، بجانب الفيصلي والحزم، بعد تأكيد هبوطهم من الدوري السعودي الممتاز، بعد التعثر أمام الشباب بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف.

ولم يحقق الأهلي السعودي سوى 6 انتصارات فقط، بعد خوضه 30 مباراة في منافسات الدوري السعودي الممتاز. كما وتعادل في 13 مباراة، وتلقى الهزيمة في 10 مباريات.

يشار إلى أن فريق الهلال (الزعيم الآسيوي) بلقب الدوري السعودي الممتاز للمرة ال3 على التوالي، والمرة ال18 في تاريخ مسيرته، بعد تحقيق الفوز على نظيره الفيصلي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في المباراة الختامية لهذا الموسم.

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المصدروطن + الجريدة الكويتية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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