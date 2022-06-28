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بعد فيديو الجندي هشام السيد .. حماس تعرض صفقة تبادل إنسانية عاجلة للأسرى

"المقاومة ترحب بأي وساطة دولية"

أنس السالم
كتب أنس السالم
هشام السيد watanserb.com
هشام السيد

وطن – نقلت قناة “الميادين” اللبنانية، عن مصادر خاصة، قولها إنّ حركة حماس أبلغت الوسطاء أنها مستعدة لتنفيذ “صفقة تبادل إنسانية عاجلة للأسرى”، للإفراج عن الأسرى المرضى من سجون الاحتلال مقابل الجندي الإسرائيلي هشام السيد .

وعرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام ـ الجناح العسكري لحماس ـ لأول مرة، فيديو يكشف الوضع الصحي لأحد الأسرى الإسرائيليين لديها والذي يدعى هشام السيد.

وجاء ذلك المقطع من القسام تأكيدا لما أعلنته، الاثنين، عن تدهور الوضع الصحي لأحد الأسرى الإسرائيليين لديها.

الفيديو الذي عرضته القسام على “تليجرام” أظهر الأسير الإسرائيلي “هشام السيد”، وهو يتنفس بصعوبة عبر أنبوب أوكسجين. ما يكشف عن وضعه الحرج.

ونشرت كتائب القسام أيضا بطاقة هوية الأسير التي بينت تاريخ ميلاده ورقمه العسكري.

ونقلت “الميادين” عن المصادر ذاتها، أن المقاومة ترحب أيضاً بأي وساطة دولية للإفراج عن الأسرى المرضى من سجون الاحتلال مقابل الجندي الإسرائيلي.

تعليقات إسرائيلية على الفيديو

وفي تعقيبه على الفيديو، الذي نشرته كتائب القسام، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت: “تحتجز حماس مدنيين اثنين مصابين بأمراض عقلية ويعانيان. في انتهاك للقانون الدولي، وتؤخر أي فرصة للتوصل إلى اتفاق. إن تصرفات حماس دليل على أنها منظمة إرهابية إجرامية.ستواصل إسرائيل جهودها لإعادة الأسرى والمفقودين”. وفق زعمه

من جانبه، قال وزير جيش الاحتلال بيني غانتس: “فيديو حماس الذي لم تتضح مصداقيته، مخصص للابتزاز. تتحمل حماس المسؤولية عن إسرائيليين اثنين غير متورطين في القتال. ستستمر “إسرائيل” في اتخاذ مجموعة متنوعة من الإجراءات حتى يعود جميع الأسرى”.

بينما نقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن شعبان السيد والد هشام الأسير في غزة قوله: “هذه هي المرة الأولى التي أراه فيها منذ 7 سنوات. لقد منحنا الرضا. إنه بخير وآمل أن يحصل على العلاج. يبدو أنه على ما يرام”.

وتحتفظ “حماس” بالجنديين الإسرائيليين “شاؤول أرون” و”هدار غولدين” بعد أسرهما خلال حرب صيف 2014. فيما تقول إسرائيل إنهما قتلا وتحتفظ الحركة برفاتهما.

كما تحتفظ بمدنيين إسرائيليين هما “أبرا منغستو” وهشام السيد، بعدما دخلا القطاع في ظروف غامضة في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.

 

المصدرالميادين - متابعات وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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