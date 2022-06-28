الثلاثاء, يونيو 28, 2022
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الإمارات تلغي حكم إعدام الإسرائيلية فداء كيوان.. محمد آل خاجة كلمة السر

باسل النجار
كتب باسل النجار
الإمارات و فداء كيوان watanserb.com
الإمارات و فداء كيوان

وطن– كشف موقع “Ynet” الإسرائيلي، أن الإمارات أسقطت حكما بالإعدام يخص سيدة إسرائيلية تدعى “فداء كيوان”، والتي كانت قد أدينت بتهم تتعلق بالمخدرات في الدولة الخليجية.

إسقاط حكم إعدام الإسرائيلية فداء كيوان بالإمارات

وكانت فداء كيوان تم القبض عليها بعد العثور على كمية كبيرة من الكوكايين في شقتها بأبو ظبي العام الماضي.

وكشف عن هذه المعلومات بحسب الموقع العبري، محام السيدة الإسرائيلية “كيوان”، والذي أكد أنه تم إسقاط حكم الإعدام الصادر بحقها في وقت سابق من العام الحالي.

وقال تقرير موقع “Ynet” الذي ترجمته (وطن):”نقضت محكمة الاستئناف في أبو ظبي، الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر بحق فداء كيوان، وهي امرأة إسرائيلية حوكمت بتهم مخدرات.”

وجاء الحكم بعد ثلاثة أشهر من حكم صادر عن محكمة أدنى تم استئنافه بعد ذلك. وسيتم استبدال العقوبة بالسجن، والتي لم يتم الإعلان عن مدتها بعد.

وبحسب التقرير، اتهمت “كيوان” بحيازة نصف كيلو من الكوكايين تم العثور عليه في شقتها.

قضية فداء كيوان والمخدرات في أبوظبي

وقالت والدة فداء صباح لـ “Ynet” إن العائلة كانت تشعر بارتياح كبير للحكم.

كما تقدمت بالشكر لحكومة وسلطات الإمارات.

ومن جانبه قال وزير التعاون الإقليمي بحكومة الاحتلال عيساوي فريج إنه مسرور بالحكم.

محمد آل خاجة “كلمة السر”

محمد آل خاجة

وتابع:”أنا سعيد لإلغاء عقوبة الإعدام. عملت على هذه القضية مع صديقي ، سفير الإمارات العربية المتحدة محمد آل خاجة الذي ساهم أيضًا في الجهود المبذولة لإنقاذ حياة فداء.”

وقال “فريج” إن الإمارات هي “صديقتنا الحقيقية وأشكر محكمة أبو ظبي على قرارها.”

وأوضح التقرير أن فداء كيوان، التي تملك استوديو للتصوير الفوتوغرافي في حيفا، اعتقلت في 17 مارس بعد دعوتها من قبل أحد معارفها الفلسطينيين للعمل في التصميم الجرافيكي في الإمارات العربية المتحدة.

ووصلت “كيوان” إلى دبي في شقة رتبت لها. وبعد أسبوع من وصولها ، أجرت الشرطة المحلية تفتيشًا في الشقة وعثرت على كمية مخدرات كبيرة.

وزعمت كيوان أن المخدرات لا تخصها.ويعتبر انتهاك قوانين المخدرات في الإمارات العربية المتحدة جرائم خطيرة وعادة ما تكون العقوبة قاسية.

وعلى الرغم من أن العديد من هذه الجرائم يُعاقب عليها بالإعدام، فإن المحاكم عادة ما تلغي العقوبة وتطلب فترة سجن طويلة.

وسافر قريب لكيوان إلى الإمارات بعد صدور الحكم الأولي – لكن السلطات منعته من المثول أمام المحكمة.

فداء كيوان أضربت عن الطعام في الإمارات

وقالت إحدى أقاربها إن كيوان أضربت عن الطعام احتجاجا، وزعمت أن المحققين حاولوا حملها على الاعتراف رغم أنها لم ترتكب اي جريمة.

وقال أحد أصدقائها:”كل هذه أكاذيب ولم تكن كيوان تتاجر بالمخدرات إنها امرأة ناجحة ولديها وظيفة ثابتة.”

وتابع:”نحن على يقين من أن المخدرات تخص شخصًا آخر. وكان ينبغي عليهم التحقق من مصدر المخدرات وعدم إقامة دعوى ضدها يمكن أن تدمر حياتها”.

وسبق أن أصدرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا لمواطنيها الذين ينوون زيارة الإمارات من صرامة القوانين المتعلقة بالمخدرات هناك ونصحتهم بعدم مخالفتها.

الإمارات تقضي بإعدام إسرائيلية بتهمة حيازة نصف كيلوغرام من “الكوكايين” (شاهد)

المصدرYnet ،ترجمة وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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