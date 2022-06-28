الإمارات تلغي حكم إعدام الإسرائيلية فداء كيوان.. محمد آل خاجة كلمة السر

وطن– كشف موقع “Ynet” الإسرائيلي، أن الإمارات أسقطت حكما بالإعدام يخص سيدة إسرائيلية تدعى “فداء كيوان”، والتي كانت قد أدينت بتهم تتعلق بالمخدرات في الدولة الخليجية.

إسقاط حكم إعدام الإسرائيلية فداء كيوان بالإمارات

وكانت فداء كيوان تم القبض عليها بعد العثور على كمية كبيرة من الكوكايين في شقتها بأبو ظبي العام الماضي.

وكشف عن هذه المعلومات بحسب الموقع العبري، محام السيدة الإسرائيلية “كيوان”، والذي أكد أنه تم إسقاط حكم الإعدام الصادر بحقها في وقت سابق من العام الحالي.

وقال تقرير موقع “Ynet” الذي ترجمته (وطن):”نقضت محكمة الاستئناف في أبو ظبي، الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر بحق فداء كيوان، وهي امرأة إسرائيلية حوكمت بتهم مخدرات.”

وجاء الحكم بعد ثلاثة أشهر من حكم صادر عن محكمة أدنى تم استئنافه بعد ذلك. وسيتم استبدال العقوبة بالسجن، والتي لم يتم الإعلان عن مدتها بعد.

وبحسب التقرير، اتهمت “كيوان” بحيازة نصف كيلو من الكوكايين تم العثور عليه في شقتها.

قضية فداء كيوان والمخدرات في أبوظبي

وقالت والدة فداء صباح لـ “Ynet” إن العائلة كانت تشعر بارتياح كبير للحكم.

كما تقدمت بالشكر لحكومة وسلطات الإمارات.

ومن جانبه قال وزير التعاون الإقليمي بحكومة الاحتلال عيساوي فريج إنه مسرور بالحكم.

محمد آل خاجة “كلمة السر”

وتابع:”أنا سعيد لإلغاء عقوبة الإعدام. عملت على هذه القضية مع صديقي ، سفير الإمارات العربية المتحدة محمد آل خاجة الذي ساهم أيضًا في الجهود المبذولة لإنقاذ حياة فداء.”

وقال “فريج” إن الإمارات هي “صديقتنا الحقيقية وأشكر محكمة أبو ظبي على قرارها.”

وأوضح التقرير أن فداء كيوان، التي تملك استوديو للتصوير الفوتوغرافي في حيفا، اعتقلت في 17 مارس بعد دعوتها من قبل أحد معارفها الفلسطينيين للعمل في التصميم الجرافيكي في الإمارات العربية المتحدة.

ووصلت “كيوان” إلى دبي في شقة رتبت لها. وبعد أسبوع من وصولها ، أجرت الشرطة المحلية تفتيشًا في الشقة وعثرت على كمية مخدرات كبيرة.

وزعمت كيوان أن المخدرات لا تخصها.ويعتبر انتهاك قوانين المخدرات في الإمارات العربية المتحدة جرائم خطيرة وعادة ما تكون العقوبة قاسية.

وعلى الرغم من أن العديد من هذه الجرائم يُعاقب عليها بالإعدام، فإن المحاكم عادة ما تلغي العقوبة وتطلب فترة سجن طويلة.

وسافر قريب لكيوان إلى الإمارات بعد صدور الحكم الأولي – لكن السلطات منعته من المثول أمام المحكمة.

فداء كيوان أضربت عن الطعام في الإمارات

وقالت إحدى أقاربها إن كيوان أضربت عن الطعام احتجاجا، وزعمت أن المحققين حاولوا حملها على الاعتراف رغم أنها لم ترتكب اي جريمة.

وقال أحد أصدقائها:”كل هذه أكاذيب ولم تكن كيوان تتاجر بالمخدرات إنها امرأة ناجحة ولديها وظيفة ثابتة.”

وتابع:”نحن على يقين من أن المخدرات تخص شخصًا آخر. وكان ينبغي عليهم التحقق من مصدر المخدرات وعدم إقامة دعوى ضدها يمكن أن تدمر حياتها”.

وسبق أن أصدرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا لمواطنيها الذين ينوون زيارة الإمارات من صرامة القوانين المتعلقة بالمخدرات هناك ونصحتهم بعدم مخالفتها.