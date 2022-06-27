سعد الدين الهلالي :”الحجاب ليس فرضا والنساء بعهد الرسول كانت حرة طليقة”

وطن- تسبب الداعية المصري المثير للجدل الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في موجة جدل جديدة بعد خروجه بفتوى شاذة أنكر فيها وجوب الحجاب للمرأة، ما دعا مؤسسات الدولة الدينية الرسمية للرد عليه.

سعد الدين الهلالي ينكر فرضية الحجاب للمرأة

وفي برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة “إم بي سي مصر”، زعم في فتواه أن الحجاب ليس فرضا على المرأة، وأن الفقهاء أكدوا أن ستر العورة هو الفريضة فقط.

وتابع في فتواه أنه “تم تحريف العبارة لتتحول من ستر العورة فريضة إلى الحجاب فريضة” حسب زعمه.

وتساءل الهلالي في حلقته مع عمرو أديب: “هل تريدون أن تخرج المرأة غير المحجبة وتشعر أنها عاصية لله؟ أو تعلم أنها غير مقتنعة أن ستر الرأس يكون فرض دينى وفهمت أن الحشمة هى الأساس، وتلقى الله بقلبها أم بقلب غيرها”.

واستطرد في فتواه التي لاقت انتقادات حادة: “الآية التى تقول: يدنين عليهن من جلابيبهن، ليس لها علاقة بالرأس، كيف يلبس الجلباب؟ عند الرقبة والجلباب وانت نازل، ايه دخل دى بالحجاب؟”.

#سعد_الدين_الهلالي ينكر وجوب تغطية الرأس للمرأة ووكيل الأزهر السابق عباس شومان يرد #السيسي pic.twitter.com/UnfEWzJRxt — الثائر المصري 🇪🇬 (@althaeralmasre) June 27, 2022

سعد الدين الهلالي ذكر أيضا في حديثه مع عمرو أديب: “النساء فى عهد الرسول والصحابة، كانت حرة طليقة وتتعامل عرفيا، لأن الله يكرم الإنسان بإعطائه سلطته على نفسه”.

وأكمل:”أكبر دليل أنه لا يوجد نص في عورات المحارم ولا يوجد نص في عورات المرأة مع المرأة، ولا يوجد نص في عورات الأطفال وخاصة المراهقين، ولكن تتحكم فيها الأعراف”.

دار الإفتاء المصرية ترد على إنكار فريضة الحجاب

من جانبها حسمت دار الإفتاء المصري الأمر وردت على من أنكر فريضة الحجاب.

وأوضحت أنه أجمع فقهاء المسلمين على أنَّ الحجاب فرضٌ على المرأة المسلمة إذا بلغت سن التكليف.

وتابعت بحسب فتواها على موقعها الإلكتروني، أنه زاد بعض العلماء قدميها وبعض ذراعيها، والقول بجواز إظهار شيء غير ذلك من جسدها لغير ضرورة أو حاجة تُنَزَّل منزلتَها هو كلام مخالف لِمَا عُلِم بالضرورة من دين المسلمين. وهو قولٌ مبتدَعٌ منحرف لم يُسبَقْ صاحبُه إليه، ولا يجوز نسبة هذا القول الباطل للإسلام بحال من الأحوال، فصار حكم فرضية الحجاب بهذا المعنى من المعلوم من الدين بالضرورة.

#الحجاب_فريضة، وكذب سعد الدين الهلالي الذي يُلحد في آيات الله ويضلّ الناس. — حاتم الحويني | Hatem Al-Howainy (@Hatem_alhowainy) June 27, 2022

كما أوردت دار الإفتاء العديد من الأدلة من القرآن والسنة على وجوب الحجاب للمرأة وفرضيته.

غضب بمواقع التواصل وردود

وتسببت تصريحات سعد الدين الهلالي بموجة غضب واسعة على مواقع التواصل، وانبرى العديد من الدعاة للرد عليه وكشف تلبيسه وليه عنق النصوص للخروج بمثل هذه الفتاوى الشاذة.

الجزء الثاني من الرد على د. سعد الدين الهلالي الرد على تحريف سعد الهلالي لمعنى حديث نذر أم حبان بنت عامر الأنصارية بأن تمشي إلى البيت الحرام حافية متحسرةhttps://t.co/WnVpoQpQyc pic.twitter.com/Q7EV91Ap4i — Fadel Soliman (@FadelSoliman) June 27, 2022

وكتب أحد النشطاء:”يجب على جامعة الأزهر تجريد المسمى سعد الهلالي وهو ليس بسعد من جميع مناصبه وشهاداته. فهو ينكر معلوم من الدين بالضرورة فهو ضال مضل”.

هذا ودونت ناشطة:”استغفر الله العظيم من كل ذنب.. ايه ده اللي بسمعه

سعد الدين الهلالي طالع مع عمرو أديب بيقولكوا فيما معناه أن الحجاب مش فرض وان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاتب امرأه علي خروجها بشعرها. ولا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم اللهم اصلح حال البلاد والعباد يارب.”

الشيخ #سعد_الدين_الهلالي قاعد مع #عمرو_اديب بيدينا دلائل ان الحجاب مش فرض وانه من اختراعنا

الشيخ ده عمره مقتنعت بيه ولا بيدخل ذمتي بتلاتة مليم — Sherihan (@SherihanElsayed) June 26, 2022

وقالت شيرين مهاجمة سعد الدين الهلالي:”الشيخ الهلالي قاعد مع عمرو اديب بيدينا دلائل ان الحجاب مش فرض، وانه من اختراعنا.. الشيخ ده عمره مقتنعت بيه ولا بيدخل ذمتي بتلاتة مليم.”