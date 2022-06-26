5 أشياء مجانية يمكنك طلبها على متن الطائرة

وطن – هل تعلم أن هناك بعض الأشياء التي يمكنك طلبها مجانًا على متن الطائرة؟

يُشاع هنا وهناك أنه بمجرد صعودك على متن الطائرة، يجب عليك أن تلزم مقعدك في انتظار هبوط الطائرة، لكن في واقع الأمر من الممكن طلب بعض الخدمات من المضيفين على متن الطائرة دون الحاجة إلى دفع أي شيء على الإطلاق.

فيما يلي استعرضت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، خمسة أشياء يمكنك طلبها مجانًا على متن الطائرة:

ماذا يمكنك ان تفعل مجانا على متن الطائرة؟

بحسب ما ترجمته “وطن“، فإن القليل من الناس يعرفون ما يمكن طلبه مجانا، ولذلك من المفيد معرفة ما يمكنك القيام به مجانًا على متن الطائرة.

أولا إذا شعرنا بالعطش، لأن مكيف الهواء جفف حناجرنا أو ببساطة لأننا نريد بعض الماء، فلا داعي لإنفاق المال. من حقنا أن نطلب من المضيفات زجاجة أو في الواقع، يمكننا أن نطلب كأسًا بسيطًا من الماء.

من ناحية أخرى وفقًا لما أورده موقع Listooo.com، في كل من الرحلات الطويلة والقصيرة، يتم تقديم وجبة خفيفة أو وجبة كاملة. في كلتا الحالتين، إذا كنا لا نزال جائعين، يمكننا أن نطلب أكلا للكرة الثانية، سواء كانت قائمة الغداء أو العشاء.

لأسباب أمنية، أصبح من الصعب اليوم القيام بجولة في المقصورة. ومع ذلك، يتم إجراء بعض الاستثناءات للأطفال، وهذا أيضًا أحد الأشياء التي يمكنك القيام بها مجانًا على متن الطائرة.

عادة تصدر شركات الطيران شهادة خاصة بالطفل، وهذا ما يسمى بـ “معمودية الطيران” في حال كانت أول رحلة له بالطائرة. في أحيان أخرى تقدم شركة الطيران هدايا أخرى.

الطب وسماعات الأذن؟ حاول أن تسأل

يجب أن تكون هناك دائمًا مجموعة إسعافات أولية على متن الطائرة، ولكنها قد لا تحتوي بالضرورة على الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأسبرين أو مضادات الحموضة. لذلك، من الأفضل أن تحملها معك دائمًا.

من ناحية أخرى، إذا نسيت سماعات الأذن الخاصة بك في المنزل، فيجب على المضيفة أن تقدم لك زوجًا، ربما حتى كهدية.

نكرر أن كل هذه الأشياء مجانية على متن الطائرة، ولكن ليس بالضرورة أن تتبنى جميع الشركات هذه القواعد. نعلم أنه في السنوات الأخيرة تغير الوضع كثيرًا، خاصة فيما يتعلق بشركات الطيران منخفضة التكلفة، ولكن إذا فقدت أي شيء ومن المحتمل أنه في حالة عدم تمكنهم من تلبية طلبك، فسوف يبحثون عن حل بديل.