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عادل إمام “بيبوس كل ستات مصر”.. تسريب صوتي جديد حول الزعيم وأزمة تلوح بالأفُق! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
عادل إمام
عادل إمام

وطن- يبدو أن أزمة جديدة تلوح بالأفق، حول الفنان المصري عادل إمام، بعد قصة تسريب التسجيل الصوتي لمواطنته الفنانة نجلاء فتحي ، وهي تهاجمه بأبشع الصفات.

متناقض

حيث انتشر تسريب جديد منسوب للفنان أحمد زاهر، وهو ينتقد عادل إمام أيضاً، خلال مقابلة صحفية كما يبدو من طريقة الحوار.

بيد أنه ليس من الواضح الجهة الإعلامية أو اسم الصحفي الذي قام بإجراء هذا اللقاء.

ويقول أحمد زاهر في اللقاء أن الزعيم متناقض مع نفسه. وقال في سياق إجابته على سؤال حول رفضه دخول ابنته مجال الفن أو أدائها مشاهد ساخنة أو قبلات: “زعيم الكوميديا رضي لزميلاته ما لم يرضه لابنته”.

“بيبوس كل ستات مصر”

وقارن أحمد زاهر بين موقفه وموقف عادل إمام، واعتبر أن الأخير أدى مشاهد القبلات والجرأة  مع زميلاته الفنانات، لكنه رفضها لابنته.

وقال: ” عادل إمام بيبوس كل ستات مصر ومش عايز حد يبوس بناته”.

منافق للحكام

بينما قالت نجلاء فتحي بالتسجيل المنسوب لها، إن عادل إمام يحارب الدين، وينافق الحكام على مر تاريخه. ويحرض المجتمع على قبول الظلم والخضوع له.

ووصفت نجلاء، الزعيم بصفات مثل الإلحاد وتعدد العلاقات النسائية، والتحريض على التطبيع مع إسرائيل.

عصام إمام يعلق

لكن شقيق عادل إمام، المنتج عصام إمام، أكد أن التسريب الصوتي المنسوب لنجلاء فتحي، لا يمكن أن يكون قد صدر منها.

وأشار عصام إمام في تصريحات صحيفة إلى أن العلاقة بين شقيقه ونجلاء فتحي طيبة وممتدة منذ عشرات السنين. وكذلك بين أسرتيهما.

وتابع: “شقا طريقهما الفني معاً وفي توقيت متزامن حتى وصلا إلى ما وصلا إليه من شهرة ونجومية”.

وأضاف المنتج المصري: “من المؤكد أن هناك لبسا في الموضوع وشيئا غير طبيعي. ففنانة كبيرة مثل نجلاء فتحي لا يمكن أن يصدر منها مثل هذا الكلام وتلك التصريحات”.

وأكد إمام أن العائلة لم توكل محاميا لرفع دعوى قضائية ضد نجلاء فتحي. ولا يمكن أن تنجر وراء السوشيال ميديا.

وختم: “نحن أسرة فنية واحدة. ولو كان هناك اختلاف أو خلاف فيمكن حله في إطار العلاقة الأسرية والفنية والود والتفاهم”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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