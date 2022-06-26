الأحد, يونيو 26, 2022
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رومي القحطاني ملكة جمال السعودية بإطلالة مثيرة تشعل مواقع التواصل! (صور)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
رومي القحطاني ملكة جمال السعودية للعام 2022 watanserb.com
رومي القحطاني ملكة جمال السعودية للعام 2022

وطن – أشعلت رومي القحطاني ملكة جمال المملكة العربية السعودية للعام 2022، المواقع بإطلالة جريئة، هي الأحدث لها على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

رومي القحطاني نشرت على “ستوري” حسابها الرسميّ في انستغرام، صورتان، بدت فيهما بإطلالة جريئة، بفستان أحمر اللون.

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وكانت رومي كشفت عن فوزها بلقب ملكة جمال العرب للسلام 2022، حيث نشرت صورة لها وهي تضع التاج وعلقت عليه كاتبة: “ملكة جمال العرب لسلام 2022..”.

وخطفت “القحطاني” الأنظار خلال مشاركتها في مسابقة (ملكة جمال العرب 2021)، التي أقيمت في مصر شهر نوفمبر الماضي.

رومي القحطاني
ملكة جمال السعودية رومي القحـطاني

ونشرت “رومي” عبر انستغرام، صوراً حديثة لوالدتها فوزية عايد، وعلقت: ” “اللهمَّ اجعل أُمي لا تشكي هماً، ولا تتألم وَجعاً، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها”. واختم بالحسنات أعمالها اللهم آمين”. “اللهم أعِنا على برها حتى ترضى عنا فترضى”.

المصدرانستغرام - رصد وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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