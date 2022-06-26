رومي القحطاني ملكة جمال السعودية بإطلالة مثيرة تشعل مواقع التواصل! (صور)

وطن – أشعلت رومي القحطاني ملكة جمال المملكة العربية السعودية للعام 2022، المواقع بإطلالة جريئة، هي الأحدث لها على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

رومي القحطاني نشرت على “ستوري” حسابها الرسميّ في انستغرام، صورتان، بدت فيهما بإطلالة جريئة، بفستان أحمر اللون.

وكانت رومي كشفت عن فوزها بلقب ملكة جمال العرب للسلام 2022، حيث نشرت صورة لها وهي تضع التاج وعلقت عليه كاتبة: “ملكة جمال العرب لسلام 2022..”.

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وخطفت “القحطاني” الأنظار خلال مشاركتها في مسابقة (ملكة جمال العرب 2021)، التي أقيمت في مصر شهر نوفمبر الماضي.

ونشرت “رومي” عبر انستغرام، صوراً حديثة لوالدتها فوزية عايد، وعلقت: ” “اللهمَّ اجعل أُمي لا تشكي هماً، ولا تتألم وَجعاً، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها”. واختم بالحسنات أعمالها اللهم آمين”. “اللهم أعِنا على برها حتى ترضى عنا فترضى”.