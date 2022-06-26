حيل سحرية تساعدك على توسيع الحذاء الضيق

وطن-في الصيف، تنتفخ القدمان من شدة الحرارة، لذا إذا كنت ترتدي أحذية، خاصة في وقت متأخر من النهار، فمن الطبيعي أن تشعر أنها ضيق بعض الشيء.

لحسن الحظ، هناك خدعة منزلية بسيطة وفعالة لجعل الأحذية التي تضغط على قدمك أكبر وبالتالي يجنبك هذا نوبة الغضب.

فيما يلي قدمت مجلة “أوك دياريو” الإسبانية هذه الحيلة السحرية:

لماذا تنتفخ القدمين في الصيف؟

يشرح رئيس وحدة جراحة الأوعية الدموية في ريبيرا سالود في مستشفى توريخون، ديفيد فرنانديز كاباليرو، السبب، وفقًا لموقع ‘يو سالود‘: “الحرارة تسبب توسع الأوعية، أي أنها تتسبب في تضخم الأوردة في الدورة الدموية. بهذه الطريقة، يتراكم المزيد من السوائل في الجزء السفلي من الجسم ويحدث التورم”.

إن الإحساس بالقدم المنتفخة بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف هو بحد ذاته أمر غير مريح للغاية، لذلك من المهم القيام بكل ما هو ممكن حتى توفر الأحذية أقصى درجات الراحة.

كيف تجعل الأحذية التي تضغط عليك كبيرة؟

بالتأكيد لدى كل منا جريدة في المنزل. هذه الأخيرة يمكن أن تحتاجها لجعل الأحذية كبيرة. ستستعمل عدة أوراق من الصحف، ثم اتبع الخطوات التالية:

بلل أوراق الجرائد بقليل من الماء الدافئ. يجب أن تكون رطبة ولكن ليست منديّة، لذا يكفي القليل من الماء.

بعد ذلك، عليك ببساطة أن تضع الأوراق داخل الحذاء، متبعًا شكل الحذاء.

بعد ذلك، عليك ببساطة أن تضع الأوراق داخل الحذاء، متبعًا شكل الحذاء. يجب أن تبقى صحف الجريدة طوال الليل في الحذاء لتعطيه الشكل الذي تريده.

في صباح اليوم التالي سترى أنها اتسعت كما لو كانت بفعل السحر.

الآن، عليك توخي الحذر لأنه في بعض الأحيان يمكن أن ينتقل الحبر من الصحيفة إلى الحذاء. لذلك، هذه خدعة لجعل الأحذية الضيقة أكبر والتي نوصي بالقيام بها فقط مع أولئك الذين لا يكون الجزء الداخلي من الحذاء مرئيًا لهم.

أما إذا كان لديك حذاء أو صندل مغلق، يمكنك القيام بما يلي. ارتدي بعض الجوارب السميكة وارتدي حذائك. ثم، على بعد 30 سم من الحذاء استخدم المجفف، وقم بتسخين المناطق التي تريد تكبيرها لمدة نصف دقيقة.