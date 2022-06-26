الرئيسيةحياتناحيل سحرية تساعدك على توسيع الحذاء الضيق
حياتنا

حيل سحرية تساعدك على توسيع الحذاء الضيق

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
حيلة بسيطة لتوسيع حذاءك الضيق watanserb.com
حيلة بسيطة لتوسيع حذاءك الضيق

وطن-في الصيف، تنتفخ القدمان من شدة الحرارة، لذا إذا كنت ترتدي أحذية، خاصة في وقت متأخر من النهار، فمن الطبيعي أن تشعر أنها ضيق بعض الشيء.

لحسن الحظ، هناك خدعة منزلية بسيطة وفعالة لجعل الأحذية التي تضغط على قدمك أكبر وبالتالي يجنبك هذا نوبة الغضب.

لماذا تعشق النساء التسوق؟

فيما يلي قدمت مجلة “أوك دياريو” الإسبانية هذه الحيلة السحرية:

لماذا تنتفخ القدمين في الصيف؟

يشرح رئيس وحدة جراحة الأوعية الدموية في ريبيرا سالود في مستشفى توريخون، ديفيد فرنانديز كاباليرو، السبب، وفقًا لموقع ‘يو سالود‘: “الحرارة تسبب توسع الأوعية، أي أنها تتسبب في تضخم الأوردة في الدورة الدموية. بهذه الطريقة، يتراكم المزيد من السوائل في الجزء السفلي من الجسم ويحدث التورم”.

إن الإحساس بالقدم المنتفخة بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف هو بحد ذاته أمر غير مريح للغاية، لذلك من المهم القيام بكل ما هو ممكن حتى توفر الأحذية أقصى درجات الراحة.

صحف الجرائد المبللة تساعد على توسيع الحذاء
صحف الجرائد المبللة تساعد على توسيع الحذاء

كيف تجعل الأحذية التي تضغط عليك كبيرة؟

بالتأكيد لدى كل منا جريدة في المنزل. هذه الأخيرة يمكن أن تحتاجها لجعل الأحذية كبيرة. ستستعمل عدة أوراق من الصحف، ثم اتبع الخطوات التالية:

  • بلل أوراق الجرائد بقليل من الماء الدافئ. يجب أن تكون رطبة ولكن ليست منديّة، لذا يكفي القليل من الماء.
    بعد ذلك، عليك ببساطة أن تضع الأوراق داخل الحذاء، متبعًا شكل الحذاء.
  • يجب أن تبقى صحف الجريدة طوال الليل في الحذاء لتعطيه الشكل الذي تريده.
  • في صباح اليوم التالي سترى أنها اتسعت كما لو كانت بفعل السحر.

الآن، عليك توخي الحذر لأنه في بعض الأحيان يمكن أن ينتقل الحبر من الصحيفة إلى الحذاء. لذلك، هذه خدعة لجعل الأحذية الضيقة أكبر والتي نوصي بالقيام بها فقط مع أولئك الذين لا يكون الجزء الداخلي من الحذاء مرئيًا لهم.

يمكنك استعمال مجفف الشعر مع صندل مغلق أو حذاء أيضا
يمكنك استعمال مجفف الشعر مع صندل مغلق أو حذاء أيضا

أما إذا كان لديك حذاء أو صندل مغلق، يمكنك القيام بما يلي. ارتدي بعض الجوارب السميكة وارتدي حذائك. ثم، على بعد 30 سم من الحذاء استخدم المجفف، وقم بتسخين المناطق التي تريد تكبيرها لمدة نصف دقيقة.

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا