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رياضة

ريال مدريد يترصّد محمد صلاح .. مباحثاته مع ليفربول تتعثّر فهل يختطفه أنشيلوتي!؟

سيناريو ساديو ماني قد يتكرر مع "الفرعون"

أنس السالم
كتب أنس السالم
ريال مدريد يراقب محمد صلاح watanserb.com
ريال مدريد قد يضم محمد صلاح بعد وصول المحادثات بينه وبين ليفربول الى طريق مسدود

وطن – كشف تقرير لموقع صحيفة “ذي صن” (The Sun) البريطانية، أن نادي ليفربول قد يسمح لمهاجمه محمد صلاح بمغادرة النادي الإنجليزي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، مع وجود ريال مدريد في حالة تأهب مع وصول الريدز والنجم إلى طريق مسدود بشأن صفقة جديدة.

ويعتبر عملاق “الليغا” ريال مدريد من بين الأندية التي تراقب أوضاع محمد صلاح بشكل دقيق.

محمد صلاح قد يغادر ليفربول
صلاح قد يغادر ليفربول

وانتقل السنغالي ساديو ماني زميل صلاح في “الريدز” إلى بايرن ميونيخ مقابل 35 مليون جنيه إسترليني الأسبوع الماضي.

بدأ نفس السيناريو في التطور مع مهاجم فريق “الريدز” المصري محمد صلاح، الذي يمكنه الابتعاد مجانًا الصيف المقبل.

كان صلاح، 30 عامًا ، في مأزق مع النادي منذ ما يقرب من عام بسبب راتبه البالغ 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع لتوقيع صفقة جديدة.

يود ليفربول أن يبقى هداف الموسم الماضي بـ 31 هدفًا – لكنهم لن يحطموا هيكل رواتبهم لإبقائه في آنفيلد.

يكسب صلاح ما يقل قليلاً عن 240 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع .

ريال مدريد يراقب محمد صلاح

يراقب الريال التطورات وسيكون قادرًا على تقديم صفقة ضخمة. على الرغم من سوء العلاقات بين صلاح ونجوم الريال بعد مشاجرات نهائية في دوري أبطال أوروبا على مدى المواسم الخمسة الماضية.

يعتقد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي سينضم للريال قبل أن يختار المهاجم توقيع اتفاق جديد مع باريس سان جيرمان.

اعتقد مسؤولو ريال مدريد أنه سيتعين عليهم الانتظار لمدة عام آخر لضمّ “صلاح”، لكن موقف ليفربول أصبح أكثر تشددًا بعد دفع ما يمكن أن يصل إلى 85.3 مليون جنيه إسترليني لداروين نونيز، مهاجم نادي بنفيكا البرتغالي و‌منتخب الأوروغواي الذي سينضم رسميًّا إلى نادي ليفربول الإنجليزي في 1 يوليو 2022.

وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في العام 2022 بعد موسم رائع آخر.

محمد صلاح
محمد صلاح
المصدرThe Sun - ترجمة وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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