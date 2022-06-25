الخبراء يحذرون: لا تغسل وجهك أثناء الاستحمام؟

وطن– يرغب المستحمون في كثير من الأحيان، في غسل وجوههم في أثناء الاستحمام.

لكن، يحذر أطباء الجلدية من أن هذه العادة ضارة بالوجه، لا سيما بالبشرة الحساسة. ولذلك سيتعين عليك اتخاذ الاحتياطات عند القيام بهذا الجزء من روتين جمالك واتباع نصيحة الخبراء.

في الحقيقة، قد يكون غسل وجهك في أثناء الاستحمام أمرًا مغريًا. ومع ذلك، يجب تجنب هذه العادة. ولسبب وجيه، حذر أخصائيو البشرة من هذا التصرف الذي يمكن أن يضر بشرة الوجه!

لقد اعتاد معظم الناس على العناية بوجوههم ووضع الأقنعة عند الاستحمام. لكن يشير أطباء الأمراض الجلدية إلى أن هذا التصرف غير سليم. ولهذا، يجب استخدام منظفات البشرة ومنظفات الجسم بشكل مختلف، وفقا لمجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية.

يشدد الخبراء على أن الشخص بحاجة إلى رعاية كلا الطرفين (الجسم والوجه) في أوقات مختلفة وكل على حدة.

لماذا ليس من الجيد غسل وجهك عند الاستحمام؟

لا داعي لغسل وجهك عند الاستحمام

يبدو من الطبيعي جدًا أن تغسل وجهك في أثناء الاستحمام، حيث يميل الكثير من الناس إلى تبني عاداتهم الخاصة للعناية بالبشرة في أثناء الاستحمام لتوفير الوقت، وفق ما ترجمته “وطن”

وقد يعتقد البعض أن الحمام هو المكان الذي يمكنك فيه الاعتناء بنفسك وبشرتك على غرار: إزالة الشعر بالشمع، والفرك والغسيل، وما إلى ذلك. بيد أن أطباء الأمراض الجلدية يؤكدون على أنه يجب تجنب هذه التصرفات لأنها تجفف بشرتك.

قد لا تعرف هذا، لكن الإفراط في ملامسة الماء للوجه، يمكن أن يؤدي إلى فقدان الرطوبة بشكل كبير مما قد يلحق الضرر بالبشرة الحساسة، خاصة بشرة الوجه.

في هذا السياق، قال طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة هادلي كينج لماري كلير: “بشرة الوجه، مثلها مثل جميع أنواع البشرة، يمكن أن تصبح جافة جدًا، إذا لامستها المياه بشكل مفرط”.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل الماء الساخن على تسريع دوران الأوعية الدقيقة للجلد وتنشيط الغدد الدهنية، ما يؤدي إلى فتح المسام وزيادة إفراز الدهون.

كيف تتصرف في مثل هذه الحالات؟

وقالت المختصة، إن الجلد سيكون أقل عرضة للجفاف إذا لم تقم بتنظيفه في أثناء الاستحمام.

من الأفضل التعامل معه بعد الانتهاء من الأنشطة الأخرى. كما أنه مثالي ترطيب بشرتك بالكامل بعد كل حمام.

كما أضافت الدكتورة هيكستال لـ Woman Health: “عوامل الترطيب الطبيعية مثل السيراميد والأحماض الدهنية والزيوت تساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة. لكن المشكلة تكمن في أنها قابلة للذوبان في الماء، لذلك إذا أبقيت وجهك في الحمام لمدة 10 دقائق، فإنك ستغسله”

هذه العادة ليست مفيدة للبشرة

كما أن الماء الساخن ليس جيدًا للجسم. يستمتع الكثير من الناس بأخذ حمام ساخن للغاية، لكن هذا ليس مفيدًا على الإطلاق لأنه يمكن أن يغسل بعض الزيوت الطبيعية التي نحتاجها. يمكن أن يسبب الماء الساخن أيضًا هشاشة الشعيرات الدموية.

يقول طبيب الأمراض الجلدية الدكتور جوشوا زيشنر، “قد يكون الاستحمام بالماء الساخن لطيفًا، لكنه ليس جيدًا للبشرة”.

ويتابع: “الماء الساخن يمكن أن يؤدي إلى جفاف وتهيج والتهاب الجلد.”

ويؤكد: ثلاث قواعد عامة للاستحمام: لا تمكث لفترة طويلة في الحمام ولا تغسل وجهك بالماء الساخن ولا تغسله كثيرًا”.