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الثالث خلال أسبوع.. قصف صاروخي يستهدف شركة دانا غاز الاماراتية في كردستان العراق

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
استهداف شركة دانا غاز الاماراتية watanserb.com
استهداف شركة دانا غاز الاماراتية

وطن- كشفت وكالة “رويترز” للأنباء، السبت، ونقلا عن مصدر مطلع إن قذيفة مورتر سقطت على حقل عشبي بجوار موقع للغاز في خور مور بالعراق تديره شركة دانة غاز الإماراتية للطاقة، ولم تسفر عن سقوط ضحايا.

وأضاف المصدر أن العمليات في المنشأة لم تتأثر بالهجوم.

هجوم سابق يوم الجمعة

وكانت “رويترز” قد نقلت عن مصدرين أمنيين، الجمعة، إن صاروخ كاتيوشا استهدف سكن موظفين بشركة دانا غاز الإماراتية للطاقة في السليمانية بشمال العراق وهبط في حقل غاز خور مور التابع للشركة.

وقالت الوكالة إن هجوم الجمعة هو الثاني على منشآت دانة غاز هذا الأسبوع.

جهاز مكافحة الإرهاب يؤكد الواقعة

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية إن صاروخ كاتيوشا سقط في خور مور يوم الأربعاء لكنه لم يتسبب في أضرار.

وأظهرت بث تلفزيوني محلي يوم الجمعة عمودًا من الدخان المتصاعد بالقرب من الحقل مع دوي صفارات الإنذار.

من جانبه، أفاد مدير ناحية قادر كرم في جمجمال، صديق محمد بأن صاروخ كاتيوشا وقع قرب قرية ماميسك على بعد 500 م من الحقل.

وأشار إلى أن الصاروخ أطلق من اتجاه الشرق، دون أن يسفر الهجوم عن أي خسائر بشرية أو مادية.

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وأشار مسؤولون في قضاء جمجمال، إلى أن هذه الهجمات تهدف إلى زعزعة الوضع الأمني وتهديد الشركة العاملة في الحقل.

الحرس الثوري الإيراني يقصف كردستان العراق

وفي مارس/آذار الماضي هاجم الحرس الثوري الإيراني عاصمة المنطقة الكردية بعشرات الصواريخ الباليستية في هجوم غير مسبوق على عاصمة إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي بدا أنه يستهدف الولايات المتحدة وحلفائها.

واستهدفت ثلاث هجمات أخرى على الأقل مصافي النفط في أربيل منذ هجوم مارس/ آذار ، لكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها، لكن الجماعات المسلحة التي يقول بعض المسؤولين العراقيين إنها مدعومة من إيران أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مماثلة في الماضي.

ويمتلك كونسورتيوم اللؤلؤة ، وشركة دانة غاز الإماراتية (دانا – أبوظبي) وشركتها التابعة ، نفط الهلال ، حقوق استغلال خور مور وجمجمال ، وهما من أكبر حقول الغاز في العراق.

 

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المصدررويترز، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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