لحظة فرار جنود إسرائيليين من نيران المقاومين خلال اقتحام مخيم الفارعة في طوباس

وطن – تداول نشطاء فلسطينيون، مقطع فيديو يُظهر لحظة فرار جنود الاحتلال بعد إطلاق مقاومين النار تجاههم، خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب محافظة طوباس شمال شرق الضفة الغربية.

وأظهر المقطع الذي تبلغ مدته 31 ثانية، جنود الاحتلال وهم يفرون من تحت طلقات أطلقها المقاومون خلال المواجهات التي اندلعت في الظلام.

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لحظة فرار جنود الاحتلال بعد إطلاق مقاومين النار تجاههم، خلال أقتحام مخيم الفارعة جنوب محافظة طوباس#فلسطين #نابلس #الخنادق pic.twitter.com/WEFGO7V8sV — موقع الخنادق (@AlKhanadeq) June 24, 2022

ووقعت اشتباكات مسلحة، بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم الفارعة قضاء طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

واشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم لتنفيذ اعتقالات، حيث أطلق المقاومون نيرانا كثيفة صوب قوات الاحتلال.

وخلال تلك العملية، اعتقلت قوات الاحتلال من المخيم عز السوالمة وأحمد أبو جمانة، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

ومؤخرا، شهدت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه، فضلًا عن حالات اشتباك ميداني وأعمال مقاومة نوعية.

وفي آيار / مايو الماضي، وثق مركز معلومات فلسطين “معطى” في تقرير شهري لأعمال المقاومة بالضفة الغربية المحلتة، تنفيذ 1358 عملًا مقاومًا.

وواكبت هذه العمليات، الهبة الشعبية المتزامنة مع مسيرة الأعلام الإسرائيلية، وأدت إلى مقتل 4 إسرائيليين، وإصابة 51 بجروح مختلفة.

في السياق، اقتحم مستوطنون، صباح الجمعة، قرية الباذان شمال شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

الأجواء هذه الأثناء في المسجد الأقصى مع بدء توافد المصلين لأداء صلاة الجمعة pic.twitter.com/LNgm2YHeE3 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 24, 2022

وشوهدت خمس حافلات للمستوطنين برفقة قوات الاحتلال وقد اقتحمت منطقة رأس النبع، حيث قدمت الحافلات من جهة حاجز الحمرا العسكري بالأغوار، ومكث المستوطنون في المنطقة حوالي ساعتين قبل مغادرتهم.

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