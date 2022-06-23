من هو الرجل الأكثر وسامة في العالم حسب العلم.. متقدم على هنري كافيل وبرادلي كوبر

وطن-لقد حسم العلم المسألة، ولم يعد للأذوق والأراء دخل فيما يتعلق بالجمال، هذا الممثل ذو 36 عامًا هو من الناحية الموضوعية الرجل الأكثر وسامة في العالم.

يُعتقد أن براد بيت هو الرجل الأكثر وسامة في العالم، لكن أخيرا قال العلم كلمته، حيث تفوق عليه روبرت باتينسون. الممثل البالغ من العمر 36 عامًا، وهو رسميًا الرجل الأكثر وسامة في العالم ولا يمكن لأحد أن يجادل في ذلك بعد الآن، بحسب ما أورده موقع “جي كيو” الفرنسية

وفقًا للنسبة الذهبية، التي يرجع تاريخها إلى اليونان القديمة والمستخدمة في عصر النهضة في مجال الفن والعمارة، فإن ممثل Twilight و The Batman جميل بشكل موضوعي.

التفسير بسيط: فملامحه تقترب من الكمال. يعتبر روبرت باتينسون أكثر كمالًا جسديًا من جميع نجوم هوليوود الذكور الآخرين، مثل ريان جوسلينج وإدريس إلبا أو حتى هنري كافيل وحتى براد بيت.

إذا كانت الدراسة العلمية كشفت منذ 2020 أن روبرت باتينسون هو الرجل المثالي، فإن هذا الممثل البالغ من العمر 36 عامًا لا يزال يتربع على عرش الجمال، وفق ما ترجمته “وطن”.

بفضل حسابات جراح التجميل البريطاني جوليان دا سيلفا، يمكن تحديد درجة الكمال الجسدي لنجوم هوليوود وفقًا للمعلومات الواردة من موقع Ladbible. تأخذ هذه الحسابات في الاعتبار عدة معايير، بما في ذلك تناسق الوجه والحاجبين والعينين والفك والذقن والأنف والشفتين.

تؤخذ القياسات من خط الشعر إلى ما بين العينين، ثم من بين العينين إلى طرف الأنف، وأخيراً من طرف الأنف إلى أسفل الذقن. الرقم المثالي هو 1.618 وفي الوجه المثالي يكون طول أذن واحدة مساويًا لطول الأنف وعرض عين واحدة يساوي المسافة بين العينين.

حصل روبرت باتينسون على درجة مذهلة في المباراة بلغت 92.15٪ ووفقًا للطبيب، “إنه من بين الخمسة الأوائل في كل فئة تقريبًا لأنه يتمتع بملامح كلاسيكية وخط فكي محفور بشكل رائع. نتيجته الوحيدة التي تقل عن المتوسط ​​هي شفتيه، لأنها رفيعة ومسطحة بعض الشيء”.

على منصة التتويج لأكثر الرجال كمالًا جسديًا وفقًا للعلم، يأتي هنري كافيل في المركز الثاني خلف روبرت باتينسون بنسبة 91.64٪. ثم يليه برادلي كوبر المركز الثالث بنسبة 91.08٪ ويليه براد بيت بنسبة 90.51٪.

بنسبة 89.91٪، احتل جورج كلوني المركز السادس في هذا الترتيب. ثم يليه هيو جاكمان (89.64٪) وديفيد بيكهام (88.86٪) وإدريس إلبا (88.01٪) وكاني ويست (87.94٪) ورايان جوسلينج (87.48٪).

في ذات السياق، يوضح الدكتور جوليان دا سيلفا أن هذه الحسابات تساعد في تطوير التقنيات في الجراحة التجميلية حيث يوضح: “تتيح لنا تقنيات رسم الخرائط الحاسوبية الجديدة تمامًا حل بعض الألغاز التي تجعل الشخص جميلًا جسديًا وهذه التكنولوجيا مفيدة للتخطيط لعملية جراحية للمرضى”.