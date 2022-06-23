الخميس, يونيو 23, 2022
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حياتنا

بعد سخريته منه.. عبدالله الشريف يحوٍّل الفنان أحمد العوضي من “وحش الكون” إلى “جوز ياسمين”

باسل النجار
كتب باسل النجار
watanserb.com

وطن- في واقعة تحولت لـ”تريند” على موقع التدوين المصغر “تويتر” في مصر، رد الإعلامي واليوتيوبر المصري الشهير، عبدالله الشريف، على فيديو الفنان المصري أحمد العوضي الذي سخر فيه منه.

وكان ناشطون قد تداولوا مقطع لـ”العوضي” يسخر فيه من “الشريف” مستنكرا تسمية نفسه بـ”الإعلامي” وأن لا أحدا يتابعه ويراه.

من جانبه، أعاد عبدالله الشريف نشر الفيديو عبر حسابه في “تويتر“، معلقا عليه بالقول:” الأخ أحمد العوضي ممكن حضرتك تفتح باب عربيتك وتسأل أي مصري معدي جنبك تعرف عبدالله ولا لأ، أما أنا فوالله العظيم ما عرفتك إلا لما ياسمين عبدالعزيز اتجوزتك”.

وفور رد “الشريف” على “العوضي”، دشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: “جوز ياسمين”، تصدر قائمة الوسوم المتداولة في مصر منذ أمس، الأربعاء، حتى كتابة هذه السطور، حيث سخر المغردون من تصريحات “العوضي”، مؤكدين على أنه خاسر في مواجهته لعبدالله الشريف.

وفي هذا السياق، قال حساب “الإسكندراني”:”احمد العوضى اللى هو يبقى جوز ياسمين ساب كل الدنيا وخبط فى وحش اليوتيوب عبدالله الشريف كانت النتيجة ان عبدالله الشريف طلعه المسرح”.

وقال المغرد، مصطفى أحمد: “جوز ياسمين انت سالت ع عمك عبدالله الشريف قبل ما تخبط فيه”.

من جانبه، سخر المغرد “سلام سلام” منه بالقول:”مبسوط يا عمورة أهو عبدالله الشريف حمر جوز ياسمين فى الزيت وطلعه ترند مقرمش”.

كما سخر صاحب حساب “النديم” من “العوضي” قائلا:”حد يطمنا علي جوز ياسمين يا ولاد”.
وسخر المغرد “ميجو” من “العوضي” بالقول:” ما تخليك في وحش الكون بتاعك و سيب الناس في حالها. يعني عاجبك كدة.”

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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