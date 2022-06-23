بعد سخريته منه.. عبدالله الشريف يحوٍّل الفنان أحمد العوضي من “وحش الكون” إلى “جوز ياسمين”

وطن- في واقعة تحولت لـ”تريند” على موقع التدوين المصغر “تويتر” في مصر، رد الإعلامي واليوتيوبر المصري الشهير، عبدالله الشريف، على فيديو الفنان المصري أحمد العوضي الذي سخر فيه منه.

وكان ناشطون قد تداولوا مقطع لـ”العوضي” يسخر فيه من “الشريف” مستنكرا تسمية نفسه بـ”الإعلامي” وأن لا أحدا يتابعه ويراه.

من جانبه، أعاد عبدالله الشريف نشر الفيديو عبر حسابه في “تويتر“، معلقا عليه بالقول:” الأخ أحمد العوضي ممكن حضرتك تفتح باب عربيتك وتسأل أي مصري معدي جنبك تعرف عبدالله ولا لأ، أما أنا فوالله العظيم ما عرفتك إلا لما ياسمين عبدالعزيز اتجوزتك”.

الأخ أحمد العوضي ممكن حضرتك تفتح باب عربيتك وتسأل أي مصري معدي جنبك تعرف عبدالله ولا لأ، أما أنا فوالله العظيم ما عرفتك إلا لما ياسمين عبدالعزيز اتجوزتك pic.twitter.com/sYIibq6xgZ — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) June 22, 2022

وفور رد “الشريف” على “العوضي”، دشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: “جوز ياسمين”، تصدر قائمة الوسوم المتداولة في مصر منذ أمس، الأربعاء، حتى كتابة هذه السطور، حيث سخر المغردون من تصريحات “العوضي”، مؤكدين على أنه خاسر في مواجهته لعبدالله الشريف.

وفي هذا السياق، قال حساب “الإسكندراني”:”احمد العوضى اللى هو يبقى جوز ياسمين ساب كل الدنيا وخبط فى وحش اليوتيوب عبدالله الشريف كانت النتيجة ان عبدالله الشريف طلعه المسرح”.

احمد العوضى اللى هو يبقى #جوز_ياسمين ساب كل الدنيا وخبط فى وحش اليوتيوب #عبدالله_الشريف

كانت النتيجة ان عبدالله الشريف طلعه المسرح@AbdullahElshrif pic.twitter.com/71HwbQdknI — الاسكندرانى (@3m4710) June 23, 2022

وقال المغرد، مصطفى أحمد: “جوز ياسمين انت سالت ع عمك عبدالله الشريف قبل ما تخبط فيه”.

#جوز_ياسمين انت سالت ع عمك عبدالله الشريف

قبل ما تخبط فيه https://t.co/n9oPcW0zDG — Mostafa Ahmed (@Mostafa76625957) June 23, 2022

من جانبه، سخر المغرد “سلام سلام” منه بالقول:”مبسوط يا عمورة أهو عبدالله الشريف حمر جوز ياسمين فى الزيت وطلعه ترند مقرمش”.

مبسوط يا عمورة

أهو عبدالله الشريف حمر #جوز_ياسمين فى الزيت وطلعه ترند مقرمش 😀😁😂🤣😃 pic.twitter.com/GozAT1ZR3S — Salam Salam (@maser___2030) June 23, 2022

كما سخر صاحب حساب “النديم” من “العوضي” قائلا:”حد يطمنا علي جوز ياسمين يا ولاد”.

وسخر المغرد “ميجو” من “العوضي” بالقول:” ما تخليك في وحش الكون بتاعك و سيب الناس في حالها. يعني عاجبك كدة.”