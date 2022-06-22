رونالدو في وصلة رقص مع ابنة عمه بعد تحطم سيارته الفارهة (فيديو)

وطن – نشرت البرتغالية أليسيا أفيرو ابنة عم كريستاينو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (التيك توك)، وصلة رقص مع الأخير وابنه خلال قضاء العطلة الصيفية بصحبة عائلته في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وأظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي،الثلاثاء، الدون رونالدو وهو يرقص بجانب ابنه كريستيانو جونيور وابنة عمه أفيرو على أنغام موسيقى. متجاهلاً لحادث تحطم سيارته الفاخرة من نوع ( بوغاتي فيرون).

Manchester United footballer Cristiano Ronaldo in TikTok Dance Video Credit: Instagram | 433 pic.twitter.com/KdjMXHy375 — Vanguard Newspapers (@vanguardngrnews) June 21, 2022

تحطم سيارة رونالدو

وكان سيارة البرتغالي كريستيانو رونالدو الفاخرة، قد تحطت بعد اصطدمها في أحد المنازل في مدينة مايوركا الإسبانية، الثلاثاء، وهي من نوع ( بوغاتي فيرون). يبلغ ثمنها 1.7 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعاد 2 مليون يورو.

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وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية، بأن الشرطة تقوم بالتحقيق في هذا الحادث، من أجل معرفة الأسباب.

سائق رونالدو

كما وأوضحت الصحيفة، بأن السيارة لم يكن متواجد فيها رونالدو، بل يقال سائقه. حيث أنه فقد السيطرة على السيارة واصطدم في جدار أحد المنازل في منطقة بونيولا في مدينة مايوركا، التي يقضي فيها اللاعب مع عائلته العطلة الصيفية.

موظف لدى كرستيانو رونالدو يحطم سيارته «بوجاتي»

أحد موظفي كرستيانو رونالدو حطم سيارة الدون «بوجاتي» والتي تبلغ قيمتها 2 مليون يورو، عن طريق الخطأ..

ولم تحدث أية إصابات بسبب الاصطدام pic.twitter.com/HfGtYmluwl — kora11.com (@kora11) June 21, 2022

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وأضافت، ” مقدمة سيارة رونالدو تحطمت بالكامل، حيث حاول المحققون التأكد ما إذا كانت هناك مركبة أخرى متورطة في الحادث أم لا”.

دفع التعويضات

وفي سياق متصل، فقد كشفت صحيفة (ميرور) البريطانية، بأن البرتغالي رونالدو تعهد بدفع كل الأموال إلى صاحب المنزل المحطم بفعل اصطدام سيارة رونالدو. الذي لم يعرف هويته بعد.

كما وتحدث صاحب المنزل المحطم في تصريحات مع صحيفة (Ultima Hora) الإسبانية، قائلاً: ” ذهبت إلى منزل رونالدو، وقد قابلني رجل وسيدة في غاية التهذيب، ووعداني نيابة عن كريستيانو رونالدو بدفع كافة الأضرار التي لحقت بمنزلي بفعل حادث سيارته”.

تحطم سيارة كريستيانو رونالدو " البوجاتي " والتي تبلغ قيمتها 1.7 مليون باوند في مدينة مايوركا الاسبانية، القائد لهذه السيارة اثناء الحادث لم يكن رونالدو وانما احدى السائقين، رونالدو قام بشحن السيارة الى اميركا ليستمتع بعطلته الحالية في اسبانيا pic.twitter.com/qsDZlbKUU6 — E P L W O R L D (@EPLworld) June 20, 2022

وأضاف، ” أخبراني بأن أقوم بتصليح كل شيء وأحتفظ بتلك الفواتير، لقد عانيت، تحطم عداد المياه الخاص بيّ. ولم أتمكن في وقتها العيش بشكل طبيعي، كما وتم هدم بعض الخرسانة من أعمدة منزلي”.

ثمنها يفوق مليوني دولار.. سيارة رونالدو الفاخرة تتعرض لحادث تحطم في إسبانيا#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/D1M5Se8Sp8 — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) June 22, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن صاروخ ماديرا رونالدو صاحب 37 عاماً. قد وافق في البقاء مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد إريك تين هاج الموسم المقبل.

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