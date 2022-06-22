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رياضة

رونالدو في وصلة رقص مع ابنة عمه بعد تحطم سيارته الفارهة (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تحطم سيارة رونالدو الفاخرة في مدينة مايوركا الإسبانية watanserb.com
كريستيانو رونالدو في وصلة رقص بعد تحطم سيارته الفاخرة

وطن – نشرت البرتغالية أليسيا أفيرو ابنة عم كريستاينو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (التيك توك)، وصلة رقص مع الأخير وابنه خلال قضاء العطلة الصيفية بصحبة عائلته في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وأظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي،الثلاثاء، الدون رونالدو وهو يرقص بجانب ابنه كريستيانو جونيور وابنة عمه أفيرو على أنغام موسيقى. متجاهلاً لحادث تحطم سيارته الفاخرة من نوع ( بوغاتي فيرون).

تحطم سيارة رونالدو

وكان سيارة البرتغالي كريستيانو رونالدو الفاخرة، قد تحطت بعد اصطدمها في أحد المنازل في مدينة مايوركا الإسبانية، الثلاثاء، وهي من نوع ( بوغاتي فيرون). يبلغ ثمنها 1.7 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعاد 2 مليون يورو.

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وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية، بأن الشرطة تقوم بالتحقيق في هذا الحادث، من أجل معرفة الأسباب.

سائق رونالدو

كما وأوضحت الصحيفة، بأن السيارة لم يكن متواجد فيها رونالدو، بل يقال سائقه. حيث أنه فقد السيطرة على السيارة واصطدم في جدار أحد المنازل في منطقة بونيولا في مدينة مايوركا، التي يقضي فيها اللاعب مع عائلته العطلة الصيفية.

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وأضافت، ” مقدمة سيارة رونالدو تحطمت بالكامل، حيث حاول المحققون التأكد ما إذا كانت هناك مركبة أخرى متورطة في الحادث أم لا”.

دفع التعويضات

وفي سياق متصل، فقد كشفت صحيفة (ميرور) البريطانية، بأن البرتغالي رونالدو تعهد بدفع كل الأموال إلى صاحب المنزل المحطم بفعل اصطدام سيارة رونالدو. الذي لم يعرف هويته بعد.

كما وتحدث صاحب المنزل المحطم في تصريحات مع صحيفة (Ultima Hora) الإسبانية، قائلاً: ” ذهبت إلى منزل رونالدو، وقد قابلني رجل وسيدة في غاية التهذيب، ووعداني نيابة عن كريستيانو رونالدو بدفع كافة الأضرار التي لحقت بمنزلي بفعل حادث سيارته”.

وأضاف، ” أخبراني بأن أقوم بتصليح كل شيء وأحتفظ بتلك الفواتير، لقد عانيت، تحطم عداد المياه الخاص بيّ. ولم أتمكن في وقتها العيش بشكل طبيعي، كما وتم هدم بعض الخرسانة من أعمدة منزلي”.

ومن الجدير بالذكر، بأن صاروخ ماديرا رونالدو صاحب 37 عاماً. قد وافق في البقاء مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد إريك تين هاج الموسم المقبل.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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