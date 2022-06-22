تعليق مثير ومفاجىء لـ مبروك عطية بعد تصريحاته عن طالبة المنصورة.. هل أجبر على ذلك؟!

وطن- في تطورات جديدة لتصريحات مبروك عطية التي أثارت موجة غضب ضده، بسبب تعليقه على قتل طالبة جامعة المنصورة، نيرة أشرف، شنت رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر مايا مرسي، هجوما عنيفا عليه، معلنة عن تقديمها بلاغا للنائب العام ضده.

وقالت “مرسي” في تدوينة لها عبر حسابها على “فيسبوك” موجهة حديثها لـ”عطية”: “تذكروا وقوفكم أمام الله.. ارفعوا أياديكم عنّا نختصمكم أمام الله في الإخوة، ونتقدم ببلاغ للنائب العام ضدكم في الدنيا”.

هجوم مايا مرسي على مبروك عطية

واعتبرت أن دمار نيرة أشرف وغيرها “في رقبة كل من خرج علينا في وسائل الاعلام والدراما باعمال غير مسؤولة تحرض على مثل هذه الجرائم ..وفي رقبة كل من يبرر الجريمة …وفي رقبة كل رجل دين خرج وتكلم عن ملابس البنات واستباح أمنها”.

وتابعت: “خرجت علينا يا شيخ مبروك بخطاب يُرهب بنات مصر وسيداتها لا يوجد مظهر ولا ملبس يبرر جريمة.. لدينا قانون يحمينا ونظام عدالة يحمينا وسنطالب بتطبيق القانون”.

https://www.facebook.com/maya.morsy.370/posts/pfbid0oU48TxcNd7DzivW7YB7JNjcMeGD1y2jePtQn44dx8xM8GaKYLbzevppPdUBkkQogl

مبروك عطية يرد على مايا مرسي

من جانبه، قال الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الازهر، إنه استمع إلى كلام الدكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وهي تتحدث عن شخصي وتقول إنها خاصمتني عند الله في الآخرة.

وأضاف عطية، في فيديو عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك: من هنا لابد أن نسلم الموضوع وكل أمورنا لربنا، متابعا: “تختصمي عند ربنا تقوليله إيه، إن أحد علماء الأزهر قال المرأة لابد أن تتحجب، عشان تعيش.. أتشرف وأفتخر”.

وتابع عطية: “هتقولى لربنا إيه، أن أحد علماء الأزهر يدعو إلى فهم البيئة التي نعيش فيها مع أخذ الحذر، في محاولة لتقليل الجريمة، حتى لو هتخرجي شوال وقفة”.

https://www.facebook.com/Dr.MabrokAttia/videos/1898510007011767

كما ذكر مبروك عطية، في فيديو حمل عنوان: “مزيد توضيح لعل الدنيا الثائرة تهدأ”: “أنا لم أتعرض لحادث قتل نيرة أشرف ولم أذكر أنها لم تكن محجبة.. دعوت لها بالرحمة 9 مرات وقلت جريمة منكرة وبشعة.. وعدم لبس الحجاب مش مبرر للقتل، ولكن قولت الحجاب وقاية يقلل من نسب الحوادث”.

https://www.facebook.com/Dr.MabrokAttia/videos/537918391391398

حان وقت الأجازة

ومع تزايد الغضب والجدل، خرج “مبروك عطية” في بث مباشر قبل ساعات قليلة، اليوم الأربعاء، معلنا عن لقائه الأخير وخلاله تحدث عن ما قصده وما برره من تصريحاته.

وقال “عطية” إن “هذا اللقاء الأخير وسميته لهذا وجبت الإجازة وقد أعود أو لا أعود، وسبوني بقى أتكلم براحتي ده اللقاء الأخير؛ لأن اتعلمنا والطلبة اتعلمت أن هناك أخطاء بالبحث العلمي وهي النقل عن مصدر وسيط، فعند النقل عن مصدر أساسي جائز ولكن نقل من مصدر على مصدر سئ لتوافر المرجع الأصلي”.

وتابع مبروك عطية: “في حادثة نيرة الله يرحمها دعوت لها 9 مرات وفي سري 90 والله أعلم، وسألت الله أن يكون هناك قاضيا يقتص من القاتل وانتهى موضوع، ثم وجهت ما أراه نحو الستر لما أقل إن البنت كانت غير مجحبة لم أقل نازلة بشعرها لم أبرر عدم الحجاب بالقتل.. أيه اللي بسمعه ده ..ليه مرجعتش لكلام الأساس”.

https://www.facebook.com/Dr.MabrokAttia/videos/597545588319501

سبب الغضب

وكانت موجة الغضب التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول “عطية”، بسبب ما قاله في بث مباشر عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعليقا على حادثة طالبة المنصورة، إذ تطرق للحديث عن الحجاب قائلا: “الشباب اللي كان بيعلق على حادث طالبة المنصورة نصهم كابوريا لكن ممكن يقتل بعد دقيقة لأن دي عواطف مزورة، بس علشان البنت تنزل من بيتها، لازم تكون متحجبة ولابسة واسع، حياتك غالية عليكي، شوفوا بقى هقول كلمة لله، عاوزة تخرجي من بيتكم اخرجي لا بنطلون ولا شعر على الخدود”.

وكان ناشطون قد دشنوا وسما بعنوان: “أوقفوا مبروك عطية”، تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في مصر، طالبوا فيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بوقف “عطية” من الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وكذلك وقفه عن ممارسة الإفتاء.