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الهدهد

هدية قيمة من ذوي مفقودي الأشخرة للصيادين الباكستانيين الذين أنقذوهما

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
هدية مفقودي الأشخرة للصيادين الباكستانيين watanserb.com
هدية مفقودي الأشخرة للصيادين الباكستانيين

وطن– عقب وصولهم إلى سلطنة عمان بالسلامة، بعد أن فقدا لمدة 10 أيام في عرض البحر، أعلن ذوي مفقودي الأشخرة عن تقديم هدية قيمة ومبلغ مالي للصيادين الباكستانيين الذي عثروا على المفقودين العمانيين علي وسالم الجعفري.

وفي هذا السياق، نشر الإعلامي العماني والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، محمد المخيني، مقطع فيديو أظهر أهالي مفقودي الأشخرة اللذين وصلا سلطنة عمان مساء الاثنين، ليعلنوا عن تبرعهم بالقارب الذي كان الشابان على متنه في البحر، إضافة إلى مبلغ مالي للصيادين الباكستانيين مكافأةً لهم على ما قدموه.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد تحدث “المخيني” باسم ذوي مفقودي الأشخرة، قائلا إن ذوي الشابين قرروا التبرع بقارب أبنائهم الذي تم سحبه عقب العثور عليهما، والذي تقدَر قيمته بأكثر من 10 آلاف دولار، إضافة إلى مبلغ بقيمة 10 آلاف دولار، للصيادين الباكستانيين، لقاء الجهود التي بذلوها لإنقاذ أبنائهم.

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وكان مفقودي الأشخرة قد وصلا صباح أمس الاثنين، إلى ميناء كراتشي في باكستان وتوجَها إلى مقر إقامة القنصل العماني، قبل أن يتوجها مساءً إلى عمان ويستقبلهما حشد كبير من العمانيين الذين انشغلوا في الأيام الماضية بقضيتهما.

وكشف الشابان في تصريحات إعلامية سابقة عن تفاصيل رحلتهما وفقدانهما في البحر، عقب أن تعطل محرك القارب حيث واجهتما ظروف جوية قاسية، ليهيما في البحر 10 أيام دون طعام، حتى تم العثور عليهما من قبل سفينة لصيادين باكستانيين أنقذوهما وسلموهما للأمن البحري في كراتشي.

وكان الإعلامي محمد المخيني قد أطلق مبادرة لجمع تبرعات عينية ونقدية للشابين، لتبلغ قيمة التبرعات التي قدمتها شركات ورجال أعمال وأصحاب مشاريع نحو 22 ألف ريال (57 ألف دولار).

وكان من بين التبرعات هدايا نقدية وقسائم شراء من جمعيات كبيرة وهدايا عينية، بينها قارب صيد للشابين، ومحرك للقارب بقيمة تتجاوز 4 آلاف ريال (10 آلاف دولار) تم التبرع به من قبل شركة الأسماك العمانية، إضافة إلى رحلتي عمرة وحج هذا العام أو العام المقبل.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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