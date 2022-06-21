هدية قيمة من ذوي مفقودي الأشخرة للصيادين الباكستانيين الذين أنقذوهما

وطن– عقب وصولهم إلى سلطنة عمان بالسلامة، بعد أن فقدا لمدة 10 أيام في عرض البحر، أعلن ذوي مفقودي الأشخرة عن تقديم هدية قيمة ومبلغ مالي للصيادين الباكستانيين الذي عثروا على المفقودين العمانيين علي وسالم الجعفري.

وفي هذا السياق، نشر الإعلامي العماني والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، محمد المخيني، مقطع فيديو أظهر أهالي مفقودي الأشخرة اللذين وصلا سلطنة عمان مساء الاثنين، ليعلنوا عن تبرعهم بالقارب الذي كان الشابان على متنه في البحر، إضافة إلى مبلغ مالي للصيادين الباكستانيين مكافأةً لهم على ما قدموه.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد تحدث “المخيني” باسم ذوي مفقودي الأشخرة، قائلا إن ذوي الشابين قرروا التبرع بقارب أبنائهم الذي تم سحبه عقب العثور عليهما، والذي تقدَر قيمته بأكثر من 10 آلاف دولار، إضافة إلى مبلغ بقيمة 10 آلاف دولار، للصيادين الباكستانيين، لقاء الجهود التي بذلوها لإنقاذ أبنائهم.

تبرع للصيادين الباكستانيين الي عثروا على الشباب

١- القارب والمكينة بقيمة ١٠ الاف دولار

٢- مبلغ ١٠ الاف نقداً نوجوان کو ڈھونڈنے والے پاکستانی ماہی گیروں کو عطیہ کریں۔

1- کشتی اور مشین جس کی قیمت 10 ہزار ڈالر ہے۔

2- 10 ہزار نقد رقم pic.twitter.com/1D4CoCJJB1 — محمد المخيني M.Almukhaini (@Mmukhaini_TV86) June 20, 2022

وكان مفقودي الأشخرة قد وصلا صباح أمس الاثنين، إلى ميناء كراتشي في باكستان وتوجَها إلى مقر إقامة القنصل العماني، قبل أن يتوجها مساءً إلى عمان ويستقبلهما حشد كبير من العمانيين الذين انشغلوا في الأيام الماضية بقضيتهما.

بعد لحمة وطنية للبحث عنهما في عرض البحر، عودة المفقودين إلى أرض الوطن وهما ينعمان بصحة وعافية.

وتشكر شرطة عمان السلطانية كافة الجهات المعنية والمواطنين الذين شاركوا في عمليات البحث طيلة الأيام الماضية.#شرطة_عمان_السلطانية

-رابط التقرير كاملًا:https://t.co/L804toirQ0 pic.twitter.com/JGh7lGP6Xy — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) June 20, 2022

وكشف الشابان في تصريحات إعلامية سابقة عن تفاصيل رحلتهما وفقدانهما في البحر، عقب أن تعطل محرك القارب حيث واجهتما ظروف جوية قاسية، ليهيما في البحر 10 أيام دون طعام، حتى تم العثور عليهما من قبل سفينة لصيادين باكستانيين أنقذوهما وسلموهما للأمن البحري في كراتشي.

الان المفقود علي الجعفري لـ #الوصال: ١٠ أيام لم نأكل أي شي ولم نفقد الأمل #مفقودين_الاشخرة #الوصال من #كراتشي الباكستانية مع محمد العلوي @mo7_3lawihttps://t.co/5w2mznVuUv — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) June 20, 2022

وكان الإعلامي محمد المخيني قد أطلق مبادرة لجمع تبرعات عينية ونقدية للشابين، لتبلغ قيمة التبرعات التي قدمتها شركات ورجال أعمال وأصحاب مشاريع نحو 22 ألف ريال (57 ألف دولار).

وكان من بين التبرعات هدايا نقدية وقسائم شراء من جمعيات كبيرة وهدايا عينية، بينها قارب صيد للشابين، ومحرك للقارب بقيمة تتجاوز 4 آلاف ريال (10 آلاف دولار) تم التبرع به من قبل شركة الأسماك العمانية، إضافة إلى رحلتي عمرة وحج هذا العام أو العام المقبل.