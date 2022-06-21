الثلاثاء, يونيو 21, 2022
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حياتنا

النظافة الشخصية: كم مرة يجب أن تستحم حسب فئتك العمرية ولماذا؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
الاستحمام مهم في كل الأوقات والفصول watanserb.com
الاستحمام مهم في كل الأوقات والفصول

وطن-لقد أصبح الاستحمام، موضوعًا للنقاش حتى في هوليوود. في العام الماضي، أشار نجما السينما أشتون كوتشر وميلا كونيس إلى أن استحمامهما في المنزل لم يكن يوميًا.

تسبب هذا الإعلان في حالة من الجنون الإعلامي، حيث انكب مشاهير آخرون في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية على الحديث حول اختياراتهم وأرائهم فيما يتعلق بالاستحمام، فضلا عن أنهم سخروا من النجمين اللذان كان عليهما شرح موقفهما، بحسب موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

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القضاء على الخلايا الميتة

لقد أطلق هذا السؤال العنان للمشاعر لأنه في الدول الغربية والمتقدمة، يعتبر الاستحمام كل يوم منتشرًا ومقبولًا اجتماعيًا. فالاستحمام، يزيل الخلايا الميتة والبكتيريا التي يمكن أن تسبب الطفح الجلدي ومشاكل الجلد.

يجب على الأشخاص الذين يقومون بنشاط طبيعي الاستحمام مرتين في الأسبوع
يجب على الأشخاص الذين يقومون بنشاط طبيعي الاستحمام مرتين في الأسبوع

في الوقت الحالي، أدت الأزمة الصحية إلى تفاقم مسألة نظافة أيدينا وغسلها بانتظام، الأمر الذي يساعد على تجنب الإصابة بأمراض معينة، وفقا لما ترجمته “وطن“.

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لكن من الناحية الطبية، ليس من الضروري غسل الجسم كله بنفس القدر، لكن إذا كان من المفيد أن ينعش المرء نفسه كل يوم، فإن الأجزاء التي تفرز أكثر الرائحة مثل الإبطين والأعضاء التناسلية والقدمين، هي المناطق التي تقتضي منا الاستحمام مرة واحدة أو مرتين فقط في الأسبوع، وهذا أمر جيد ومقبول بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون نشاطًا طبيعيًا.

الدفاع عن الجلد

في الواقع، قد يكون الإفراط في النظافة ضارًا بالصحة والغُسل الدائم في كثير من الأحيان، يمكن أن يخل بآليات الدفاع الطبيعية للبشرة. فالكثير من الماء والصابون (وخاصة المنتجات السامة الموجودة في مستحضرات التجميل المستخدمة في الاستحمام للجسم والشعر) يزيل الزيوت والدهون والبروتينات الطبيعية التي تحافظ على صحة الجلد وحمايته. وحتى الآفات الجلدية.

إن تأثير هذه المنتجات السامة مهم أيضًا على تلوث البيئة، علاوة على ذلك، فإن استخدام الكثير من المياه يمكن أن يؤدي في النهاية إلى استنفاد موارد المياه العذبة.

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إذا كنت لا تستطيع الاستغناء عن الاستحمام اليومي، خاصةً لأن لديك وظيفة تتطلب جهدا بدنيا أو تعمل مع مواد خطرة  أو تتلامس مع الحيوانات أو النباتات أو تلعب بشكل منتظم، فسيكون من الضروري بشكل مثالي تقليل الوقت الذي تقضيه في الحمام إلى 5 لمدة 10 دقائق كحد أقصى وعدم استخدام الماء الساخن جدًا لتجنب جفاف الجلد.

الاحتياجات تتغير

يجب على المراهقين الاستحمام مرارا في الأسبوع بسبب نشاطهم البدي المكثف
يجب على المراهقين الاستحمام مرارا في الأسبوع بسبب نشاطهم البدي المكثف

ولأن احتياجات النظافة تتغير طوال الحياة، فإن العمر عامل يجب مراعاته. وبالتالي، لا يحتاج الطفل إلى الاستحمام اليومي لكامل جسده، ولكن يوصى بالاستحمام إذا كان متسخًا وإذا بدأ في الحبو وأكل نظامًا غذائيًا متنوعًا.

بالنسبة للمراهقين، يوصى بالاستحمام يوميًا وإذا كان النشاط البدني مكثفًا. بالنسبة لكبار السن، قد يكون الغسل أكثر صعوبة. وفي حين أنه ليس من الضروري الاستحمام يوميًا، فإن الحفاظ على مستوى مناسب من النظافة أمر ضروري لصحتهم جسديًا وعقليًا.

هل أنت أصلع؟ قد يكون الاستحمام أحد الأسباب

المصدربوركوا دوكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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