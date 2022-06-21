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حياتنا

ابنة بيل غيتس تشعل المواقع بصورة الـ”بيكيني” (شاهد)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
ابنة بيل غيتس watanserb.com
ابنة بيل غيتس

وطن – أثارت فيبي غيتس، ابنة الملياردير بيل غيتس مؤسسة شركة مايكروسوفت، جدلاً بعدما نشرت صورة ظهرت فيها مرتدية “بيكيني” أبيض اللون.

وقالت ابنة بيل غيتس إنها تريد لفت الانتباه إلى حقوق الإجهاض، وهي تشجع متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي على فعل الشيء نفسه.

ابنة بيل غيتس
ابنة بيل غيتس

في حين أن الصورة قد تبدو وكأنها عادية لملابس السباحة الصيفية، إلا أن فيبي غيتس شاركت تعليقا على الصورة، جاء فيه أنها أنا ليست خجولة بشأن جسدها. مضيفةً أنّ كل شخص يستحق الحصول على رعاية الصحة الجنسية والإنجابية.

وتابعت ابنة بيل غيتس تقول: “في الوقت الحالي، المحكمة العليا مستعدة لإنهاء الحق الدستوري في الإجهاض. انضموا إليّ وإلى ملايين النساء الأخريات في كفاحنا من أجل هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان”.

 

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ونشرت فيبي غيتس رسالتين مع إلى جانب صورتها، الأولى تبين الأماكن التي يكون فيها الوصول إلى الإجهاض في الولايات المتحدة أكثر تهديدًا إذا تم إلغاء القضية. والأخرى توضح الخطوات التي يمكن أن يتخذها المؤيدون للدعوة إلى استمرار وصول الرعاية الصحية الإنجابية للنساء في جميع أنحاء البلاد.

وتعتزم المحكمة الأمريكية العليا التراجع عن قرار تاريخي بتشريع الإجهاض صدر قبل 49 عاما وفق ما أوردت صحيفة بوليتيكو.

وإذا أقرت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

 

المصدروطن - انستغرام
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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