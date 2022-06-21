ابنة بيل غيتس تشعل المواقع بصورة الـ”بيكيني” (شاهد)

وطن – أثارت فيبي غيتس، ابنة الملياردير بيل غيتس مؤسسة شركة مايكروسوفت، جدلاً بعدما نشرت صورة ظهرت فيها مرتدية “بيكيني” أبيض اللون.

وقالت ابنة بيل غيتس إنها تريد لفت الانتباه إلى حقوق الإجهاض، وهي تشجع متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي على فعل الشيء نفسه.

في حين أن الصورة قد تبدو وكأنها عادية لملابس السباحة الصيفية، إلا أن فيبي غيتس شاركت تعليقا على الصورة، جاء فيه أنها أنا ليست خجولة بشأن جسدها. مضيفةً أنّ كل شخص يستحق الحصول على رعاية الصحة الجنسية والإنجابية.

وتابعت ابنة بيل غيتس تقول: “في الوقت الحالي، المحكمة العليا مستعدة لإنهاء الحق الدستوري في الإجهاض. انضموا إليّ وإلى ملايين النساء الأخريات في كفاحنا من أجل هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان”.

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ونشرت فيبي غيتس رسالتين مع إلى جانب صورتها، الأولى تبين الأماكن التي يكون فيها الوصول إلى الإجهاض في الولايات المتحدة أكثر تهديدًا إذا تم إلغاء القضية. والأخرى توضح الخطوات التي يمكن أن يتخذها المؤيدون للدعوة إلى استمرار وصول الرعاية الصحية الإنجابية للنساء في جميع أنحاء البلاد.

وتعتزم المحكمة الأمريكية العليا التراجع عن قرار تاريخي بتشريع الإجهاض صدر قبل 49 عاما وفق ما أوردت صحيفة بوليتيكو.

وإذا أقرت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.