منها الأدوية.. ما الذي يمكنك أخذه معك في حقيبة يدك في الطائرة؟

وطن-إذا كنت ستسافر هذا الصيف، فيجب أن تعرف ما يمكنك حمله في حقيبة يدك وما لا يمكنك حمله.

بشكل عام، يمكن أن تحتوي حقائب اليد على أي شيء غير خطير، ولكن قد تنشأ شكوك لأنه في بعض الأحيان، يجب الاعتماد على مشورة شركة الطيران.

قد تكون هناك أشياء غير مسموح بها، لهذا السبب، حتى تتمكن من السفر براحة بال هذا الصيف.

فيما يلي تقدم لك صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، شرحا مفصلا عما يمكنك وما لا يمكنك حمله في حقيبة يدك للسفر بالطائرة.

ماذا يمكنك أن تحمل في حقائب اليد؟

وفقا لترجمة “وطن“، يمكن لكل شركة طيران إضافة قيود إضافية فيما يتعلق بالعناصر المسموح بها في حقائب اليد، لذلك نوصيك دائمًا بزيارة موقع الويب الخاص بشركة الطيران للتحري حول مزيد من المعلومات.

بصرف النظر عن هذا، وفقًا لشبكة AENA للطيران، هذه هي العناصر المسموح بها في حقائب اليد:

الأغراض الشخصية الأساسية: المستندات، المحفظة، الهاتف، النظارات إذا لزم الأمر. لا يمكنك تفويت الأوشحة أو أيضًا بعض سماعات الرأس.

الملابس والإكسسوارات: فيما يتعلق بالإكسسوارات، سنخبرك أنه مسموح بمجفف الشعر ومكواة فرد الشعر. أيضا الحلاقة الكهربائية.

السوائل: نعم يمكنك حمل السوائل / الجل / الكريمات / البخاخات على متن الطائرة (مثل الشامبو ومزيل العرق والعطور ومعجون الأسنان والمكياج وما إلى ذلك). لكن كم مل يمكنك حمله في حقيبة يدك؟ ينص تنظيم السوائل على متن الطائرة على لتر واحد كحد أقصى لكل راكب يتم توزيعه في حاويات صغيرة لا يتجاوز كل منها 100 مل.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للوائح نقل السوائل، يجب وضع الحاويات في كيس بلاستيكي شفاف قابل لإعادة الإغلاق وتقديمه بشكل منفصل في وقت الضوابط. يمكنك العثور في بعض المطارات على أكياس بلاستيكية مجانية في حالة نسيانها.

الأجهزة: كل ما هو كمبيوتر محمول أو تابلت أو كتب إلكترونية أو شواحن.

الطعام: يمكنك إحضار طعام وأكثر إذا كان طعامًا للأطفال. لكن كن حذرا مع السوائل. يجب أن تضعه مثل أي سائل آخر في الزجاجة الشفافة.

الأدوية: يُسمح دائمًا بحمل الأدوية في حقائب اليد؛ على أي حال، نوصي بوضعها في الصندوق الأصلي مصحوبًا بنشرة الإصدار. في حالة الأدوية السائلة التي تزيد عن 100 مل، سيكون من الممكن أخذها إلى المقصورة طالما أنها تحتوي على وصفة طبية. هل يمكن أخذ جهاز قياس ضغط الدم على متن طائرة؟ نعم، سواء في الأمتعة المحمولة أو في الأمتعة المسجلة، لأنها مادة طبية.

المشتريات في المطار: يمكنك حملها حتى لو تجاوزت 100 مل: المهم أن تحمل المشتريات داخل الكيس البلاستيكي الشفاف الذي يوفره لك المطار ولا تفتحه حتى تصل إلى وجهتك.

ما الذي لا يمكنك حمله في حقيبة اليد؟

ما الذي لا يمكن حمله في حقيقة اليد؟

الأشياء الحادة: لا يوجد مقص أو قاطع صندوق أو سكين . ومع ذلك، هناك استثناءات حيث يمكننا حمل ملاقط أو مقص مستدير الرأس أو أصغر من 6 سم.

الأشياء القابلة للاشتعال مثل أعواد الثقاب

السلع الرياضية: يجب فحص أي سلع رياضية

أدوات

أسلحة

المواد الكيميائية والسامة التي يمكن أن تكون، على سبيل المثال، بخاخات أو مواد طاردة للحشرات.

وختاما، نأمل أن نكون قد بددنا شكوكك حول ما يمكنك أو لا يمكنك حمله في أمتعتك الصيفية، لكن نكرر، لا تتردد في التشاور مباشرة مع شركة الطيران لمعرفة العناصر المحددة المحظورة أو العناصر التي يمكن حملها على متن الطائرة.