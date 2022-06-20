مارسيلو وألفيس معاً في الدوري الإسباني بعد رحيلهما عن ريال مدريد وبرشلونة

وطن – كشفت تقارير صحفية إسبانية، بأن النجم البرازيلي رونالدو دي ليما الملقب ب (الظاهرة)، مالك نادي بلد الوليد، يرغب في ضم الثنائي داني ألفيس ومارسيلو بعد رحيلهما عن برشلونة وريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفق صحيفة “UOL Esporte” الإسبانية، فإن خطة رونالدو الظاهرة لم تكن بناءً على طلب المدير الفني لنادي بلد الوليد باكيتا، ولكن الأمر كان بناءً على رغبته الشخصية.

رونالدو وضم الثنائي مارسيلو وألفيس

وأردفت الصحيفة، ” رغبة رونالدو في ضم مواطنيه مارسيلو وداني ألفيس، هو اعتقاده أنهما سيشكلان الدعم الكبير للفريق حتى في ظل تقدمها في السن”.

UOL | رونالدو مُهتم بالتعاقد مع مارسيلو وألفيس لتعزيز صفوف بلد الوليد. pic.twitter.com/G4b0ysDWJE — VN (@VarrNews) June 19, 2022

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كما وأضافت، ” رونالدو يرى أن ضم نجمين مثلهما سيكون بمثابة تسويق كبير للنادي، إلى جانب جذب المزيد من الرعاة للنادي”.

رواتب اللاعبين

وأوضحت، بأن العائق الذي يقف أمام مالك نادي بلد الوليد الإسباني، رونالدو الظاهرة، هو رواتب اللاعبين. لأنه لا يريد كسر سقف الرواتب في النادي، كما أن انضمامها قد يعني عدم ضم الفريق أي عناصر أخرى.

داني ألفيس في مسيرته الكروية: 🏟 1018 مباراة

🎯 236 تمريرة حاسمة

⚽ 76 هدفاً

🏆 43 لقب أفضل ظهير أيمن على الإطلاق! 🤙🇧🇷👑 pic.twitter.com/TfmtfOYSWj — GOAL Arabia (@GoalAR) June 16, 2022

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وأشارت العديد من التقارير الإسبانية، بأن البرازيلي مارسيلو لا يرغب في الذهاب للعب خارج أوروبا (القارة العجوز)، لأنه يريد بالفعل البقاء بجانب ابنه (إينزو). الذي يلعب مع صفوف فريق ريال مدريد (الشباب)، وهو ما يجعله قريب من الموافقة على عرض بلد الوليد.

منتخب البرازيل

لكن تقارير أخرى، كشفت بأن مواطنه داني ألفيس نجم فريق برشلونة السابق، لا يريد فقد مكانته مع منتخب البرازيل (السامبا)، من أجل المشاركة على فرصة المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر. كما والاستمرار في اللعب دون انقطاع.

🚨 برشلونة 🇪🇸 بلغ المدافع داني ألفيس رسمياً أنه لن يجدد عقد اللاعب الذي ينتهي في الـ30 يونيو الجاري

⬅️ اللاعب أراد الاستمرار لفترة أطول من أجل كأس العالم غير أن النادي رفض الفكرة pic.twitter.com/mrzE1Oo7Yz — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) June 15, 2022

وخاض البرازيلي ألفيس 16 مباراة مع نادي برشلونة في كافة المسابقات المختلفة الموسم المنصرم، استطاع من خلالها تسجيل هدف وحيد وصناعة 3 تمريرات حاسمة، كما وشارك مواطنه مارسيلو في 17 مباراة. تمكن من خلالها صناعة 2 تمريرة حاسمة لزملائه.

⭐️ الـ25 لقباً التي فاز بها مارسيلو مع ريال مدريد : 6 الدوري الاسباني 🏆🏆🏆🏆🏆🏆

5 دوري أبطال أوروبا 🏆🏆🏆🏆🏆

2 كأس الملك 🏆🏆

5 كأس السوبر الإسباني 🏆🏆🏆🏆🏆

3 كأس السوبر الأوروبي 🏆🏆🏆

4 كأس العالم للأندية 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/0O0PnXk4ko — Insider Real (@RMCFarab) June 12, 2022

يشار إلى أن العديد من العروض الأوروبية جاءت للبرازيلي مارسيليو، بعد رحيله عن نادي ريال مدريد، كان من أبرزها ميلان الإيطالي، أولمبيك مارسيليا الفرنسي، إلى جانب العروض القطرية والسعودية هذا الصيف.

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