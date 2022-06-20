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رياضة

مارسيلو وألفيس معاً في الدوري الإسباني بعد رحيلهما عن ريال مدريد وبرشلونة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
رونالدو الظاهرة يريد ضم الثنائي مارسيلو وداني ألفيس في بلد الوليد watanserb.com
بلد الوليد يريد ضم الثنائي مارسيلو وداني ألفيس

وطن – كشفت تقارير صحفية إسبانية، بأن النجم البرازيلي رونالدو دي ليما الملقب ب (الظاهرة)، مالك نادي بلد الوليد، يرغب في ضم الثنائي داني ألفيس ومارسيلو بعد رحيلهما عن برشلونة وريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفق صحيفة “UOL Esporte” الإسبانية، فإن خطة رونالدو الظاهرة لم تكن بناءً على طلب المدير الفني لنادي بلد الوليد باكيتا، ولكن الأمر كان بناءً على رغبته الشخصية.

رونالدو وضم الثنائي مارسيلو وألفيس

وأردفت الصحيفة، ” رغبة رونالدو في ضم مواطنيه مارسيلو وداني ألفيس، هو اعتقاده أنهما سيشكلان الدعم الكبير للفريق حتى في ظل تقدمها في السن”.

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كما وأضافت، ” رونالدو يرى أن ضم نجمين مثلهما سيكون بمثابة تسويق كبير للنادي، إلى جانب جذب المزيد من الرعاة للنادي”.

رواتب اللاعبين

وأوضحت، بأن العائق الذي يقف أمام مالك نادي بلد الوليد الإسباني، رونالدو الظاهرة، هو رواتب اللاعبين. لأنه لا يريد كسر سقف الرواتب في النادي، كما أن انضمامها قد يعني عدم ضم الفريق أي عناصر أخرى.

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وأشارت العديد من التقارير الإسبانية، بأن البرازيلي مارسيلو لا يرغب في الذهاب للعب خارج أوروبا (القارة العجوز)، لأنه يريد بالفعل البقاء بجانب ابنه (إينزو). الذي يلعب مع صفوف فريق ريال مدريد (الشباب)، وهو ما يجعله قريب من الموافقة على عرض بلد الوليد.

منتخب البرازيل

لكن تقارير أخرى، كشفت بأن مواطنه داني ألفيس نجم فريق برشلونة السابق، لا يريد فقد مكانته مع منتخب البرازيل (السامبا)، من أجل المشاركة على فرصة المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر. كما والاستمرار في اللعب دون انقطاع.

وخاض البرازيلي ألفيس 16 مباراة مع نادي برشلونة في كافة المسابقات المختلفة الموسم المنصرم، استطاع من خلالها تسجيل هدف وحيد وصناعة 3 تمريرات حاسمة، كما وشارك مواطنه مارسيلو في 17 مباراة. تمكن من خلالها صناعة 2 تمريرة حاسمة لزملائه.

يشار إلى أن العديد من العروض الأوروبية جاءت للبرازيلي مارسيليو، بعد رحيله عن نادي ريال مدريد، كان من أبرزها ميلان الإيطالي، أولمبيك مارسيليا الفرنسي، إلى جانب العروض القطرية والسعودية هذا الصيف.

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المصدروطن + UOL Esporte
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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