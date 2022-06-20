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لاجىء يجاهر بتشبيحه للأسد في ألمانيا

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
لاجئ شبيح في ألمانيا watanserb.com
لاجئ شبيح في ألمانيا

وطن– في منطقة “بنيبيرك” التابعة لمقاطعة “كيل” الألمانية يعيش الشبيح “عبد الله الجسار” وعلى عكس غيره من شبيحة النظام الذين يؤثرون التخفي ويبتعدون عن المخالطة والظهور العلني، يجاهر الجسار بتشبيحه للنظام، مستغلاً قلة اللاجئين الذين يمكن أن يتعرفوا عليه في المدينة الواقعة شمال ألمانيا.

شبيح ومخبر


وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لمن وصفوه بـ “الشبيح والمخبر” ويظهر في إحداها وهو يقف إلى جانب سيارة حديثة على زجاجها الخلفي شعار النظام(النسر).

ولوحظ على لوحة السيارة الرقم 313 الذي نسبه الناشطون إلى فرع المخابرات الجوية الذي يتم فيه تعذيب السوريين حتى الموت.

وعمل الجسار مدرباً لكمال الأجسام في إحدى صالات الرياضة التابعة لنظام الأسد في حلب، وساهم-وفقاً لنشطاء- بعمليات اعتــقــال لشبان وخطـف وتـعـذيب، بحق أهالي المدينة قبل لجوئه إلى ألمانيا عام 2015

ما قصة الرقم 313 على سيارته


وقدم الجسار نفسه آنذاك كلاجىء مدعياً أنه هرب من الحرب، بينما يتهمه ناشطون بالانضمام إلى المجموعة 313 رمز للشيعة الأمامية الذين يعتقدون بـ”عقيدة الغيبة”، ويطلقون على أنفسهم اسم “جيش المهدي” الذي شارك إلى جانب النظام في قتل السوريين. حتى أن سيارته حملت الرقم ذاته كما تظهر الصور المرفقة.

وتقول الروايات بان عدد المخلصين من الأنصار للإمام المهدي عليه السلام هم أيضاً ( 313 ).

الادعاء على المجرمين والشبيحة


وكان “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” قد وضع على موقعه الإلكتروني في حزيران يونيو/2019 خدمة الادعاء على المجرمين و”الشبيحة” المتواجدين في أوروبا، ويأتي هذا الإجراء في إطار عمل المركز في ملاحقة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية، وخاصة المجرمين منهم الذين وصلوا أوروبا وحصلوا على إقامات كلاجئين، أو بأي صفة أخرى.

مجرمون لا لاجئون


وأنشأ عدد من الناشطين السوريين منذ سنوات صفحة على موقع فيسبوك مخصصة لهؤلاء الشبيحة الواصلين إلى أوروبا، بعنوان: “مجرمون لا لاجئون”.

واعتادت الصفحة على نشر صور ومعلومات عن عشرات الأشخاص الذين تقول إنهم أطلقوا النار على المعارضين أو قاتلوا ضمن صفوف المليشيات الشيعية أو كانت لهم تجاوزات ضد المدنيين في سورياـ، ولكن الصفحة لم تلبث أن أغلقت بسبب تبليغات الشبيحة ومؤيدي النظام.

“بخورة”.. رحلة “عائلة تشبيحية” من دمشق إلى ألمانيا

المصدررصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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