لأنه لم يشأ أخذ صور مع ابنها.. سيدة أعمال سويدية تفضح بيكيه وتصوره مع امرأة شقراء

وطن-حضر لاعب كرة القدم قمة بريليانت مايندز في العاصمة السويدية مع نجوم عالميين مشهورين مثل أليسيا كيز وإيما واتسون وإدوارد نورتون، بالإضافة إلى الكثير من المشاركين.

باستثناء غيابه عن حفل زفاف صديقه جوردي ألبا من فينتورا روماري يوم السبت، يواصل بيكيه جدوله المزدحم بعد إعلان الانفصال عن شاكيرا بعد ما يقرب من اثني عشر عامًا من العلاقة وطفلين مشتركين.

وعلى الرغم من أنه لا يمر بأفضل لحظاته بسبب الظروف وكل ما يقال عن حياته الليلية الصاخبة، يتعين على لاعب كرة القدم الوفاء بالتزاماته المهنية. من بينها حضور قمة بريليانت مايندز الدولية المرموقة والتي تجمع كل عام أسماء بارزة من السياسة والاقتصاد والترفيه والرياضة في ستوكهولم بحسب صحيفة “إل ديباتي” الإسبانية.

بدعوة من الرئيس التنفيذي لشركة Spotify، كانت هذه فرصة مثالية لبيكيه ، الذي سافر بعد ظهر الأربعاء، للتفاعل مع إدوارد نورتون وأليسيا كيز وإيما واتسون، ونعومي كامبل، والحائزة على جائزة نوبل للسلام مالالا يوسفزاي، بالإضافة إلى العديد من الوجوه المألوفة الأخرى، وفقا لما ترجمته “وطن“.

لكن بالإضافة إلى العمل، حضر أيضًا الحفل الختامي الضخم والحصري للقمة الذي عُقدت يوم الجمعة. لقد كانت ليلة خاصة للغاية لم يغب عنها شيء: جولة مرح ومسرح على الماء ومشاعل عملاقة وعروض حية، من بين بعض المفاجآت الأخرى.

ومع ذلك ، فإن أكثر ما استمتع به بيكيه هو الرفقة الجديدة مع امرأة شقراء لا تزال هويتها مجهولة.

لقد كشفت عن ذلك سيدة الأعمال السويدية كاترين زيتوميرسك، التي اختلفت خلال الاحتفال مع لاعب برشلونة وقررت الانتقام منه، بنشر صورة لبيكيه مع الشابة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، مشيرة إلى أن ابنها كان يريد أن يقابله، وهو معجب كبير بالرياضي الإسباني، لكنه رفض مرارًا وتكرارًا.

أقرت لورا فا ولورينا فاسكيز في حديث مع الصحافيين: “سألت بيكيه إذا كان بإمكان ابني إلقاء التحية عليه فقال لا. سألته مرة أخرى وأجابني مرة أخرى بالنفي. لم يكن وقحًا، لكنه كان مغرورًا بعض الشيء. ثم التقطت الصورة لنشرها على Instagram الخاص بي”.

لم تكن الأمور على ما يرام معه، لا سيما عندما قررت نشر صورة بيكيه مع الشقراء الغامضة. فبعد ساعات قليلة قررت جعل حسابها خاصًا بسبب العدد الكبير من طلبات الصداقة التي كانت تتلقاها وأوضحت: “لقد أُجبرت على إغلاق حسابي لأن الكثير من الإسبان الذين لا أعرفهم بدأوا في متابعتي، خاصة وأنا سيدة أعمال مهمة في السويد”.