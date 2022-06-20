الرئيسيةالهدهدضاحي خلفان يدعو الإماراتيين للتقشف وحديث عن العودة لعهد "التمر"
الهدهد

ضاحي خلفان يدعو الإماراتيين للتقشف وحديث عن العودة لعهد “التمر”

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
ضاحي خلفان التقشف watanserb.com
نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان

وطن – بعد الهجوم عليه خلال الأيام الماضية بسبب حديثه عن التقشف، دافع نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان عن رؤيته التي طرحها بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، زاعما ان الإماراتيين سيقفون دوما بجانب حكامهم حتى لو عادوا لعهد “التمر”، وفق زعمه.

وقال “خلفان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “سأظل داعيا الى التقشف حتى في أيام غير الغلاء..لا للبذخ..لا للتبذير والبعد من الإنفاق مهم. ومن يعتبر ذلك استفزازا يراجع طبيب نفساني.”

وأضاف في تغريدة أخرى: “لا تتزعزع ثقتنا ابدا في وطنا مع أي متغيرات تحدث…دائما علينا ان نظن خيرا بأننا سنبقى الأفضل من حيث الرعاية بعون الله تعالى ثم رعاية قادتنا.. وتلاحم مواطنينا. نحن على الفقر وعلى الخير عشنا معهم…ولو تغيرت الأحوال ..ما نتغير..سنبقى عيال زايد.”

وتابع “خلفان” قائلا: “عموما الحياة دائما فيها تقلبات معيشية اليوم غني بكرة فقير والعكس صحيح… اليوم رخص وبكرة غلاء..وهكذا.. فلا ننقلب على اعقابنا ونترك نهجنا الذي كنا عليه . والله لو رجعنا الى عهد التمر ليظل رضانا عن حكامنا كما هو..لاننا نعلم ان الخير لما اقبل عليهم صنعوا منه وطنا زاهيا ومواطنا كريما”.

كما دعا “خلفان” الإماراتيين إلى عدم نشر شكواهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “خلوا وسائل التواصل الاجتماعي للسلام…والسوالف.. والمناسبات.. ونتبادل المعرفة…أما الشكاوى فلها قنوات ينبغي أن تكون غير وسائل التواصل الإجتماعي.”

وفي هذا الشأن، قال أيضا: “اقترح عليكم يوم عندنا مشكلة …ان نوصلها الى الدواوين..عبر رئيس كل ديوان من خلال قنوات مجتمعية ..اليوم عندنا مجالس احياء…لتكن هي المكان الذي منه نتعامل مع مشاكلنا.”

ارتفاع أسعار الوقود

يشار إلى انه في واقعة جديدة تؤكد على انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين الإماراتيين وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية في دولة ذات إيرادات نفطية ضخمة، اعترفت صحيفة “الرؤية” الإماراتية بداية الشهر الجاري بارتفاع أسعار الوقود بشكل مبالغ فيه جدا، الأمر الذي جعل المواطنين في المناطق الحدودية إلى اللجوء لدولة جارة لتعبئة خزانات الوقود.

وقالت الصحيفة أن ارتفاع أسعار الوقود دفعت لتغيير سلوك المستهلك ولجوئه لأساليب جديدة لخفض الانفاق.

وأوضحت أنه مع ارتفاع أسعار الوقود في الدولة، ارتفع الطلب على السيارات الصغيرة فئة 4 سلندر إلى 70%. في حين أصبح الطلب على بنزين “إي بلس90” متزايدا بشكل كبير بدلا من بنزين “خصوصي 95”.

المصدروطن - رصد تويتر + الرؤية
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

ضاحي خلفان يحذر محمد بن زايد من ثورة في الإمارات.. ما علاقة المثليين جنسيا؟

الهدهد

ضاحي خلفان يسخر من استشهاد مراسلة “الجزيرة” شيرين أبو عاقلة..ماذا قال؟!

الهدهد

تداول تغريدة لـ”ضاحي خلفان” بعد هجوم أبوظبي: عبدالملك الحوثي “أرجل الرجال”!

الهدهد

على ذمة “هدهد ضاحي خلفان”.. عبدالملك الحوثي في خبر كان!

الهدهد

ضاحي خلفان بعد اختطاف السفينة الإماراتية: الحوثي “جربوع” وهذا ما سأفعله به وجها لوجه

الهدهد

ضاحي خلفان يهاجم الشيخ حمد بن جاسم بالتلميح دون التجرؤ على ذكر اسمه!

الهدهد

ضاحي خلفان يتطاول على عبدالله النفيسي ويشكك في تحليلاته

الهدهد

ضاحي خلفان ينصح الرجال المتزوجين بامرأة ثانية بالحرص على “الكمامة” لهذا السبب

الهدهد

كاتب فلسطيني يضع ضاحي خلفان في موقف محرج بعد حديثه عن ذكاء محمد بن راشد

الهدهد

ضاحي خلفان يدعو دول الخليج لمساعدة طالبان ويقترح إرسال قوات قطرية لتأمين مطار كابل

الهدهد

أمير سعودي يحرج ضاحي خلفان بسبب تغريدة قال فيها “ايران دولة جوار” (شاهد)

الهدهد

ضاحي خلفان لم تعجبه سياسة بايدن: أمريكا شاخت وعهد قوتها انتهى

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا