9 أخطاء شائعة تقوم بها عند السفر بالطائرة لأول مرة

وطن-تجنب ارتكاب هذه الأخطاء التسعة الشائعة جدًا عند السفر بالطائرة لأول مرة.

القيام برحلة إلى وجهات جديدة هي تجربة مدهشة تبدأ من اللحظة التي تبدأ فيها التفكير في الأماكن التي ستذهب إليها في كل نقطة أو مدينة تسافر إليها.

وعلى الرغم من حماسة القيام برحلتنا الأولى إلى وجهة بعيدة، فإن ركوب الطائرة لأول مرة قد يكون تجربة صعبة بعض الشيء، خاصة إذا كنت لا تعرف حقًا ما يجب القيام به أو إذا كنت تخشى المرتفعات والمساحات الصغيرة.

ونظرًا لأن وسائل السفر هذه تكون في بعض الأحيان، صغيرة أو غير مريحة بعض الشيء، سيتعين عليك التعامل مع بعض المواقف التي قد تكون غير سارة بالنسبة لك، وفقا لموقع “إسكابادا” المكسيكي

فيما يلي استعرضت “وطن” من خلال ترجمتها، الأخطاء التسعة الأكثر شيوعًا التي يجب عليك تجنبها إذا كنت ستقوم برحلتك الأولى بالطائرة:

1. التأخر

هذا الخطأ هو الأكثر شيوعًا والذي يجب عليك تجنبه بأي ثمن. على الرغم من أن الطائرات تميل أحيانًا إلى التمهل في الإقلاع لبعض الوقت، فإن ذلك يرجع إلى أن لديها وقتًا معينًا لصعود الركاب إلى الطائرة.

تعتبر عملية الصعود مهمة، إذا كنت تتوقع وصول الطائرة في الوقت المحدد إلى وجهتها وقبل الإقلاع، يجب أن يكون الركاب مستعدين في مقاعدهم وأن تكون أمتعتهم في مكان جيد. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك الوصول مبكرًا التوثيق دون تسرع وتجنب الإجهاد الناتج عن الاعتقاد بأنك ستفوت رحلتك الأولى.

2. ضع العبوات الزجاجية أو الأشياء الحادة في حقيبة اليد

يُحظر حمل الأشياء الزجاجية والأشياء الحادة في حقائب اليد، بسبب إجراءات الأمن بالمطار ولهذا السبب يجب تجنب حمل هذا النوع من الأشياء في الحقيبة الشخصية التي ستأخذها معك بأي ثمن. عند اجتياز أدوات التحكم الأمنية، ستتم إزالة هذه الأشياء من أمتعتك وسيتعين عليك وضعها في القمامة.

لذلك ، إذا كنت لا ترغب في قضاء الكثير من الوقت عند نقاط التفتيش الأمنية، فيجب عليك تجنب حزم أي من هذه العناصر وعدم إضاعة وقتك ووقت الركاب الآخرين الذين ينتظرون بفارغ الصبر رحلاتهم.

3. عدم التحقق من تاريخ صلاحية المستندات الخاصة بك

هذا الخطأ متكرر وشائع جدا، لأننا في كثير من الأحيان ننسى تمامًا التحقق من صحة وثائق الهوية الخاصة بنا، سواء كانت تأشيرات أو جوازات سفر.

ومع ذلك، تتطلب معظم البلدان مدة صلاحية لا تقل عن ستة أشهر في وثائق الهوية الخاصة بنا.

ولهذا السبب، قبل الذهاب إلى المطار، تأكد من أن كل هوية من هوياتك صالحة، لتجنب أي مشاكل في رحلتك الأولى بالطائرة، خاصة إذا كان لديك اختيار وجهة دولية.

4. حمل الأمتعة الزائدة

تجنب حمل المزيد ودفع رسوم إضافية للحقائب ذات الوزن الزائد، وذلك بالرجوع إلى مواصفات أمتعتك التي تعتمدها شركة الطيران التي قمت بشراء تذاكر الطائرة الخاصة بك منها.

ولأنه في سياسات كل شركة يتم تحديد نوع الحقيبة وأبعادها ووزنها، يمكنك أن تأخذ معك على متن الطائرة في المقصورة وأيضًا كميات الأمتعة التي يمكنك التحقق منها، اعتمادًا على التكلفة التي دفعتها أو الخدمات الإضافية التي تشتريها عند شراء تذاكر الطيران الخاصة بك.

من خلال الرجوع إلى هذه المعلومات، ستتجنب حمل أشياء لا تحتاجها وستأخذ معك فقط ما هو ضروري حتى لا تضطر إلى دفع المزيد.

5. لا تضع أمتعتك في مقصورات قريبة

هذا الخطأ شائع عند استخدام حقائب اليد، لأن معظم شركات الطيران تسمح بالوصول إلى المقصورة بحقيبة واحدة أو حقيبتين صغيرتين بأبعاد ووزن معينين. لكن في بعض الأحيان، يكون هناك العديد من المشكلات عند تخزينها، بسبب المساحة المتوفرة في المقصورات.

لهذا السبب يجب تجنب وضع حقيبتك بعيدًا عن مقعدك والاستفادة من المساحة الأقرب إلى المكان المخصص لك، وفي حال لم يكن المكان شاغرا، يمكنك وضع حقيبتك أسفل المقعد أمامك، أمام قدميك مباشرةً لمغادرة منطقة العبور في حالة الطوارئ.

6. الاستفادة من حمام الطائرة.

في أثناء الرحلة وتحديداً عند الإقلاع أو الهبوط، يُحظر استخدام المراحيض، وهو شيء يجب أن تتذكره لتجنب الحوادث خلال رحلتك الأولى بالطائرة.

من خلال الحصول على هذه المعلومات، يمكنك تجنب أي إزعاج للركاب الآخرين في أثناء رحلتك الأولى، خاصة إذا كنت شخصًا حساسًا لا يحب الاضطرابات.

يمكنك وضع هذه النصيحة موضع التنفيذ إذا كانت الرحلة التي ستأخذها لأول مرة لا تنطوي على السفر لمسافة طويلة جدًا وستسافر فقط إلى وجهة ستستغرق وقتًا قصيرًا للوصول إليها.

7. التفكير في أنه لا يمكنك تغيير مقاعدك

في رحلة بكامل طاقتها، لا يكون خيار تغيير المقاعد المخصصة أمرًا ممكنًا ولكن إذا كنت مسافرًا على متن طائرة خالية تمامًا، فلديك بديل للتغيير إلى مساحة خالية أخرى متاحة.

ولكن قبل القيام بذلك، يجب أن تتذكر أن تطلب هذا التغيير إلى طاقم العمل، حتى يفكروا في هذا الخيار ولن تواجه أي مشكلة في ترك المساحة المخصصة لك واختيار مقعد آخر يكون أكثر راحة أو أقرب إلى حقيبة يدك.

8. عدم التحقق من تغييرات بوابة الصعود إلى الطائرة

من الشائع جدًا أن تهبط الطائرات على مدرج آخر وهذا لا يتوافق مع صالة الصعود إلى الطائرة التي تم تخصيصها لنا في الأصل، عند تسجيل أمتعتنا المسجلة أو تسجيل الوصول.

لهذا السبب يجب عليك التحقق باستمرار، إذا لم يكن هناك أي تغيير عند بوابة الصعود إلى الطائرة لتجنب فقدان رحلتك، لأنه في كثير من الأحيان، يمكن أن يصرف انتباهنا شراء بعض الهدايا التذكارية أو المنتجات في الأسواق الحرة.

9. التقاط صور لكل شيء

في بعض الوجهات ممنوع استخدام الهاتف الخلوي لالتقاط الصور، لأنه في الضوابط الأمنية على الحدود المختلفة، هناك قيود على السياح فيما يتعلق باستخدام هواتفهم المحمولة.

لهذا السبب يجب تجنب التقاط الصور في الأماكن المحظورة، لأن اتباع لوائح كل دولة سيمنعك من مواجهة أي مشاكل قانونية أو حتى منعك من الوصول إلى الوجهة المعنية.

يجب أن تتجنب استخدام هاتفك الخلوي في المطارات ولكن تذكر أن التقاط أفضل اللحظات بمجرد وصولك إلى الأرض خارج المطار، أمر ممكن تمامًا.