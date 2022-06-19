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رياضة

محمد صلاح من بينهم .. قائمة أغلى 10 لاعبين في كرة القدم

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
محمد صلاح يحتل المركز الرابع في قائمة أغلى 10 لاعبين كرة القدم watanserb.com
محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي

وطن – شهدت قائمة أغلى 10 لاعبين في كرة القدم، تواجد النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي، وفق القيمة التسويقية للاعبين التي نشرتها شبكة ترانسفير ماركت الألمانية.

وحافظ المصري صلاح على التواجد في قائمة اللاعبين الأغلى في عالم كرة القدم الحالية على مستوى العالم، على الرغم من تراجع القيمة التسويقية له عالمياً، بنحو 10 ملايين يورو. لتستقر عند مبلغ 90 مليون يورو، بعد أن كانت قيمته 100 مليون يورو في وقت سابق.

محمد صلاح أغلى لاعب في ليفربول

ويحتل نجم فريق ليفربول محمد صلاح، في المركز الرابع من ترتيب قائمة أغلى 10 لاعبين في كرة القدم العالمية بالوقت الحالي، خلف الفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إيرلينغ هالاند، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

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كما وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين كرة قدم في سوق الانتقالات، على النحو الآتي:

(1) الفرنسي كيليان مبابي – باريس سان جيرمان الفرنسي – (160 مليون يورو).

(2) النرويجي إيرلينغ هالاند – مانشستر سيتي الإنجليزي – ( 150 مليون يورو).

(3) البرازيلي فينيسيوس جونيور – ريال مدريد الإسباني – (100 مليو يورو).

(4) المصري محمد صلاح – ليفربول الإنجليزي – ( 90 مليون يورو).

(5) الإنجليزي فيل فودين – مانشتسر سيتي الإنجليزي – ( 90 مليون يورو).

(6) الإنجليزي هاري كين – توتنهام الإنجليزي – ( 90 مليون يورو).

(7) البرتغالي برونو فيرنانديز – مانشستر يونايتد الإنجليزي ( 85 مليون يورو).

(8) البلجيكي كيفين دي بروين – مانشستر سيتي الإنجليزي (85 مليون يورو).

(9) الصربي دوشان فلاهوفيتش – يوفنتوس الإيطالي (85 مليون يورو).

(10) البرتغالي برنادو سيلفا – مانشستر سيتي الإنجليزي ( 80 مليون يورو).

تجديد عقد صلاح مع ليفربول

وفي سياق آخر، أفادت صحيفة (ميرور) البريطانية، نقلاً عن مصادر خاصة لها، بأن نادي ليفربول قد قطع شوطاً من مفاوضات مع محمد صلاح دون تحطيم هيكل رواتبهم.

كما وأردفت الصحيفة، ” بعد قيام ليفربول بالموافقة على بيع ساديو ماني إلى بايرن ميونخ بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، لا يتوقع أحد أن إدارة النادي ستقوم بالاستغناء عن خدمات الثنائي هذا الصيف مرة واحدة”.

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وأضافت، ” قرار المدرب يورغن كلوب يتوقيع عقد جديد في الآنفيلد، يمكن أن يساعد في إقناع المصري صلاخ في الموافقة على تجديد عقده، كما أن إدارة الريدز ليس لديه أي مخاوف في تراجع اللاعب عن طلباته المالية قبل انتهاء العقد الموسم المقبل”.

ومن الجدير بالذكر، بأن المصري صلاح خاض 254 مباراة في كافة المسابقات المختلفة. منذ قدومه إلى ليفربول عام 2017، مسجلاً 156 هدفاً وصناعة 63 تمريرة حاسمة لزملائه.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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