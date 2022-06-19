محمد صلاح من بينهم .. قائمة أغلى 10 لاعبين في كرة القدم

وطن – شهدت قائمة أغلى 10 لاعبين في كرة القدم، تواجد النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي، وفق القيمة التسويقية للاعبين التي نشرتها شبكة ترانسفير ماركت الألمانية.

وحافظ المصري صلاح على التواجد في قائمة اللاعبين الأغلى في عالم كرة القدم الحالية على مستوى العالم، على الرغم من تراجع القيمة التسويقية له عالمياً، بنحو 10 ملايين يورو. لتستقر عند مبلغ 90 مليون يورو، بعد أن كانت قيمته 100 مليون يورو في وقت سابق.

محمد صلاح أغلى لاعب في ليفربول

ويحتل نجم فريق ليفربول محمد صلاح، في المركز الرابع من ترتيب قائمة أغلى 10 لاعبين في كرة القدم العالمية بالوقت الحالي، خلف الفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إيرلينغ هالاند، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

🚨 رســمــيــا : تم اختيار كل من محمد صلاح & ترينت ألكسندر-أرنولد في التشكيلة الأكثر قيمة في كرة القدم العالمية. [ترانسفيرماركت] pic.twitter.com/5bzGhISX1U — راشــد | 6️⃣🏆 (@RNLFC) June 18, 2022

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كما وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين كرة قدم في سوق الانتقالات، على النحو الآتي:

(1) الفرنسي كيليان مبابي – باريس سان جيرمان الفرنسي – (160 مليون يورو).

(2) النرويجي إيرلينغ هالاند – مانشستر سيتي الإنجليزي – ( 150 مليون يورو).

(3) البرازيلي فينيسيوس جونيور – ريال مدريد الإسباني – (100 مليو يورو).

(4) المصري محمد صلاح – ليفربول الإنجليزي – ( 90 مليون يورو).

(5) الإنجليزي فيل فودين – مانشتسر سيتي الإنجليزي – ( 90 مليون يورو).

(6) الإنجليزي هاري كين – توتنهام الإنجليزي – ( 90 مليون يورو).

(7) البرتغالي برونو فيرنانديز – مانشستر يونايتد الإنجليزي ( 85 مليون يورو).

(8) البلجيكي كيفين دي بروين – مانشستر سيتي الإنجليزي (85 مليون يورو).

(9) الصربي دوشان فلاهوفيتش – يوفنتوس الإيطالي (85 مليون يورو).

(10) البرتغالي برنادو سيلفا – مانشستر سيتي الإنجليزي ( 80 مليون يورو).

تجديد عقد صلاح مع ليفربول

وفي سياق آخر، أفادت صحيفة (ميرور) البريطانية، نقلاً عن مصادر خاصة لها، بأن نادي ليفربول قد قطع شوطاً من مفاوضات مع محمد صلاح دون تحطيم هيكل رواتبهم.

يتصدرهم الفرنسي #مبابي بـ 160 مليون يورو.. أغلى لاعبي كرة القدم في العالم بالأرقام pic.twitter.com/zqXnf7d3NH — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 7, 2022

كما وأردفت الصحيفة، ” بعد قيام ليفربول بالموافقة على بيع ساديو ماني إلى بايرن ميونخ بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، لا يتوقع أحد أن إدارة النادي ستقوم بالاستغناء عن خدمات الثنائي هذا الصيف مرة واحدة”.

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وأضافت، ” قرار المدرب يورغن كلوب يتوقيع عقد جديد في الآنفيلد، يمكن أن يساعد في إقناع المصري صلاخ في الموافقة على تجديد عقده، كما أن إدارة الريدز ليس لديه أي مخاوف في تراجع اللاعب عن طلباته المالية قبل انتهاء العقد الموسم المقبل”.

هدافو ليفربول في كل موسم منذ عام 2017:

2017/18 – محمد صلاح (44)

2018/19 – محمد صلاح (27)

2019/20 – محمد صلاح (23)

2020/21 – محمد صلاح (31)

2021/22 – محمد صلاح (31) الملك المصري يغرد وحيداً 🇪🇬👑 pic.twitter.com/u1JwIpwrJV — GOAL Arabia (@GoalAR) June 17, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن المصري صلاح خاض 254 مباراة في كافة المسابقات المختلفة. منذ قدومه إلى ليفربول عام 2017، مسجلاً 156 هدفاً وصناعة 63 تمريرة حاسمة لزملائه.

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