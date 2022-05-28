محمد صلاح يهدد أسطورة فرنسا بإنجاز فريد من نوعه (فيديو)

وطن – بات النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، قريب خطوة واحدة فقط عن معادلة أسطورة كرة القدم الفرنسية تييري هنري في تاريخ منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقاسم المصري صلاح حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي “البريميرليج” الممتاز، مع النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم فريق توتنهام هذا الموسم، بعد تربعهما على صدارة قائمة الهدافين برصيد 23 هدفاً.

محمد صلاح والحذاء الذهبي

ونجح نجم ليفربول الإنجليزي “الريدز” صلاح، من التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي “الحذاء الذهبي” للمرة الثالث في مشوراه مع الريدز. منذ قدومه في صيف عام 2017، قادماً من صفوف نادي روما الإيطالي.

More assists than anyone else in the #PL!@MoSalah is 2021/22's Castrol Playmaker of the Season ✨ pic.twitter.com/CmPvgMKDW3 — Premier League (@premierleague) May 22, 2022

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كما توج المصري صلاح بجائزة الحذاء الذهبي في ثلاثة مواسم مع نادي ليفربول، كان أولها في موسم عام 2017-2018 برصيد 32 هدفاً، وفي موسم 2018-2019 سجل 22 هدفاً.

كما وتصدر متساوياً مع الكوري الجنوبي سون هيونغ الترتيب برصيد 23 هدفاً لهذا الموسم.

صلاح وتهديد رقم هنري

وفي ذات السياق، أفادت شبكة “سكواكا” العالمية المتخصصة في إحصائيات عالم رياضة كرة القدم، بأن أسطورة كرة القدم الفرنسية المعتزل تييري هنري، ما يزال اللاعب الوحيد الأكثر تتويجاً بالحذاء الذهبي في منافسات الدوري الإنجليزي 4 مرات حتى يومنا هذا.

Mo Salah has won the Premier League Golden Boot in three of his five seasons at @LFC ◉ 2017/18 (32 goals)

◉ 2018/19 (22 goals)

◎ 2019/20 (19 goals)

◎ 2020/21 (22 goals)

◉ 2021/22 (23 goals) Thierry Henry (4) is the only player in the competition's history with more. 🤯 pic.twitter.com/idDqKcUsp4 — Squawka (@Squawka) May 22, 2022

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وبينت الشبكة العالمية، بأن الأسطورة الفرنسي هنري، يعد أكثر اللاعبين تتويجاً بلقب هداف الدوري الإنجليزي، فقد نال على هذا اللقب 4 مرات. حينما كان يلعب في صفوف نادي أرسنال ” المدفعجية” خلال الفترة ما بين 1999- 2007.

وبات المصري صلاح على بعد لقب واحد فقط، بعد إعلانه البقاء لموسم قادم مع نادي ليفربول الإنجليزي، لمعادلة عدد ألقاب الفرنسي تييري هنري في تاريخ الدوري الإنجليزي.

الأفضل في العالم

من جانب آخر، فقد رد المصري محمد صلاح هداف ليفربول، في تصريح صحفي عبر شبكة “BT Sport” البريطانية، عند سؤاله عما إذا كان يعتبر نفسه اللاعب الأفضل في العالم، قائلاً: ” نعم يمكنني قول ذلك، في ذهني أنا الأفضل”.

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كما وأضاف، ” لا يهم إذا اخترت لاعباً آخر أو لا. أحترم ذلك، ولكنني في ذهني أنا اللاعب الأفضل في العالم، وفي حال لم أختر لنفسي. فيمكنني اختيار كريم بنزيما ( لاعب ريال مدريد)”.

عقد محمد صلاح مع ليفربول

وكان نجم المنتخب المصري صلاح، قد أعلن في تصريحه صحفي له الأسبوع الماضي، عن بقائه مع فريق الريدز الموسم المقبل، بغض النظر عن موعد انتهاء عقده مع الفريق.

كما وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف عام 2023، حيث أن المفاوضات ما تزال معقدة بين كلا الطرفين في ظل تمسك الأخير بطلبه لتحسين راتبه. من أجل الموافقة على تجديد عقده مع الريدز.

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