محمد صلاح يهدد أسطورة فرنسا بإنجاز فريد من نوعه (فيديو)

وطن – بات النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، قريب خطوة واحدة فقط عن معادلة أسطورة كرة القدم الفرنسية تييري هنري في تاريخ منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقاسم المصري صلاح حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي “البريميرليج” الممتاز، مع النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم فريق توتنهام هذا الموسم، بعد تربعهما على صدارة قائمة الهدافين برصيد 23 هدفاً.

ونجح نجم ليفربول الإنجليزي “الريدز” صلاح، من التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي “الحذاء الذهبي” للمرة الثالث في مشوراه مع الريدز. منذ قدومه في صيف عام 2017، قادماً من صفوف نادي روما الإيطالي.

More assists than anyone else in the #PL ! @MoSalah is 2021/22's Castrol Playmaker of the Season ✨ pic.twitter.com/CmPvgMKDW3

كما توج المصري صلاح بجائزة الحذاء الذهبي في ثلاثة مواسم مع نادي ليفربول، كان أولها في موسم عام 2017-2018 برصيد 32 هدفاً، وفي موسم 2018-2019 سجل 22 هدفاً.

كما وتصدر متساوياً مع الكوري الجنوبي سون هيونغ الترتيب برصيد 23 هدفاً لهذا الموسم.

صلاح وتهديد رقم هنري

وفي ذات السياق، أفادت شبكة “سكواكا” العالمية المتخصصة في إحصائيات عالم رياضة كرة القدم، بأن أسطورة كرة القدم الفرنسية المعتزل تييري هنري، ما يزال اللاعب الوحيد الأكثر تتويجاً بالحذاء الذهبي في منافسات الدوري الإنجليزي 4 مرات حتى يومنا هذا.

Mo Salah has won the Premier League Golden Boot in three of his five seasons at @LFC

◉ 2017/18 (32 goals)

◉ 2018/19 (22 goals)

◎ 2019/20 (19 goals)

◎ 2020/21 (22 goals)

◉ 2021/22 (23 goals)

Thierry Henry (4) is the only player in the competition's history with more. 🤯 pic.twitter.com/idDqKcUsp4

— Squawka (@Squawka) May 22, 2022