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رياضة

محمد صلاح يهدد أسطورة فرنسا بإنجاز فريد من نوعه (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز watanserb.com
محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز

وطن – بات النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، قريب خطوة واحدة فقط عن معادلة أسطورة كرة القدم الفرنسية تييري هنري في تاريخ منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقاسم المصري صلاح حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي “البريميرليج” الممتاز، مع النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم فريق توتنهام هذا الموسم، بعد تربعهما على صدارة قائمة الهدافين برصيد 23 هدفاً.

محمد صلاح والحذاء الذهبي

ونجح نجم ليفربول الإنجليزي “الريدز” صلاح، من التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي “الحذاء الذهبي” للمرة الثالث في مشوراه مع الريدز. منذ قدومه في صيف عام 2017، قادماً من صفوف نادي روما الإيطالي.

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كما توج المصري صلاح بجائزة الحذاء الذهبي في ثلاثة مواسم مع نادي ليفربول، كان أولها في موسم عام 2017-2018 برصيد 32 هدفاً، وفي موسم 2018-2019 سجل 22 هدفاً.

كما وتصدر متساوياً مع الكوري الجنوبي سون هيونغ الترتيب برصيد 23 هدفاً لهذا الموسم.

صلاح وتهديد رقم هنري

وفي ذات السياق، أفادت شبكة “سكواكا” العالمية المتخصصة في إحصائيات عالم رياضة كرة القدم، بأن أسطورة كرة القدم الفرنسية المعتزل تييري هنري، ما يزال اللاعب الوحيد الأكثر تتويجاً بالحذاء الذهبي في منافسات الدوري الإنجليزي 4 مرات حتى يومنا هذا.

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وبينت الشبكة العالمية، بأن الأسطورة الفرنسي هنري، يعد أكثر اللاعبين تتويجاً بلقب هداف الدوري الإنجليزي، فقد نال على هذا اللقب 4 مرات. حينما كان يلعب في صفوف نادي أرسنال ” المدفعجية” خلال الفترة ما بين 1999- 2007.

وبات المصري صلاح على بعد لقب واحد فقط، بعد إعلانه البقاء لموسم قادم مع نادي ليفربول الإنجليزي، لمعادلة عدد ألقاب الفرنسي تييري هنري في تاريخ الدوري الإنجليزي.

الأفضل في العالم

من جانب آخر، فقد رد المصري محمد صلاح هداف ليفربول، في تصريح صحفي عبر شبكة “BT Sport” البريطانية، عند سؤاله عما إذا كان يعتبر نفسه اللاعب الأفضل في العالم، قائلاً: ” نعم يمكنني قول ذلك، في ذهني أنا الأفضل”.

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كما وأضاف، ” لا يهم إذا اخترت لاعباً آخر أو لا. أحترم ذلك، ولكنني في ذهني أنا اللاعب الأفضل في العالم، وفي حال لم أختر لنفسي. فيمكنني اختيار كريم بنزيما ( لاعب ريال مدريد)”.

عقد محمد صلاح مع ليفربول

وكان نجم المنتخب المصري صلاح، قد أعلن في تصريحه صحفي له الأسبوع الماضي، عن بقائه مع فريق الريدز الموسم المقبل، بغض النظر عن موعد انتهاء عقده مع الفريق.

كما وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف عام 2023، حيث أن المفاوضات ما تزال معقدة بين كلا الطرفين في ظل تمسك الأخير بطلبه لتحسين راتبه. من أجل الموافقة على تجديد عقده مع الريدز.

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المصدروطن + BT Sport + سكواكا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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