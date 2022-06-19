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لن تتخيل حجم ثروة كايلي جينر .. بثمن سيارتها الفخمة يمكنها شراء جزيرة خاصة! (صور)

"ثاني أكثر شخص متابعة على انستغرام مع ما يقرب من 350 مليون شخص"

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
ثروة كايلي جينر watanserb.com
تمتلك كايلي جينر أسطولاً ضخماً من السيارات الفارهة

وطن – هل كنت سابقاً على علمٍ بصافي ثروة كايلي جينر عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة؟، وهل كنت تعلم أنّ لديها أسطول ضخم من السيارات، رغم أنّها لم تتجاوز من العمر 25 عاماً فقط؟!”.

حب السيارات باهظة الثمن لا يقتصر فقط على المشاهير الذكور، فحتى المشاهير الإناث لا يمانعن في إنفاق أموالهن التي حصلن عليها لامتلاك سيارات فاخرة باهظة الثمن.

كايلي كريستين جينر (من مواليد 10 أغسطس 1997) هي شخصية إعلامية أمريكية، وعارضة أزياء، وسيدة أعمال.

كايلي حاليًا المرأة الأكثر متابعة وثاني أكثر شخص متابعة على Instagram مع ما يقرب من 350 مليون شخص. كما أنّها أيضًا أم لطفلين.

كايلي جينر وابنتها
كايلي جينر وابنتها / انستغرام

صافي ثروة كايلي جينر

في عام 2019، قدرت مجلة فوربس صافي ثروة جينر بمليار دولار أمريكي ووصفتها بأنها أصغر مليارديرة عصامية في العالم في سن 21 عامًا.

وفي مايو 2020، أصدرت Forbes بيانًا اتهمت فيه جينر بتزوير مستندات ضريبية حتى تظهر كملياردير.

في عام 2017، تم وضع جينر في قائمة Forbes Celebrity 100، مما يجعلها أصغر شخص يتم ذكره في القائمة.

كما لعبت جينر دور البطولة في مسلسلها العرضي، Life of Kylie ، والذي تم عرضه لأول مرة على قناة (E!) في 6 أغسطس 2017.

تبلغ تكلفة جزيرة خاصة ما بين 10،000،000 دولار و 12،000،000 دولار. فيما تبلغ قيمة سيارات كايلي جينر أكثر من 10000000 دولار.

وبالتالي يمكنها مقايضة سياراتها بجزيرة خاصة في جزر الباهاما.بحسب موقع “carmart

بينما دعونا الآن، نتعرف معاً على أسطول سيارات كايلي جينر التي تستحق سعر جزيرة خاصة: 

  • لامبورغيني أوروس الحمراء (Red Lamborghini Urus)، وسعرها 207،000 دولار.
لامبورغيني أوروس الحمراء
لامبورغيني أوروس الحمراء
  • لامبورغيني أوروس المحدودة (Limited Lamborghini Urus)، سعرها 220.000 دولار، وهي بقوة 900 حصان.
Limited Lamborghini Urus
Limited Lamborghini Urus
  • بوجاتي شيرون، ثمنها 3،000،000 دولار، وتأتي بقوة 1500 حصان.
بوجاتي شيرون
بوجاتي شيرون
  • فيراري سبايدر، تبلغ قيمة السيارة 280 ألف دولار.
فيراري سبايدر
فيراري سبايدر
  • بلاك فيراري لافيراري، كانت هدية من ترافيس سكوت عند ولادة ابنتهما ستورمي.

في حين بلغت تكلفة السيارة 1400000 دولار فقد تم تصنيع 500 منها فقط.

حاليًا، هذه السيارة ذات أبواب الفراشة لم تعد قيد الإنتاج.

  • رينج روفر أوتوبايوجرافي، تم شراؤها مقابل 195 ألف دولار في عام 2019.
رينج روفر أوتوبايوجرافي
رينج روفر أوتوبايوجرافي
  • فيراري 458 سبايدر، كانت هدية عيد ميلادها الثامن عشر من صديقها السابق تايجا.  تم شراؤها بمبلغ 320.000 دولار.
فيراري 458 سبايدر
فيراري 458 سبايدر
  • مرسيدس بنز مايباخ، كانت هدية عيد ميلاد كايلي التاسع عشر من صديقها السابق تايجا. تبلغ تكلفة السيارة 200000 دولار، في الوقت الذي اشترى فيه تايجا هذه السيارة أفيد أنه كان يعاني من مشاكل مالية.

مع ذلك، فقد بذل قصارى جهده ليجعل كايلي سعيدة في عيد ميلادها.

مرسيدس بنز مايباخ
مرسيدس بنز مايباخ
  • رولز رويس رايث، تشير كايلي إلى هذه السيارة على أنها سيارة أحلامها. جاءت السيارة مع لوحة اسم مخصصة ومقصورة داخلية ومظهر خارجي باللون الأزرق الفاتح.

بينما كلفت السيارة 320،500 دولار.

رولز رويس رايث
رولز رويس رايث
  • رولز رويس فانتوم 6، هي الأكثر شهرة في العالم لبذخ السيارات ومكانتها.

كما تبلغ تكلفة السيارة 465000 دولار.

المصدرcarmart - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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