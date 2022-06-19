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حياتنا

الملحد ماجد.. مهندس سعودي يعمل في “مايكرسوفت” يسيء للنبي والإسلام!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
الملحد ماجد.. مهندس سعودي يعمل في
تعبيرية

وطن– تصدر هاشتاج #ماجد_يلعن_الدين_والرسول، التريند عبر “تويتر” في السعودية، بعد اتهام مهندس يدعى ماجد، بالإساءة علناً للدين الإسلامي، والنبي محمد خلال حوار صوتي مع آخرين.

شتائم للدين والرسول!

وتداول ناشطون مقطع فيديو يوثق حديث ماجد في حوار صوتي “مساحات”، ويسيء خلاله للمقدسات الإسلامية.

ويسمع بالفيديو الذي تعتذر “وطن” عن نشره، لحظة طرد مستضيف المساحة لماجد، الذي استمر في توجيه السب والشتائم للرسول محمد والدين الإسلامي.

ويعرف ماجد نفسه على أنه مهندس في مجال التقنية، ويقيم في أمريكا ويعمل مع شركة ”مايكروسوفت“.

ويعبر ماجد أيضاً عن اهتمامه في خوض نقاشات فكرية على مواقع التواصل الاجتماعي مع مواطنيه في السعودية حول قضايا العلمانية والدين. ويعرف عن نفسه بأنه “لا ديني”، بينما وصفه الناشطون بـ”الملحد“.

الملحد ماجد

وطالب الناشطون بملاحقة ماجد قانونياً ومحاسبته. وجاء في التعليقات : ” لاحول ولاقوة الا بالله. أسال الله ان لايعاقبنا بهؤلاء السفهاء الملحدين نستنكر ذالك من البعيد وتشمئز منه نفوسنا ونجد من يجاهر به لابد من القبض عليه واستتابته. اوتطبيق الحد الشرعي بحقه اذا كان داخل المملكه والحذر من بعض هذه المعرفات قد يكون من خارج السعودية”.

وطالب ناشط آخر بتجاهل ماجد وكتب: ” لا تشهرو المخانيث السفلة لانهم يشتمون رسولنا صلى الله عليه وسلم. تجاهلوهم فالله سبحانه وتعالى يقول”إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.” صحيح اننا نأمل ان يقبض عليه ويقام عليه حد الحرابة ولكن حتى لو لم يقبض عليه فسيتولاه الله”.

وحرم الداعية شاهر العتيبي، المشاركة في هذه المساحات. وكتب: “لا يجوز الدخول في أي مساحة تنشر الكفر والإلحاد فوجودك معهم تكثير لسوادهم. ﴿وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا﴾”.

ماجد يرد!

من جهته، عاد ماجد للرد قائلاً: “لقيت نفسي اليوم ترند في : #ماجد_يلعن_الدين_والرسول . وكان اكثر الناس مندفعين دون علم بالحيثيات.  اقول: يا ايها الذين آمنوا اذا جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبينوا”.

وتابع:” واقول : مهلاً هداك الذي اعطاك نافلة القران فيها مواعيض وتفصيل لا تاخذني باقوال الوشاة و لم اذنب ولو كثرت فيّ الاقاويل”.

وقال في تغريدة أخرى: ” بالفيديو المنتشر، انا اخطيت وسبيت .. والسب والشتم ليس من شيمي، فما بالكم بسب المقدسات ؟ ولهذا، اقولها بكل ثقة وشجاعة، ايه انا اخطيت، وانا اعتذر عن خطاي لكل شخص تأثر”.

وادعى ماجد الملحد أنه تعرض لحرب نفسية باسم الدين، وقال: ” لكن للحصول على هذا الخطأ، احتاج المتشددين ستة اشهر يسبون فيها ابوي المتوفي. امي، عرضي، وحاربوني حرب لا اخلاق بها .. ستة اشهر، من السب اللي بلا حد اخلاقي، مسبات من السرة للركبة وتشهير “.

وأضاف: ” حرب نفسية، حرب برزقي، حرب بتشويه سمعتي. اشياء مستحيل تتوقع تطلع من اسوء الناس اخلاقاً. والمؤسف انهم سووها باسم الدين .. وبكشف لكم عن جماعة متطرفة ولائها عابر للحدود”.

ونفذ ماجد حديثه ونشر لقطات مصورة لمحادثات ومقاطع يدعي خلالها أنه تعرض لحرب نفسية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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