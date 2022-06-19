الملحد ماجد.. مهندس سعودي يعمل في “مايكرسوفت” يسيء للنبي والإسلام!

وطن– تصدر هاشتاج #ماجد_يلعن_الدين_والرسول، التريند عبر “تويتر” في السعودية، بعد اتهام مهندس يدعى ماجد، بالإساءة علناً للدين الإسلامي، والنبي محمد خلال حوار صوتي مع آخرين.

شتائم للدين والرسول!

وتداول ناشطون مقطع فيديو يوثق حديث ماجد في حوار صوتي “مساحات”، ويسيء خلاله للمقدسات الإسلامية.

ويسمع بالفيديو الذي تعتذر “وطن” عن نشره، لحظة طرد مستضيف المساحة لماجد، الذي استمر في توجيه السب والشتائم للرسول محمد والدين الإسلامي.

ويعرف ماجد نفسه على أنه مهندس في مجال التقنية، ويقيم في أمريكا ويعمل مع شركة ”مايكروسوفت“.

ويعبر ماجد أيضاً عن اهتمامه في خوض نقاشات فكرية على مواقع التواصل الاجتماعي مع مواطنيه في السعودية حول قضايا العلمانية والدين. ويعرف عن نفسه بأنه “لا ديني”، بينما وصفه الناشطون بـ”الملحد“.

الملحد ماجد

وطالب الناشطون بملاحقة ماجد قانونياً ومحاسبته. وجاء في التعليقات : ” لاحول ولاقوة الا بالله. أسال الله ان لايعاقبنا بهؤلاء السفهاء الملحدين نستنكر ذالك من البعيد وتشمئز منه نفوسنا ونجد من يجاهر به لابد من القبض عليه واستتابته. اوتطبيق الحد الشرعي بحقه اذا كان داخل المملكه والحذر من بعض هذه المعرفات قد يكون من خارج السعودية”.

لاحول ولاقوة الا بالله أسال الله ان لايعاقبنا بهؤلاء السفهاء الملحدين نستنكر ذالك من البعيد وتشمئز منه نفوسنا ونجد من يجاهر به لابد من القبض عليه واستتابته اوتطبيق الحد الشرعي بحقه اذا كان داخل المملكه والحذر من بعض هذه المعرفات قد يكون من خارج السعودية

#ماجد_يلعن_الدين_والرسول — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) June 18, 2022

وطالب ناشط آخر بتجاهل ماجد وكتب: ” لا تشهرو المخانيث السفلة لانهم يشتمون رسولنا صلى الله عليه وسلم. تجاهلوهم فالله سبحانه وتعالى يقول”إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.” صحيح اننا نأمل ان يقبض عليه ويقام عليه حد الحرابة ولكن حتى لو لم يقبض عليه فسيتولاه الله”.

#ماجد_يلعن_الدين_والرسول

لا تشهرو المخانيث السفلة لانهم يشتمون رسولنا صلى الله عليه وسلم

تجاهلوهم فالله سبخانه وتعالى يقول"إنا كفيناك المستهزئين * الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون"

صحيح اننا نأمل ان يقبض عليه ويقام عليه حد الحرابة ولكن حتى لو لم يقبض عليه فسيتولاه الله — ‏🇸🇦﮼د.﮼عبدالله‌السيف 🇸🇦 (@DRabusaad) June 18, 2022

وحرم الداعية شاهر العتيبي، المشاركة في هذه المساحات. وكتب: “لا يجوز الدخول في أي مساحة تنشر الكفر والإلحاد فوجودك معهم تكثير لسوادهم. ﴿وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا﴾”.

لا يجوز الدخول في أي مساحة تنشر الكفر والإلحاد فوجودك معهم تكثير لسوادهم. ﴿وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا﴾ #ماجد_يلعن_الدين_والرسول — شاهر بن صالح العتيبي (@Shaher) June 18, 2022

ماجد يرد!

من جهته، عاد ماجد للرد قائلاً: “لقيت نفسي اليوم ترند في : #ماجد_يلعن_الدين_والرسول . وكان اكثر الناس مندفعين دون علم بالحيثيات. اقول: يا ايها الذين آمنوا اذا جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبينوا”.

وتابع:” واقول : مهلاً هداك الذي اعطاك نافلة القران فيها مواعيض وتفصيل لا تاخذني باقوال الوشاة و لم اذنب ولو كثرت فيّ الاقاويل”.

[ ثريد ]

لقيت نفسي اليوم ترند في :#ماجد_يلعن_الدين_والرسول

وكان اكثر الناس مندفعين دون علم بالحيثيات اقول: يا ايها الذين آمنوا اذا جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبينوا واقول :

مهلاً هداك الذي اعطاك نافلة

القران فيها مواعيض وتفصيل

لا تاخذني باقوال الوشاة و لم

اذنب ولو كثرت فيّ الاقاويل — Majed | ماجد 🛰 (@AboDantee) June 19, 2022

وقال في تغريدة أخرى: ” بالفيديو المنتشر، انا اخطيت وسبيت .. والسب والشتم ليس من شيمي، فما بالكم بسب المقدسات ؟ ولهذا، اقولها بكل ثقة وشجاعة، ايه انا اخطيت، وانا اعتذر عن خطاي لكل شخص تأثر”.

بالفيديو المنتشر، انا اخطيت وسبيت ..

والسب والشتم ليس من شيمي، فما بالكم بسب المقدسات ؟

ولهذا، اقولها بكل ثقة وشجاعة، ايه انا اخطيت، وانا اعتذر عن خطاي لكل شخص تأثر 🤍 يتبع .. اقرأ الثريد #ماجد_يلعن_الدين_والرسول — Majed | ماجد 🛰 (@AboDantee) June 19, 2022

وادعى ماجد الملحد أنه تعرض لحرب نفسية باسم الدين، وقال: ” لكن للحصول على هذا الخطأ، احتاج المتشددين ستة اشهر يسبون فيها ابوي المتوفي. امي، عرضي، وحاربوني حرب لا اخلاق بها .. ستة اشهر، من السب اللي بلا حد اخلاقي، مسبات من السرة للركبة وتشهير “.

وأضاف: ” حرب نفسية، حرب برزقي، حرب بتشويه سمعتي. اشياء مستحيل تتوقع تطلع من اسوء الناس اخلاقاً. والمؤسف انهم سووها باسم الدين .. وبكشف لكم عن جماعة متطرفة ولائها عابر للحدود”.

ونفذ ماجد حديثه ونشر لقطات مصورة لمحادثات ومقاطع يدعي خلالها أنه تعرض لحرب نفسية.