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حياتنا

البحرين.. أربعينية تخلع ملابسها وتقوم بأعمال منافية للآداب عبر “سناب شات”!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
البحرين.. أربعينية تخلع ملابسها وتقوم بأعمال منافية للآداب عبر
مشهد من الفيديو

وطن- ألقت السلطات الأمنية في البحرين، القبض على سيدة ظهرت بفيديو وهي تقوم بأعمال منافية للآداب.

45 عاماً

وذكرت وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها عبر حسابها على “تويتر”، أن مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب، ألقت بالقبض على سيدة “45 عاماً”.

ذلك بعد ظهورها في مقطع مصور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تشرح لمتابعيها عبر “سناب شات”، حول ملابسها في العمل.

وتقول المرأة بالفيديو الذي حصلت “وطن” عليه وتعتذر عن نشره: “نلبس بدلة عادية طويلة. بنطلون وجاكيتة. فإيش حاركم؟”.

عارية تماماً من الأعلى

وتكون المرأة عارية تماماً من الأعلى وقد خلعت جاكيتها لتتحدث عما ترتديه في العمل في البحرين.

وأشارت الداخلية في بيانها، إلى أنها تمكنت من تحديد هوية هذه السيدة، وثبت تورطها بارتكاب أعمال مخالفة للقانون.

وجار استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة.

امرأة تتعرى لشرطي!

وشهدت الكويت حادثة مشابهة قبل أيام، على أرض الواقع ولم يتم تداولها وتوثيقها على السوشيال ميديا.

وذلك حين وجد شرطي نفسه في موقف لا يُحسد عليه، حين تفاجأ بسيدة تخلع ملابسها تماماً أمامه أثناء محاولته القبض عليها.

وذكر حساب وزارة الداخلية الكويتية، عبر “تويتر”،  في حينها أن  قطاع الأمن العام ضبط مقيمة قامت بإلقاء ملابسها بالطريق العام. وذلك أثناء محاولة إلقاء القبض عليها.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً عن أعمال منافية للآداب في منطقة جليب الشيوخ، بمحافظة الفروانية شرقي البلاد.

حالة هستيرية

وفور مباشرة البلاغ، قامت الوافدة خلال مداهمة الوكر بنزع كافة ملابسها. وذلك لمنع رجال الأمن من اقتيادها.

وكانت الوافدة في حالة هستيرية، لكن رجال الشرطة تمكنوا من تغطيتها والسيطرة عليها. وتم إحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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