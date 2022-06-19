إلغاء مهرجان الجونة لهذا العام يصدم النجوم.. هل أفلسا سميح ونجيب ساويرس؟!

وطن– فاجأت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، الجميع بالإعلان عن تأجيل فعاليات الدورة السادسة منه، والتي كان من المقرر إقامتها في أكتوبر القادم.

وأوضحت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أسباب التأجيل في بيان صحفي، عبر الصفحة الرسمية التابعة لها في “انستجرام”.

تحديات عالمية

وجاء في نص البيان: “تعلن إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل فعاليات الدورة السادسة للمهرجان. والتي كان من المزمع عقدها في الفترة من 13-22 أكتوبر/تشرين الأول القادم في موعد يتم تحديده لاحقا”.

وأشار البيان إلى أن ذلك القرار جاء حرصًا وإيمانًا من إدارة مهرجان الجونة السينمائي على تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه مهرجان الجونة السينمائي على المستويين الفني والسياحي محليًا وعالميًا.

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وأردف البيان: “أخذنا في الاعتبار التحديات العالمية الحالية. والتي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى للمهرجان”.

وختم البيان: “ستقوم اللجنة المنظمة للمهرجان بالإعلان عن الاستعدادات والمستجدات. التي قد تطرأ على فاعليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي بشكل دوري في الفترة المقبلة”.

قلة الرعاة

وأثار إعلان إلغاء مهرجان الجونة، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وسط تساؤلات عن الأسباب الحقيقية للتأجيل.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “القاهرة 24” عن مصادرها، قولها إن السبب الحقيقي لتأجيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة، يعود لقلة الرعاة المتحملين تكلفة المهرجان.

وذلك نظرًا لدسامة محتوى والبرنامج اليومي لمهرجان الجونة السينمائي، وتركيزه على استضافة نجوم أجانب.

ترويج للمدينة فقط

وأشار المصدر إلى أن سميح ساويرس، قرر تأجيل الدورة السادسة لعدم إرادته تحمل تكاليف إدارة مهرجان الجونة مرة أخرى.

حيث أن الغرض الرئيسي لساويرس من إنشاء مهرجان سينمائي يحمل اسم الجونة، هو الترويج لمدينته السياحية.

وسبق أن أشارت الفنانة بشرى، المؤسس المشارك في مهرجان الجونة السينمائي ورئيس العمليات، إلى أن المهرجان لا يوجد به أموال ليعطيها للقائمين عليه.

استفادة معنوية فقط

وأكدت بشرى خلال حوارها مع الإعلامي بلال العربي في برنامج B MY GUEST. أنها إذا كانت تعمل في مشروع فني سواء درامي أو سينمائي كانت ستحصل على أموال أكثر بكثير مقارنةً بمهرجان الجونة.

وأشارت بشرى إلى أنها استفادت من المهرجان معنويًا ليس إلا، وتحديدًا في المكانة التي اكتسبتها منه. وكمّ الأفلام التي شاهدتها فقط، بل قامت بمساعدة وخدمة الكثير من صناع السينما.

كما أكد نجيب ساويرس في المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الخامسة من المهرجان العام الماضي. إن إدارة المهرجان قررت عدم دفع أموالًا لأي نجم عالمي سواء عربي أو أجنبي للتواجد .

ميزانية تفوق التوقعات

وأشار ساويرس حينها إلى أن المهرجان أصبح يمتلك خبرةً عالمية وسط باقي المهرجانات العالمية. الأمر الذي يدفعهم لعدم دفع أي أموال لأي نجوم.

وسبق أن كشف ساويرس في حوار مع منى الشاذلي، أن ميزانية المهرجان كبيرة، وتخطت المتوقع.

وفي سياق متصل، أعربت عبير ابنة المخرج جلال الشرقاوي عن سعادتها الكبرى بإلغاء المهرجان.

إصرار على الفحش

وكتبت عبير الشرقاوي منشورًا عبر “فيسبوك” قالت فيه: ” ليه مبسوطة إن المهرجان إتلغى؟ علشان كان فيه مبارزة مع الله وعند و إصرار على الفحش“.

وتابعت عبير: “مبسوطة علشان بخاف من الآية دي.. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.. سورة الأنفال”.

وختمت: “بخاف كمان من الآية دى ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.. سورة الروم.”