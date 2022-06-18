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بيل غيتس يتنبأ وقليلاً ما يُخطئ

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
بيل غيتس watanserb.com
بيل غيتس

وطن – تنبأ بيل غيتس بجل الأخبار التي حدثت حقيقة طوال جائحة كوفيد-19، وكانت توقعاته مستمرة حول تطور المرض.

لكن اليوم تحدث المؤسس المشارك لشركة Microsoft عن المستقبل فيما يتعلق بالاقتصاد والحقيقة أ ما تحدث عنه لا يبدو جيدًا على الإطلاق أو يسر العالم، بحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

هناك العديد من الدلائل التي تخبرنا أن الاقتصاد العالمي يمر بلحظة حساسة للغاية: فأسعار الطاقة وصلت إلى مستويات قياسية. فضلا عن أن حرب أوكراني، تسببت  في زيادة هائلة في أسعار المواد الخام. كما انخفضت قيمة العملات المشفرة.

بيل غيتس يقول إن العملات المشفرة تقوم على خداع بنسبة 100% watanserb.com
بيل غيتس يقول إن العملات المشفرة تقوم على خداع بنسبة 100%

هذا الأسبوع، أدلى بيل غايتس بتصريح على شبكة سي إن إن أثار حالة من الذعر. وهو يرى أن هناك حججًا قوية للغاية للتنبؤ بحدوث تباطؤ اقتصادي في المستقبل غير البعيد.

وحول أسباب الأزمة الاقتصادية الكبيرة القادمة، يحذر الملياردير: “في أثناء انتشار الوباء، ارتفعت مستويات الدين الحكومي مرتفعة للغاية بالفعل. ناهيك عن مشاكل في سلسلة التوريد.

واليوم من المرجح أن يؤدي هذا إلى تسريع مشاكل التضخم التي تعاني منها اقتصادات العالم الغني وفرض زيادة في أسعار الفائدة التي ينتهي بها الأمر إلى التسبب في تباطؤ اقتصادي”، وفقا لما ترجمته “وطن”.

تحدث بيل غايتس أيضًا عن الجهود التي تبذلها بعض الدول للحد من التضخم، من خلال إجراءات مثل زيادة أسعار الفائدة.

من جانبها ، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في أبريل / نيسان، إن هجمات روسيا على أوكرانيا سيكون لها “تداعيات اقتصادية هائلة على العالم”.

بيل جيتس “يهاجم” NFTs/ الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال

تسبب الملياردير أيضًا في حدوث ضجة كبيرة من خلال تصنيف NFTs/ الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال: “إنها تقنية تعتمد على النظرية الأكثر غباء”.

و يعتقد أن هذا مفهوم مالي يقوم على أساس الأصول المبالغة في تقديرها و “الأغبياء” اثنين: واحد يريد بيعها والآخر يريد شرائها.

تم شرح ذلك في حدث حول تغير المناخ نظمته TechCrunch. حيث أكد بيل غايتس أنه يفضل الاستثمار في الأصول الملموسة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يشك فيها بيل غايتس في العملات المشفرة. في فبراير 2021، قال في مقابلة إنه قلق بشأن المخاطر التي تواجه مستثمري البيتكوين، لأنها عملة رقمية متقلبة للغاية.

وشدد “أنا لست من بين الناس الذين يستثمرون في العملات المشفرة. لا يهمني أمرها لا على المدى الطويل ولا القصير”.

المصدرأوك دياريو - فرانس 24 - ويكيبيديا - ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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