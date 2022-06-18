بيل غيتس يتنبأ وقليلاً ما يُخطئ

وطن – تنبأ بيل غيتس بجل الأخبار التي حدثت حقيقة طوال جائحة كوفيد-19، وكانت توقعاته مستمرة حول تطور المرض.

لكن اليوم تحدث المؤسس المشارك لشركة Microsoft عن المستقبل فيما يتعلق بالاقتصاد والحقيقة أ ما تحدث عنه لا يبدو جيدًا على الإطلاق أو يسر العالم، بحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

هناك العديد من الدلائل التي تخبرنا أن الاقتصاد العالمي يمر بلحظة حساسة للغاية: فأسعار الطاقة وصلت إلى مستويات قياسية. فضلا عن أن حرب أوكراني، تسببت في زيادة هائلة في أسعار المواد الخام. كما انخفضت قيمة العملات المشفرة.

هذا الأسبوع، أدلى بيل غايتس بتصريح على شبكة سي إن إن أثار حالة من الذعر. وهو يرى أن هناك حججًا قوية للغاية للتنبؤ بحدوث تباطؤ اقتصادي في المستقبل غير البعيد.

وحول أسباب الأزمة الاقتصادية الكبيرة القادمة، يحذر الملياردير: “في أثناء انتشار الوباء، ارتفعت مستويات الدين الحكومي مرتفعة للغاية بالفعل. ناهيك عن مشاكل في سلسلة التوريد.

واليوم من المرجح أن يؤدي هذا إلى تسريع مشاكل التضخم التي تعاني منها اقتصادات العالم الغني وفرض زيادة في أسعار الفائدة التي ينتهي بها الأمر إلى التسبب في تباطؤ اقتصادي”، وفقا لما ترجمته “وطن”.

تحدث بيل غايتس أيضًا عن الجهود التي تبذلها بعض الدول للحد من التضخم، من خلال إجراءات مثل زيادة أسعار الفائدة.

من جانبها ، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في أبريل / نيسان، إن هجمات روسيا على أوكرانيا سيكون لها “تداعيات اقتصادية هائلة على العالم”.

بيل جيتس “يهاجم” NFTs/ الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال

تسبب الملياردير أيضًا في حدوث ضجة كبيرة من خلال تصنيف NFTs/ الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال: “إنها تقنية تعتمد على النظرية الأكثر غباء”.

و يعتقد أن هذا مفهوم مالي يقوم على أساس الأصول المبالغة في تقديرها و “الأغبياء” اثنين: واحد يريد بيعها والآخر يريد شرائها.

تم شرح ذلك في حدث حول تغير المناخ نظمته TechCrunch. حيث أكد بيل غايتس أنه يفضل الاستثمار في الأصول الملموسة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يشك فيها بيل غايتس في العملات المشفرة. في فبراير 2021، قال في مقابلة إنه قلق بشأن المخاطر التي تواجه مستثمري البيتكوين، لأنها عملة رقمية متقلبة للغاية.

وشدد “أنا لست من بين الناس الذين يستثمرون في العملات المشفرة. لا يهمني أمرها لا على المدى الطويل ولا القصير”.