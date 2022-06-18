الوداد المغربي مهددٌ بالحرمان من دوري أبطال أفريقيا بقرار من ” الكاف”

أفادت صحيفة مغربية، بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، قد وجه رسالة تهديد إلى إدارة نادي الوداد البيضاوي، بالحرمان من المشاركة في منافسات دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وقالت صحيفة المنتخب المغربية، الجمعة، بأن الاتحاد الأفريقي (الكاف)، قد وجه نادي الوداد البيضاوي المغربي، محضر إخطار يلزمه بضرورة دفع المستحقات لنجمه المالي السابق سليمان سيسوكو.

الوداد ومستحقات سليمان سيسوكو

وبينت الصحيفة، بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، قد هدد نادي الوداد الرياضي، بالحرمان من المشاركة في منافسات دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل. في حال لم يلتزم النادي المغربي بدفع مستحقات اللاعب سيسوكو.

🚨حكم محكمة التحكيم الرياضية كاس لصالح اللاعب المالى سليمان سيسوكو ضد الوداد المغربي بتاريخ 21 أبريل 2021 سوف رفض الاستئناف أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية بتاريخ 6 سبتمبر 2021 سيمنع الوداد المغربي حامل اللقب من المشاركة أفريقيا فى حالة عدم السداد حتى 31 مارس 2022👇 pic.twitter.com/2b31CL2WY6 — amer El amayreh عامر العمايره (@Amerelamayreh) June 17, 2022

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وكان المهاجم المالي سليمان سيسوكو لاعب فريق الوداد البيضاوي السابق، قد كسب قضيته التي رفعها ضد إدارة النادي، من أجل الحصول على مستحقاته المالية، والتي تقدر قيمتها ب200 ألف دولار أمريكي. حيث لم يتم سدادها إلى الآن.

التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا

وكان فريق الوداد البيضاوي قد تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا بنسخته الماضية للمرة الثالثة في تاريخ المسابقة، بعد فوزه على نظيره الأهلي المصري بهدفين نظيفين دون رد. في المباراة. التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ( مركب محمد الخامس).

كما وشهدت مباراة الوداد والأهلي طرد نجم المارد الأحمر رامي ربيعة، بعد إشهار البطاقة الحمراء. من قبل حكم المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت البديل على نهاية المباراة.

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وتعرض فريق الوداد لخسارة ثقيلة أمام غريمه التقليدي الرجاء، في قمة الديربي من منافسات الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم بهدفين نظيفين دون مقابل. ليقلص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة في الصراع على لقب الدوري الممتاز لهذا الموسم.

كما ويستعد الوداد للمواجهة القادمة أمام السالمي، الأحد، في إطار منافسات الجولة ال26. من الدوري المغربي الممتاز على ميدان ملعب ( محمد الخامس) بالدار البيضاء المغربية.

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