إليسا تتعرض لموقف محرج في جدة بسبب تركي آل الشيخ! (فيديو)

وطن– تعرضت المطربة اللبنانية، إليسا، لموقف محرج أثناء إقامتها حفلها في السعودية ضمن فعاليات موسم جدة.

نسيت اسمه

وخلال اختتامها لحفلها، أقدمت “إليسا” على توجيه كلمة شكر لرئيس هيئة الترفيه بالسعودية والمستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ.

وأثناء محاولتها شكره على دعوتها للحفل، نسيت “إليسا” اسمه، ورددت مجموعة من الأسماء حتى تفطنت له.

وأحيت المطربة إليسا بالتعاون مع الفنان المغربي سعد لمجرد في الساعات الماضية حفلهما الغنائي في جدة الذي أقيم، أمس الجمعة.

وظهرت المطربة اليسا وهي تتراقص مع سعد لمجرد قبل دخولهما للحفل، على أنغام اغنيتهما الشهيرة “من أول دقيقة”. التي حققت نجاحا ساحقا بين الجمهور في الوطن العربي بأكمله.

كما قدم الثنائي الأغنية لأول مرة على المسرح أمام الجمهور خلال الحفل.

ممنوع الرقص.. شروط حفل اليسا وسعد لمجرد

وكانت إدارة حفل اليسا وسعد لمجرد قد وضعت بعض الشروط الصارمة لحضور الحفل. وهي: “الحضور بالزي الرسمي وعدم السماح بالدخول بالملابس الرياضية.

كما منعت الجهة القائمة على الحفل الرقص نهائياً، داعية إلى الحفاظ علي العادات و التقاليد. وكذلك منعت التصوير.

كما تم منع دخول القداحات والسجائر الالكترونية والسوائل والمأكولات مع إتباع تعليمات وزارة الصحة ضد كوفيد-19. وأن تكون حالة المدعو للحفل محصن، وانه في حالة عدم اتباع هذه التعليمات سوف يتعرض المخالف للمسائلة القانونية.

موسم الحج

وتسبب الإعلان عن إقامة حفلة غنائية لسعد لمجرد وإليسا في جدة بالسعودية بموجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد منهم عن رفضهم لما وصفوه بـ”تدنيس أرض الحرمين”.

وتأتي هذه الاعتراضات لأن الحفل يتزامن مع موسم الحج.

فيما رحب آخرون بحفل الفنان المغربي مؤيدين رؤية ولي العهد محمد بن سلمان الانفتاحية.

وانتقد عدد كبير من النشطاء الحفل المرتقب بسبب القضايا التي تلاحق صاحبه والمتعلقة بالاعتداء الجنسية على فتيات، والتي لم يتم إعلان براءته منها بعد.