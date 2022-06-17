منع حفل للمثليين جنسياً في رام الله .. نجل الشيخ بسام جرار تقدّم الغاضبين (شاهد)

وطن – منع شبان فلسطينيون، مساء الجمعة، حفلاً كان ينوي المثليون جنسياً، تنظيمه في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة .

وتزامن حفل المثليين، مع اغتيال قوات الاحتلال الاسرائيلي 3 شبان فلسطينيين، في مدينة جنين فجر الجمعة، خلال عملية عسكرية، أصيب فيها أيضاً 10 شبان آخرين بالرصاص، وهو ما أثار غضباً واسعاً بين الفلسطينيين.

وكان من المقرر أنّ يقام حفل الشواذ في مركز “المستودع الثقافي” بمدينة رام الله، بتنظيم من الموسيقي الفلسطيني بشار مراد، الذي أعلن لاحقاً إلغاء الحفل.

ويعرف “المستودع” نفسه على “فيسبوك” بأنه (مساحة أنشطة ثقافية، مقهى، متجر يد ثاني، جاليري، سوق حرفيين).

وانتشر مقطع فيديو، يظهر خلاله مجموعة من الشبان الغاضبين، تحدّث فيه نجل الداعية البارز بسام جرار “يمان” وخاطب مسؤولاً عن الحفل، وأخبره أنه يتكلم باسم “شباب رام الله”، ويمنع أن يقيم شخص اسمه “بشار مراد” حفلًا في المكان.

وأضاف أنّ “الشاذين جنسيًا” من أشكال بشار وغيرهم، غير مسموح لهم القيام بأنشطة.

نجل الداعية بسام جرار يروي ما حدث

وعلى حسابه في “فيسبوك”، كتب يمان بسام جرار، منشوراً حول حفل المثليين في رام الله، وقال: “بداية نترحم على ثلة الأقمار شهداء جنين تقبلهم الله في عليين. في نفس الوقت الذي يروي الشباب بدمائهم ارض الوطن الحبيب ٫ تطل علينا فئة مشبوهة من الخارجين عن الدين الحنيف و الصف الوطني و الإنساني بمحاولتهم إقامة الحفل السنوي للمثليين في مدينة رام الله بعد إقامته في قلب اراضينا المحتلة”.

كما أضاف: “وصلت المعلومة لمجموعة من الشباب الغيور على دينهم ووطنهم. فقام عدد من شرفاء الوطن بالتوجه الى مكان الحفل المقرر إقامته. و قاموا بإبلاغ القائمين على الحفل المشبوه بضرورة إخلاء المكان و احترام دم الشهداء. إلا اننا تفاجئنا بمبادرة مجموعة من المثليين بالاستهزاء على ديننا الحنيف و قاموا برمي النفايات و الحجارة اثناء ادائنا صلاة المغرب امام مركز اقامة الحفل”.

وتابع: “عليه نبعث رسالة لكافة شرائح المجتمع مفاداها يجب على الجميع الوقوف على مسؤوليته اتجاه دينه و وطنه و محاربة كافة هذه المظاهر بكافة الوسائل و الطرق. و التنبه جيداً لأي إشاعات مغرضة تخرج من الأبواق المشبوهة”.

في حين وجه رسالةً الى المؤسسة الأمنية “أن يكونوا الحاضنة لنا لمنع اي مؤمرآت خارجية مدسوسة. والضرب بيد من حديد لهذه الشريحة المشبوهة”.

وأشاد مغرّدون بموقف يمان جرار، والشبان الذين كانوا معه، ومنعوا حفل الشواذ في رام الله.

فيديو النخوة والشهامة🇵🇸

يمان بسام جرار ، رام الله

احترامي وتقديري لك#كل_الاحترام — Moatasem 🇵🇸🌟 (@mjr_moatasem) June 17, 2022

اشادة كبيرة بالشاب يمان جرار (ابن الشيخ بسام جرار) والذي قام على راس وفد من الشباب بمنع حفل للشواذ في مدينة رام الله. pic.twitter.com/jdSJqbzi2k — شبكة فلسطين بين يديك (@palhand1948) June 17, 2022

شبان #رام_الله يمنعون تنظيم حفل للشواذ في المدينة. 🤍 عاشوا 🫶 — 𝙰𝙼𝙹𝙰𝙳‏ 𓂆 ﮼أمجد﮼ ♞ (@Aldirdasawii) June 17, 2022

كما أكد مغرّدون أنّ الشبان الغاضبين، حطموا مركبات لمشاركين في حفل المثليين، ومنعوهم من تنظيم حفلهم المزعوم.