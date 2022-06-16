وباء غامض يظهر في كوريا الشمالية.. وكيم جونغ أون يُخرج الأدوية من منزله

وطن – في وقت لم تنته فيه جائحة كورونا، ووسط مخاوف من انتشار أكبر لمرض جدري القرود، تحدثت كوريا الشمالية، عن تفشي مخاوف من انتشار أكبر لمرض جدري القرود، ما أصاب البشرية بحالة من القلق.

بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، فقد أرسل الزعيم كيم جونغ أون أدوية إلى مدينة هايجو الساحلية في غرب البلاد.

الوكالة أوضحت أن هذه الخطوة جاءت بهدف مساعدة المرضى الذين يعانون من “الوباء المعوي الحاد” بأسرع ما يمكن.

إلا أن الوكالة لم توضح أي تفاصيل عن طبيعة هذا المرض ولا الحالة الصحية للحالات المصابة بهذا المرض الغامض.

الظاهر انه احنا على اعتاب حرب بيلوجية في السنوات القادمة كل فترة نسمع عن تفشي وباء في منطقة مختلفة في العالم كورونا جدري القردة مرض جديد معوي في كوريا الشمالية وتيرة الأوبة صارت سريعة وتصريحات بيل جيتس ما تطمن شكلة في شي جديد في السنوات القادمة الله يكفينا شرهم . — Sami alghamdi (@capt_samiB777) June 16, 2022

وسائل إعلام في كوريا الشمالية أشارت إلى أن هذا الوباء المعوي المجهول أصاب عددا من السكان بأعراض حادة، دون أن تكشف هي الأخرى عن طبيعة المرض.

على الصعيد الرسمي، فقد وجه زعيم كوريا الشمالية بالعمل على احتواء الوباء عبر اتخاذ إجراءات دقيقة لحجر الحالات المشتبه فيها للحد من انتشاره.

#كوريا_الشمالية تعلن انتشار وباء جديد • قالت إنه «معوي حاد».. ولم تحدد عدد المصابين به • الزعيم كيم: ضرورة احتواء #الوباء المعوي في أقرب وقت pic.twitter.com/nkeC7gmORl — كان الاخبارية (@cannewskw) June 16, 2022

وقالت ري تشون مذيعة الأخبار الكورية، إن رئيس البلاد أرسل الأدوية المُعدَّة في منزله إلى لجنة حزب العمال الكوري في مدينة هايجو بمقاطعة هوانجهاي الجنوبية بعد تفشي وباء معوي في المدينة.

وباء جديد يتفشى في كوريا الشمالية pic.twitter.com/MookiHaQ9I — kassim Aljbouri (@KassimAljbouri) June 16, 2022

الكشف عن الوباء الجديد تزامن مع جهود تبذلها سلطات كوريا الشمالية لمواجهة تفشي وباء كورونا، وسط مخاوف حادة في البلاد من نقص اللقاحات والإمدادات الطبية.

واقترب إجمالي الحالات المصابة بكوفيد 19 في كوريا الشمالية من 4.6 مليون حالة تم تسجيلها منذ شهر أبريل الماضي فقط، مع تسجيل 73 حالة وفاة.