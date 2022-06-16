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وباء غامض يظهر في كوريا الشمالية.. وكيم جونغ أون يُخرج الأدوية من منزله

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
وباء غامض كوريا الشمالية watanserb.com
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

وطن – في وقت لم تنته فيه جائحة كورونا، ووسط مخاوف من انتشار أكبر لمرض جدري القرود، تحدثت كوريا الشمالية، عن تفشي مخاوف من انتشار أكبر لمرض جدري القرود، ما أصاب البشرية بحالة من القلق.

بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، فقد أرسل الزعيم كيم جونغ أون أدوية إلى مدينة هايجو الساحلية في غرب البلاد.

الوكالة أوضحت أن هذه الخطوة جاءت بهدف مساعدة المرضى الذين يعانون من “الوباء المعوي الحاد” بأسرع ما يمكن.

إلا أن الوكالة لم توضح أي تفاصيل عن طبيعة هذا المرض ولا الحالة الصحية للحالات المصابة بهذا المرض الغامض.

وسائل إعلام في كوريا الشمالية أشارت إلى أن هذا الوباء المعوي المجهول أصاب عددا من السكان بأعراض حادة، دون أن تكشف هي الأخرى عن طبيعة المرض.

على الصعيد الرسمي، فقد وجه زعيم كوريا الشمالية بالعمل على احتواء الوباء عبر اتخاذ إجراءات دقيقة لحجر الحالات المشتبه فيها للحد من انتشاره.

وقالت ري تشون مذيعة الأخبار الكورية، إن رئيس البلاد أرسل الأدوية المُعدَّة في منزله إلى لجنة حزب العمال الكوري في مدينة هايجو بمقاطعة هوانجهاي الجنوبية بعد تفشي وباء معوي في المدينة.

الكشف عن الوباء الجديد تزامن مع جهود تبذلها سلطات كوريا الشمالية لمواجهة تفشي وباء كورونا، وسط مخاوف حادة في البلاد من نقص اللقاحات والإمدادات الطبية.

واقترب إجمالي الحالات المصابة بكوفيد 19 في كوريا الشمالية من 4.6 مليون حالة تم تسجيلها منذ شهر أبريل الماضي فقط، مع تسجيل 73 حالة وفاة.

المصدروكالة الأنباء المركزية الكورية + تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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