شيرين أبو عاقلة.. أول عرض لرصاصة الغدر التي اغتالتها وسر اللون الأخضر عليها

وطن- عرضت قناة “الجزيرة” الإخبارية صورة حصلت عليها للرصاصة التي اغتيلت بها مراسلتها الراحلة شيرين أبو عاقلة، الصحفية الفلسطينية التي فجر حادث اغتيالها غضبا عالميا.

الرصاصة التي اغتيلت بها شيرين أبو عاقلة

واغتيلت شيرين أبو عاقلة في، 11 مايو 2022، داخل مخيم جنين برصاصة غادرة من بندقية قناص إسرائيلي، ورفعت قناة “الجزيرة” ملف اغتيالها للجنائية الدولية وتهدت بمقاضاة الاحتلال.

رأسها مطلي باللون الأخضر وخارقة للدروع.. #الجزيرة تعرض لأول مرة صورة الرصاصة التي اغتيلت بها الزميلة #شيرين_أبو_عاقلة | تقرير: محمود الكن #الأخبار pic.twitter.com/0jyBnkPPa9 — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 16, 2022

واستخرجت الرصاصة التي عرضتها “الجزيرة” ـ وتعرض لأول مرة ـ من رأس شيرين بعد اصطدامها بالخوذة التي كانت ترتديها ومخصصة للصحفيين.

وتظهر الرصاصة ـ بحسب تقرير الجزيرة الذي نشرته بالفيديو ـ ورأسها مطليا باللون الأخضر.

وفي تحقيق للجزيرة أشار خبراء عسكريون إلى أن هذا الطلاء، يستخدم للرمز إلى الذخائر الخارقة للدروع.

إذ تحتوي هذه الرصاصات ـ بحسب الخبراء ـ على جزء فولاذي يسمح لها بتحقيق الاختراق.

المعلومات تتطابق مع تصريحات المدعي العام الفلسطيني

الانحناء وتشوه الرصاصة الظاهر يشير إلى ارتطامها بجسم صلب، وهو ما يتطابق مع تصريح المدعي العام الفلسطيني.

وكان المدعي العام ذكر أن الرصاصة اخترقت الجمجمة وارتطمت بالخوذة لتعود وتستقر في الرأس.

وبإعادة محاكاة الرصاصة ذات الرأس الأخضر، مع النماذج ثلاثية الأبعاد لهذا النوع، اتضح بالفعل أنها من النوع الخارق للدروع.

وهي ـ بحسب تقرير الجزيرة ـ من عيار 5.56 مليمتر، وقد تكون قد طورت في الولايات المتحدة في الثمانينيات من القرن الماضي.

وبعمل مطابقة باستخدام النماذج ثلاثية الأبعاد للبنادق في الفيديو المنشور من قبل قوات الاحتلال، اتضح أيضا أنها تتطابق مع الأسلحة من نوع “m4″، وتستخدم كذلك رصاصات من عيار 5.56 مليمترا.

أدلة دامغة ضد الاحتلال

وتدعم المصادر المفتوحة هذه الفرضية إذ تشير إلى أن بنادق m4 تستخدم من قبل وحدة “دوفدوفان” الاسرائيلية المتهمة باغيتال شيرين ابو عاقلة.

وتظهر التقارير الصحفية المتتالية ـ بحسب الجزيرة ـ تطابقا في المعلومات حول عيار الذخيرة وجهة المطلقة للنار وهي قوات الاحتلال.

وكذلك المسافة التي أطلقت منها الرصاصة والمقدرة بأقل من 190 مترا بشكل مباشر.

لتبقى التحقيقات المستقلة هي التي يمكنها إظهار الصورة الكاملة وتوضيح هوية الأشخاص المسؤولين عن الاغتيال، وكيف اتخذوا هذا القرار.

وكذلك لكشف الأسباب الدافعة لاستخدام رصاصات خارقة للدروع في مسرح عمليات لا يستدعي استخدام هذا النوع من الذخائر، وايضا الدوافع من وراء استهداف صحفيين يظهرون بشكل واضح إشارة الصحافة.