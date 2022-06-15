مغامرة جيمس بوند.. قصة طائرة شبح عبرت 6 دول من حلف الناتو دون إذن!

وطن – استعرضت صحيفة “لوبوان” الفرنسية، قصة طائرة وصفتها بـ “الشبح” بعدما عبرت ست دول من حلف شمال الأطلسي “الناتو” دون إذن، في مشهد يشبه إحدى مغامرات جيمس بوند.

ففي 8 يونيو الجاري، تمكنت طائرة مدنية صغيرة ذات محركين، أقلعت من ليتوانيا، من التسلل عبر الدفاعات الجوية لسبع دول أوروبية، بما في ذلك ستة أعضاء في الناتو ، ثم هبطت على مدرج مهجور في بلغاريا.

حدث ذلك على الرغم من حشد طائرات مقاتلة من ثلاثة جيوش مختلفة في السياق.

لم يقدم المتسللون خطة طيران، وأوقفوا تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بهم ولم يستجيبوا للمكالمات اللاسلكية أو الإشارات المرئية من الطائرات العسكرية المرسلة لمقابلتهم.

بعد الإقلاع، وصلت الطائرة المكونة من ستة مقاعد والتي كانت تحلق على ارتفاع منخفض ثم حلقت فوق بولندا دون أي إزعاج.

عندما كانت الطائرة فوق المجر، تم إصدار التحذير، وتم اعتراضها وتبعها مقاتلات JAS-39 Gripen التابعة لسلاح الجو المجري، ومع دخولها رومانيا لاحقتها طائرتان أمريكيتان من طراز F-16 كانتا في دورية هناك، قبل أن تنضم لجهود الملاحقة طائرتان رومانيتان من طراز F-16.

ورغم تدخل ست طائرات مقاتلة على الأقل، كانت الطائرة الشبح التي قامت بتوغل قصير في صربيا قبل دخول بلغاريا، حرة في التحرك، ولم يرسل الجيش البلغاري أي طائرة لمواجهتها، وبرر ذلك وزير الدفاع البلغاري دراغومير زاكوف بأنّها لم تشكل في أي وقت أي تهديد للسكان.

وفق الصحيفة، قد ترتبط الحادثة بحالة الطقس وتدهور سلاح الجو البلغاري، الذي لا يملك سوى حفنة من مقاتلاتMiG و Sukhoi سوفيتية التصميم.

كما لا يمكن استبعاد فرضية التواطؤ بين السلطات البلغارية والطيارين، وفق “لوبان”.

خلال الرحلة، هبطت الطائرة مرتين على الأقل على مدارج صغيرة للتزود بالوقود، وقد يعود ذلك بسبب الأوعية الموجودة على متنها وتم ضخها يدويًا في خزانات الطائرة.

وهدد ركاب الطائرة العاملين في مطار هاجدوزوبوسزلو بشرق المجر، ونبّهوا الشرطة، وعندما وصلت أعاد الطاقم الإقلاع دون احترام إجراءات الإقلاع.

العثور على الطائرة

وفي التاسع من يونيو، عثر على الطائرة في مطار مهجور، يقع على بعد حوالي مائة كيلومتر من ساحل البحر الأسود ، والذي يبدو أنه كان الهدف النهائي لهؤلاء المسافرين.

واختفى جميع ركاب الطائرة، وتم تتبع تسجيل الطائرة إلى مالكها السابق، وهو ضابط احتياطي ليتواني قال إنه باع الطائرة قبل أيام قليلة لرجال أجانب يتحدث أحدهم الروسية.

تم تصنيع الطائرة عام 1962 في الولايات المتحدة ولم يتم استخدامها منذ عام 2015، وعرضت الطائرة بسعر 30 ألف يورو على الموقع المتخصص Planecheck.com، على الرغم من أهمية الصفقة، يؤكد البائع أنه لا يتذكر اسم المشترين أو اسم شركتهم.

وعقب على القصة طيار عسكري فرنسي – طلب عدم الكشف عن هويته: “إنها قضية مريبة للغاية، تبدو وكأنها عملية منظمة بشكل جيد”.

وفي حالة قيام طائرة صغيرة غير مهددة برحلة داخل الاتحاد الأوروبي ، فمن غير المرجح أن تقرر سلطة سياسية إسقاط الطائرة.

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