الأربعاء, يونيو 15, 2022
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عادل إمام يدخل مرحلة صعبة من المرض في سن الـ82.. ما هي الحقيقة؟

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
عادل إمام يدخل مرحلة صعبة من المرض في سن الـ82.. ما هي الحقيقة؟ watanserb.com
عادل إمام وشقيقه المنتج عصام

وطن– تجددت أنباء تدهور صحة الفنان المصري عادل إمام مرة أخرى، بعد تداول تغريدة منسوبة لشقيقه المنتج عصام إمام.

مرحلة صعبة

وجاء في نص التغريدة التي انتشرت بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “”النجم الكبير سناً ومكانةً.. الزعيم عادل إمام دخل مرحلة صعبة في مرضه ويحتاج الدعاء”.

وكالعادة، خرجت أسرته لتنفي الأمر، مؤكدة أنها شائعة متكررة أصبحت تزعجهم وتثير قلقهم وفزع جمهوره.

ونفى عصام إمام التغريدة المتداولة على لسانه، مؤكداً في حديث لصحيفة “الوفد” المحلية أن الزعيم بخير وصحته جيدة.

لا يعاني من أمراض

وأشار عصام إلى أن شقيقه عادل لا يعاني من أي أمراض. ولا يخضع لأي مراحل علاجية كما زعم البعض.

وعبر المنتج المصري عن استيائه هو وأسرته من تلك الأخبار الكاذبة حول الزعيم، والتي باتت تزعجهم وتؤثر على حالتهم النفسية.

وكانت وفاة الفنان سمير صبري يوم الجمعة (20 مايو، 2022، نقطة انطلاق أخرى للشائعات حول وفاة عادل إمام. لكنّ موقع “صدى البلد” المصري قال الفنان بصحة جيدة ولا صحة للشائعات المنتشرة حول وفاته.

نعي سمير صبري

ونعى الفنان عادل إمام صديقه الراحل سمير صبري، حيث نشر عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، صورة تجمعهما وأرفقها بتعليق: ” وداعا الفنان الكبير سمير صبري مع السلامة يا صديقي .. اللهم ارحمه و اغفرله و ادخله فسيح جناتك”.

وكان أحدث ظهور للزعيم في تاريخ 17 مايو، حين احتفل بعيد ميلاده الـ 82.

وبدا الزعيم في الصورة وهو يضحك برفقة صديقه ومدير أعماله، بمناسبة عيد ميلاده الـ82.

ولم يظهر على الزعيم أي أعراض مرضية، سوى التجاعيد وعلامات الشيخوخة، الأمر الذي طمأن جمهوره الكبير.

فيلم جديد

كما ظهر في صورة نشرتها “المصري اليوم”، وهو يحتضن شقيقه عصام الذي هنأه قائلاً: “كل سنة وانت طيب، وهو زي الفل وصحته جيدة ويعيش حياة طيبة وجيدة”.

وكشف عصام كواليس احتفال الفنان بعيد ميلاده، مردفاً: “تم الاحتفال بعيد ميلاد عادل إمام في حفل أسري صغير مع أبنائه وأحفاده”.

وأشار عصام إلى أن طقوس عيد ميلاد شقيقه، اختلفت تمامًا عن السنوات السابقة.

وأوضح أن الزعيم يفضل أن يقضي عيد ميلاده بين أسرته وأحفاده فقط دون أصدقاء أو معارف.

كما شدد عصام على أن الزعيم بصحة جيدة، ويقضي يومه في المنزل ولا يخرج سوى للضرورة. ويجلس معظم الوقت مع أحفاده ويلعب معهم ويهتم بالقراءة ويحضر لفيلمه الجديد. تحت عنوان الواد وأبوه بمشاركة ابنه محمد إمام.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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