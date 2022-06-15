الأربعاء, يونيو 15, 2022
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سوري يخاطر بحياته وينقذ طفلاً تركيا من موت محقق

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
شاب سوري ينقذ طفل تركي watanserb.com
شاب سوري ينقذ طفل تركي

وطن– احتفت وسائل إعلام تركية بمبادرة للشاب السوري عبد السلام حماش، والتي قام فيها بإنقاذ طفل تركي يبلغ من العمر 10 سنوات، بعد أن أوشك على الغرق في نهر بولاية كوجالي.

وروى “حماش” المتحدر من عشيرة “الشعيطات” بريف دير الزور، في فيديو بثه موقع “كوزال” التركي وتابعته “وطن”، أنه كان يسير على ضفة النهر فرأى طفلاً يستنجد بعد أن سقط في الماء ويقول “أخي أخي” فترك مافي يديه كما يقول وقفز إلى الماء وأخرجه.

“لم أفكر بجنسيته”

وأضاف أنه يعرف السباحة والحمد لله ولهذا رمى بنفسه في النهر لأنه يثق بقدرته، وأنقذ الطفل دون أن يفكر بجنسيته ومن أي مكان يمكن أن يكون.

واستدرك الشاب السوري: “قفزت دون تفكير”. وأعرب “حماش” عن سعادته من أجل ما أنجزه ومن أجل الطفل وعائلته.

التحريض ضد اللاجئين مستمر.. ثاني قتيل سوري في تركيا خلال أسبوع

مقتل سلطان جبنة

وتأتي هذه الحادثة الإنسانية بعد يوم من مقتل الشاب “سلطان جبنة” على يد متعصب تركي في مدينة اسطنبول دون سبب، أو ذنب أثناء وقوفه أمام محل الحلاقة الذي يعمل به ليتابع مشاجرة وقعت بين عدد من الأتراك.

كما تتزامن هذه الواقعة مع خطاب الكراهية المستشري في تركيا ضد اللاجئين السوريين، بسبب سياسات المعارضة التي تهدف لكسب بنط خلال الانتخابات المقبلة على حساب اللاجئين.

إنقاذ رجل من بركة طينية

وفي واقعة مشابهة كان الشاب السوري محمد إبراهيم قد تمكن من إنقاذ رجل تركي كاد يغرق في بركة طينية تكونت بفعل الفيضانات التي تجتاح العاصمة التركية أنقرة منذ نحو أسبوع.

ونشر إبراهيم على حسابه في منصة (تيك توك) وقتها مقطعًا مصورًا يُظهر جهوده لإنقاذ الرجل التركي الذي علق بسيارته في بركة طينية في واقعة كادت تتسبب في وفاته.

شريف خالد الأحمد.. نهاية مأساوية لشاب سوري في إسطنبول

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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