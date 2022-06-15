سوري يخاطر بحياته وينقذ طفلاً تركيا من موت محقق

وطن– احتفت وسائل إعلام تركية بمبادرة للشاب السوري عبد السلام حماش، والتي قام فيها بإنقاذ طفل تركي يبلغ من العمر 10 سنوات، بعد أن أوشك على الغرق في نهر بولاية كوجالي.

وروى “حماش” المتحدر من عشيرة “الشعيطات” بريف دير الزور، في فيديو بثه موقع “كوزال” التركي وتابعته “وطن”، أنه كان يسير على ضفة النهر فرأى طفلاً يستنجد بعد أن سقط في الماء ويقول “أخي أخي” فترك مافي يديه كما يقول وقفز إلى الماء وأخرجه.

“لم أفكر بجنسيته”

وأضاف أنه يعرف السباحة والحمد لله ولهذا رمى بنفسه في النهر لأنه يثق بقدرته، وأنقذ الطفل دون أن يفكر بجنسيته ومن أي مكان يمكن أن يكون.

واستدرك الشاب السوري: “قفزت دون تفكير”. وأعرب “حماش” عن سعادته من أجل ما أنجزه ومن أجل الطفل وعائلته.

مقتل سلطان جبنة

وتأتي هذه الحادثة الإنسانية بعد يوم من مقتل الشاب “سلطان جبنة” على يد متعصب تركي في مدينة اسطنبول دون سبب، أو ذنب أثناء وقوفه أمام محل الحلاقة الذي يعمل به ليتابع مشاجرة وقعت بين عدد من الأتراك.

لحظة طعن سلطان جبنة الطعنة التي اخترقت قلوبنا جميعًا…#العنصرية_تقتل_السوريين pic.twitter.com/1wpfuPkX6h — Mustafa HABESH (@mustafa_habesh) June 15, 2022

كما تتزامن هذه الواقعة مع خطاب الكراهية المستشري في تركيا ضد اللاجئين السوريين، بسبب سياسات المعارضة التي تهدف لكسب بنط خلال الانتخابات المقبلة على حساب اللاجئين.

إنقاذ رجل من بركة طينية

وفي واقعة مشابهة كان الشاب السوري محمد إبراهيم قد تمكن من إنقاذ رجل تركي كاد يغرق في بركة طينية تكونت بفعل الفيضانات التي تجتاح العاصمة التركية أنقرة منذ نحو أسبوع.

ونشر إبراهيم على حسابه في منصة (تيك توك) وقتها مقطعًا مصورًا يُظهر جهوده لإنقاذ الرجل التركي الذي علق بسيارته في بركة طينية في واقعة كادت تتسبب في وفاته.