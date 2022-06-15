تغسل وجهك بالماء الساخن!؟ .. ستعاني إذن 4 مشاكل جلدية (صور)

وطن – في فصل الصيف، تخرج من الصنابير مياه ساخنة ونقوم تباعََا بغسل وجوهنا بها دون أن نعرف أن ذلك قد يتسبب في ظهور مشاكل جلدية بمرور الوقت.

يفرز جسم الإنسان في فصل الصيف عرقًا أكثر من الأيام العادية ويجعل هذا الموسم بشرتنا أكثر عرضة للحساسية وحب الشباب والبثور والبقع السوداء.

وكل هذا في الواقع يمكن منعه عن طريق تنظيف البشرة بشكل صحيح.

يعد تنظيف البشرة وخاصة الوجه جزءًا مهمًا من العناية بالبشرة.

وفي هذا السياق، حذر موقع “heathshots” من عادة نقوم بها وهي غسل الوجه بالماء الساخن، حيث يمكن أن تسبب هذه العادة ضررًا طويل الأمد لبشرتك.

وفي حديث للموقع عن أضرار غسل الوجه بالماء الساخن كشفت الدكتورة فيدوشي جاين، طبيبة الأمراض الجلدية، المخاطر التي ينطوي عليها التعرض الطويل للمياه الساخنة خلال موسم الصيف.

وقالت الدكتورة جاين “إن غسل وجهك بالماء الساخن أو البارد من المواضيع التي يجب التحدث فيها. يمكن أن تكون درجة حرارة الماء عاملاً محددًا رئيسيًا في الحفاظ على بشرتك صحية ونضرة. ”

وفيما يلي 4 من أضرار غسل الوجه بالماء الساخن:

يزيل الدهون الأساسية

بعد يوم طويل ومرهق، قد يكون غسل الوجه بالماء الساخن مهدئًا ومريحًا للغاية، ولكنه يمكن أيضًا أن يزيل الدهون الطبيعية.

يجرد الماء الساخن البشرة من زيوتها الطبيعية وقد يتسبب هذا في ظهور حب الشباب وظهور البثور ويحدث هذا بسبب تمزق الحاجز الواقي الطبيعي للبشرة.

يسبب ندبات دائمة

إذا غسلت وجهك بالماء الساخن، فقد يتسبب ذلك في ظهور بقع سوداء صغيرة وتفاقم الندبات.

يضر حاجز الجلد

غسل وجهك بالماء الساخن قد يضر بحاجز بشرتك.

تحميك الطبقة الخارجية من الجلد من التلوث وضرر الأشعة فوق البنفسجية ويتسبب الماء الساخن في تلف حاجز بشرتك. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، فضلا عن الإصابة بفرط التصبغ وظهور النمش.

تصبغ الجلد

غسل الوجه بالماء الساخن يمكن أن يؤدي إلى تنشيط الخلايا الصباغية في الجلد.

كما أنّ الخلايا الصباغية هي التي توفر لونًا لبشرتنا وعندما يتم تنشيط هذه الخلايا، فإنها قد تؤدي إلى ظهور بقع داكنة وتصبغ على وجهك وسيؤدي ذلك إلى تغير لون البشرة وظهور التصبغات الجلدية.