محال تجارية تروج للمثلية الجنسية في السعودية تثير ضجة

وطن – أثيرت ضجة عاصفة في السعودية، بعد الكشف عن وجود محال في العاصمة الرياض تبيع ألعابا تروج للمثلية الجنسية.

نشطاء سعوديون أكّدوا وجود محال لألعاب الأطفال تحمل ألوان علم الشواذ جنسيا ، في مشهد وصفوه بالعبثي وانتقدوا تأخر السلطات في مواجهة هذه الظاهرة.

وبعد أكثر من عام على إطلاق هذه التحذيرات، تحركت السلطات وضبطت منتجات تروج للمثلية الجنسية كما ظهر في الألوان التي تحويها هذه الألعاب، كونها تشبه ألوان علم قوس قزح المرتبط بالمثليين. فيديو | تبريرهم أنها ألوان قوس قزح ضبط محال في الرياض تبيع ألعابا تروج للمثلية بشكل غير مباشر.. التفاصيل مع مراسلنا عاصم الرشودي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/JLibKrIwEc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 14, 2022 وفيما استشاط الكثير من النشطاء غضبًا من السماح من الأساس لبيع هذه المنتجات في السعودية، فقد تحدثوا عن ترويج آخر للمثلية الجنسية تغفله السلطات.

وقال الناشط “Shafiq Al-Hilaly”: “٩٠٪ من محتوي البرامج الموجه للاطفال في السوشل ميديا يرويج للمثليه وبعده طرق ومنها التركيز علي هذه الألوان.. يكفي أن تأخذ جوله واحده علي هذه المواقع وستري العجب”. وأيضاً ٩٠٪ من محتوي البرامج الموجه للاطفال في السوشل ميديا يرويج للمثليه وبعده طرق ومنها التركيز علي هذه الالوان:

يكفي أن تأخذ جوله واحده علي هذه المواقع وستري العجب !!! — Shafiq Al-Hilaly (@Alimuhm58016425) June 14, 2022

كما انتقد النشطاء سماح السلطات بدخول هذه المنتجات، باعتبار أن الجمارك السعودية كان من المفترض أن تحول دون دخولها للبلاد. اشلون سمحت الجمارك بدخولها ؟؟؟ — ،k (@5IKhalid) June 14, 2022 وغرد الناشط “abdullah-1727”: “لو تفرض غرامة ماليه بالملايين علىي التجار اللي يستوردونها .. وعلي المندوبين اللي يوزعونها .. وعلي أي محل يبيعها (حتي لو لعبة وحدة) كان اختفت من السوق”. لو تفرض غرامة ماليه بالملايين علي التجار اللي يستوردونها .. وعلي المندوبين اللي يوزعونها .. وعلي اي محل يبيعها (حتي لو لعبه وحده)كان اختفت من السوق — abdullah-1727م (@hajran0e1) June 14, 2022 وكانت وزارة التجارة السعودية، قد أكدت في ديسمبر / كانون الأول 2021، على أن الفرق الرقابية تضبط المنشآت التجارية في حال عرض سلع أو منتجات تحتوي على شعارات أو كتابات أو ألوان أو صور أو رموز مخالفة للفطرة السليمة والآداب العامة.

ولم يشفع هذا التأكيد أن يعفي السلطات من التعرض لانتقادات لتغاضيها عن مواجهة حاسمة لهذه الظاهرة.

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