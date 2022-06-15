إنجلترا وفرنسا خارج الخدمة .. ترتيب مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2023

وطن – شهدت منافسات دوري الأمم الأوروبية 2023 العديد من المفاجآت للمنتخبات الكبرى، كمنتخب فرنسا الذي لم يذوق طعم الانتصار بعد تعادلين وخسارتين مثل إنجلترا، ليتذيل الاثنين معاً في ترتيب البطولة الأوروبية.

ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2023

كما ونرفق لكم متابعي وطن، ترتيب مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2023، بعد انتهاء الجولة الرابعة، وهي على النحو الآتي:

مجموعة (A)

وتوزع هذه المجموعة على أربعة مجموعات صغيرة في كل مجموعة تضم أربع منتخبات أوروبية، كما يلي:

(أ) : الدنمارك 9 نقاط، كرواتيا 7 نقاط، النمسا 4 نقاط، فرنسا نقطتين.

(ب) : إسبانيا 8 نقاط، البرتغال 7 نقاط، التشيك 4 نقاط، سويسرا 3 نقاط.

(ت) : المجر (هنغاريا) 7 نقاط، ألمانيا 6 نقاط، إيطاليا 5 نقاط، إنجلترا نقطتين.

(د): هولندا 10 نقاط، بلجيكا 6 نقاط، بولندا 4 نقاط، ويلز نقطة وحيدة.

📈 المنتخبات التي لم تخسر إلى الان في بطولة دوري الامم الاوروبية 2023 : 🔴 إسبانيا 🇪🇸

⚫️ ألمانيا 🇩🇪

🟠 هولندا 🇳🇱 ⬅️ الجولة القادمة في سبتمبر القادم pic.twitter.com/ZIUyJWc9i6 — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) June 15, 2022

اقرأ أيضاً:

المجموعة (B)

(أ): أوكرانيا 7 نقاط، أسكوتلندا 6 نقاط، إيرلندا 4 نقاط، أرمينيا 3 نقاط.

(ت): الاحتلال الإسرائيلي 5 نقاط، أيسلندا 3 نقاط، ألبانيا نقطة واحدة.

(ث): البوسنة 8 نقاط، مينتينيغرو 7 نقاط، فنلندا 4 نقاط، رومانيا 3 نقاط.

(د): النرويج 10 نقاط، صربيا 7 نقاط، السويد 3 نقاط، سلوفينيا نقطتين.

تعادلان

هزيمتان

نقطتين مشوار كارثي للأسود الثلاثة في دوري الأمم الأوروبية حتى الآن🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/3yX4Y56HoV — GOAL Arabia (@GoalAR) June 15, 2022

اقرأ أيضاً:

مجموعة (C)

(أ): تركيا 12 نقطة، لوكسمبورغ 7 نقاط، جزر الفارو 4 نقاط، ليتوانيا بدون أي نقطة.

(ب): اليونان 12 نقطة، كوسوفو 6 نقاط، إيرلندا الشمالية نقطتين، قبرص نقطتين.

(ت): كازاخستان 10 نقاط، سلوفاكيا 6 نقاط، أذربيجان 4 نقاط، بيلاروسيا نقطتين.

(د): جورجيا 10 نقاط، مقدونيا 7 نقاط، بلغاريا 3 نقاط، جبل طارق نقطة واحدة.

اقرأ أيضاً:

المجموعة (D)

(أ): لاتفيا 12 نقاط، مولدوفا 7 نقاط، أندورا 4 نقاط، ليشتنشتاين بدون أي نقطة.

(ب): أستونيا: 6 نقاط، مالطا 6 نقاط، كما وجاء في أدنى الترتيب سان مارينو بدون أي نقطة.

كما ومن المقرر أن تستأنف الجولتين الخامسة والسادسة من منافسات على ختام دور المجموعات لدوري الأممم الأوروبية لعام 2023، في شهر ديسمبر القادم.

ترتيب مجموعات دوري A من دوري أمم أوروبا| – الجولة القادمة : 22 سبتمبر 2022 pic.twitter.com/gVCy5IaiRk — E P L W O R L D (@EPLworld) June 14, 2022

قد يهمك أيضاً: