الرئيسيةرياضةإنجلترا وفرنسا خارج الخدمة .. ترتيب مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2023
رياضة

إنجلترا وفرنسا خارج الخدمة .. ترتيب مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2023

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
دوري الأمم الأوروبية 2023 watanserb.com
دوري الأمم الأوروبية 2023

وطن – شهدت منافسات دوري الأمم الأوروبية 2023 العديد من المفاجآت للمنتخبات الكبرى، كمنتخب فرنسا الذي لم يذوق طعم الانتصار بعد تعادلين وخسارتين مثل إنجلترا، ليتذيل الاثنين معاً في ترتيب البطولة الأوروبية.

ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2023

كما ونرفق لكم متابعي وطن، ترتيب مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2023، بعد انتهاء الجولة الرابعة، وهي على النحو الآتي:

مجموعة (A)

وتوزع هذه المجموعة على أربعة مجموعات صغيرة في كل مجموعة تضم أربع منتخبات أوروبية، كما يلي:

(أ) : الدنمارك 9 نقاط، كرواتيا 7 نقاط، النمسا 4 نقاط، فرنسا نقطتين.

(ب) : إسبانيا 8 نقاط، البرتغال 7 نقاط، التشيك 4 نقاط، سويسرا 3 نقاط.

(ت) : المجر (هنغاريا) 7 نقاط، ألمانيا 6 نقاط، إيطاليا 5 نقاط، إنجلترا نقطتين.

(د): هولندا 10 نقاط، بلجيكا 6 نقاط، بولندا 4 نقاط، ويلز نقطة وحيدة.

اقرأ أيضاً: 

المجموعة (B)

(أ): أوكرانيا 7 نقاط، أسكوتلندا 6 نقاط، إيرلندا 4 نقاط، أرمينيا 3 نقاط.

(ت): الاحتلال الإسرائيلي 5 نقاط، أيسلندا 3 نقاط، ألبانيا نقطة واحدة.

(ث): البوسنة 8 نقاط، مينتينيغرو 7 نقاط، فنلندا 4 نقاط، رومانيا 3 نقاط.

(د): النرويج 10 نقاط، صربيا 7 نقاط، السويد 3 نقاط، سلوفينيا نقطتين.

اقرأ أيضاً: 

مجموعة (C)

(أ): تركيا 12 نقطة، لوكسمبورغ 7 نقاط، جزر الفارو 4 نقاط، ليتوانيا بدون أي نقطة.

(ب): اليونان 12 نقطة، كوسوفو 6 نقاط، إيرلندا الشمالية نقطتين، قبرص نقطتين.

(ت): كازاخستان 10 نقاط، سلوفاكيا 6 نقاط، أذربيجان 4 نقاط، بيلاروسيا نقطتين.

(د): جورجيا 10 نقاط، مقدونيا 7 نقاط، بلغاريا 3 نقاط، جبل طارق نقطة واحدة.

اقرأ أيضاً: 

المجموعة (D)

(أ): لاتفيا 12 نقاط، مولدوفا 7 نقاط، أندورا 4 نقاط، ليشتنشتاين بدون أي نقطة.

(ب): أستونيا: 6 نقاط، مالطا 6 نقاط، كما وجاء في أدنى الترتيب سان مارينو بدون أي نقطة.

كما ومن المقرر أن تستأنف الجولتين الخامسة والسادسة من منافسات على ختام دور المجموعات لدوري الأممم الأوروبية لعام 2023، في شهر ديسمبر القادم.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

منتخب فرنسا يودع دوري الأمم الأوروبية بعد السقوط أمام كرواتيا (فيديو)

رياضة

جدول مواعيد مباريات السبت في دوري الأمم الأوروبية 2023 والقنوات الناقلة

رياضة

لاعبو منتخب ألمانيا يرتدون قمصان السيدات أمام إنجلترا لهذا السبب (صور)

رياضة

منتخب فرنسا يتعثر من جديد أمام كرواتيا في دوري أمم أوروبا (فيديو)

رياضة

ركلة جزاء للمجر تُوقف سلسلة انتصارات منتخب إنجلترا في دوري أمم أوروبا (شاهد)

رياضة

دوري الأمم الأوروبية: فرنسا وبلجيكا وكرواتيا يسقطون أمام الدنمارك وهولندا والنمسا

رياضة

جدول مواعيد مباريات الجمعة والقنوات الناقلة في دوري أمم أوروبا 2023

رياضة

“تصفيق وعناق حار” .. هكذا استقبل نجوم منتخب فرنسا كريم بنزيما بعد تتويجه بدوري الأبطال (فيديو)

رياضة

باريس سان جيرمان يغري زيدان براتب خيالي.. فهل سيوافق؟!

رياضة

صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة يورغن كلوب بعد الرحيل عن ليفربول

رياضة

منتخب إنجلترا يُلغي تدوين أسماء اللاعبين على قمصانهم لهذا السبب (صور)

رياضة

نجم الريال كريم بنزيما يخضع للعلاج بالحجامة لتحسين لياقته البدنية (صور)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا